¡Ú¿·´¶³Ð¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ã¼Ô¤È·Ò¤¬¤ì¤ëÅ¾À¸Å¸¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍETHICAL EXPO JAPAN¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼ã¼