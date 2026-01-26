¡ÈËº¤ìÊª¤Ï»ñ¸»¡É¤È¤¤¤¦¿·¾ï¼±¡£hotel MONday¥°¥ëー¥×¤¬Á´¹ñ30»ÜÀß¤Ç½Û´Ä¥â¥Ç¥ë³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÎÓÏ¯¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëhotel MONday¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëËº¤ìÊª¡¦»ÄÃÖÊª¤ò¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë[ÍµÀ¾1] ¤¹¤ë¿·¥¹¥ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Á´¹ñ30»ÜÀß¤Ç±¿ÍÑ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÞÁý¤¹¤ë³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍè´Û¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡ÖËº¤ìÊª¤ÎÁý²Ã¡×¡ÖÊÝ´É¥¹¥Úー¥¹¤ÎÉÔÂ¡×¡ÖÂçÎÌÇÑ´þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÇÑ´þ¥¼¥í¡É¤òÌÜ»Ø¤¹½Û´Ä·¿¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÞÁý¤Ë¤è¤êËº¤ìÊª¤Ë¤è¤ëÇÑ´þÊª³ÈÂç¤¬ÌäÂê¤Ë
Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü Ëº¤ìÊª¤«¡¢»ÄÃÖÊª¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Êª¤¬µÞÁý
¡ü ½ÉÇñ¼Ô¤Ø¤Î³ÎÇ§¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤ÎÁýÂç
¡ü 3¥ö·î¤ÎÊÝ´ÉµÁÌ³¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤òÉ¯Ç÷
¡ü ºÇ½ªÅª¤Ë°ú¤¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤Êª¤ÏÇÑ´þ¤Ë
ECOMMIT¼Ò¤Î½Û´Ä¥¹¥ー¥à¤Ç¤Ï¡¢²ó¼ý¤·¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤Î98%°Ê¾å¤¬¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ
¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤é½Ð¤ëËº¤ìÊª¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¡×¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ
¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢hotel MONday¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤´Ä¶Éé²Ù¡×¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÜ¤ò¸þ
¤±¡¢¸½¾ì¤ÎÏ«Ì³¡¦ ¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤È¡¢´Ä¶ÌÌ¤Î²ÝÂê¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¹¥ー¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò
·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¡§¥Û¥Æ¥ë¤«¤é ¡ÈÇÑ´þ¤ò¤Ê¤¯¤¹¡É 3¥¹¥Æ¥Ã¥×½Û´Ä¥â¥Ç¥ë
¡Ê£±¡Ë ½ÉÇñµÒ»²²Ã·¿¤Î¡Ö°Õ»×É½¼¨¥«ー¥É¡×¤òµÒ¼¼¤ËÀßÃÖ
Î¹Àè¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ä»¨²ß¤Ë¥«ー¥É¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤¤¡ÖÉÔÍ×ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Î°µÇ÷¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë °Õ»×É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¡¢ECOMMIT¼Ò¤¬²ó¼ý
¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ëº¤ìÊª¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÇÑ´þ¥¼¥í¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë ECOMMIT¼Ò¤Î¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤ÇÁªÊÌ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇºÆÎ®ÄÌ
ECOMMIT¼Ò¤ÎºÙ¤«¤¤ÁªÊÌ¤ÈÁ´¹ñ¤ÎºÆÎ®ÄÌ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢hotel MONday¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë¹â¤¤½Û´ÄÎ¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÉÊ¡¹¤¬¡¢ ¡È¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡É¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Ò²ñ²ÝÂê ¡ß ¥Û¥Æ¥ë²ÝÂê ¡ß ½ÉÇñµÒ²ÁÃÍ ¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è
CO2ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¡¦»ñ¸»½Û´Ä¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ÇESG¤ò¶¯²½
hotel MONday¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ECOMMIT¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ê¡¢²ó¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤ÎºÆÎ®ÄÌÀè¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤ÎÍ¥¤·¤µ¡É ¤ò½Û´Ä¤Ø
Î¹Àè¤Ç¡Ö¤â¤¦¼êÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»ñ¸»¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ¤Íè¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦Ä¹´üÂÚºß¼Ô¡¦µï½»¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢hotel MONday¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë ¡ÖÎ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¡× ¤ò¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
JHAT¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Î¹¤ÈÊë¤é¤·¤Î¾ì¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Á³¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë½Û´Ä¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ8²Õ½ê¤Ë¼«¼Ò¤Î¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤ÈÊªÎ®µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¡¦ºÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢"¤â¤Î¤ÎÎ®¤ì"¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Î»»½Ð¤ä¡¢CO2ºï¸ºÎÌ¤Î¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ecommit.jp/
ECOMMIT ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ó¼ý¤·¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤ÏECOMMIT¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÁªÊÌ¡¦¥È¥ìー¥¹¡¦ºÆÎ®ÄÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ECOMMIT ¥µー¥¥å¥éー¥»¥ó¥¿ー¡¿https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000067508.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000067508.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000067508.html)
¢£hotel MONday ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
hotel MONday¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²÷Å¬À¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤½ÉÇñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Monday Group¸ø¼°Instagram¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë(https://www.instagram.com/hotelmonday_group/)
Monday Group Official Instagram¡ÊEnglish¡Ë(https://www.instagram.com/hotelmonday.official/)
¸ø¼°HP¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://hotel-monday.com/
¸ø¼°HP¤«¤é¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿/¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ªÆÀ¡ª£±.10¡óOFF£².14»þ¥¢ー¥êー¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¢£ ¡Öhotel MONday¡×¡¢¡ÖMONday Apart¡×¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡©
¡Öhotel MONday Group¡×¤ÏÅìµþ23»ÜÀß(Ë½§¡¢À¾³ëÀ¾¡¢ÆüËÜ¶¶¤äÉÍ¾¾Ä®¤È¤¤¤Ã¤¿Åìµþ¶þ»Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢½©ÍÕ¸¶¤ä¾åÌî¸æÅÌÄ®¤È¤¤¤Ã¤¿²¼Ä®Ê¸²½¤Î»Ä¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢µþÅÔ5»ÜÀß¡ÊµþÅÔ±Ø¡¢±¨´ÝÆó¾ò¡¢´ÝÂÀÄ®¤Ê¤ÉµþÅÔ±Ø¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÊØÍø¤Ê¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢Âçºå£±»ÜÀß¡ÊÂçºåÆñÇÈ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢Èþ¿©¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆüËÜÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢)¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤¬¡ÈÊë¤é¤¹¡É¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ö¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿MONday Apart¥·¥êー¥º¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ¬¤·¤¿Î©ÃÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î»ÜÀß¤â½¼¼Â¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µÒ¼¼¤ä¡¢¼«¿æ²ÄÇ½¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¼«Æ°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä¹´üÂÚºß¼Ô¸þ¤±¤ÎÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Trip advisor ¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ
À¤³¦49¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢28¸À¸ì¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎ¹¹Ô¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¸ý¥³¥ßÅÀ¿ô¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¤Î±¿±Ä¤¹¤ë hotel MONday Group¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¾å°Ì1¡ó¤Î»ÜÀß¤Ë¤Î¤ß¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Traveler's Choice Awards Best of the Best 2025
¢£ JHAT¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
JHAT¤Ï¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Öhotel MONday Apartment¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ä¹´üÂÚºß¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤Î²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿Ê¸²½ÂÐ±þ¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò½Å»ë¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Çー¥°¥ëー¥×½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ëºÇ¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAND MONday¡×¤«¤é¡ÖGRAND MONday¶äºÂ ¡×¤¬¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¯Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ìÅù¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬°ì¼¼¤ËÏ¢Çñ¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÊÀ¼Ò¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÍß¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ù¤¯¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê·ÁÂÖ¤Î½ÉÇñ»ÜÀßÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÎÂ¿¿Í¿ô¸þ¤±½ÉÇñ»ÜÀß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »Ô¾ì´Ä¶¤ÈÀ®Ä¹µ¡²ñ
Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎµÞÁý¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÉÇñ¥Ëー¥º¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï4,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î2030Ç¯6,000Ëü¿ÍÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JHAT¤Ï¤³¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò JHAT
¡Ú ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¡¡ Ã´Åö¡§É÷²¬¡¿°æ¾å
TEL¡§03-6453-0144
FAX¡§03-6453-0954
¥áー¥ë¡§promotion_gp@jhat-m.com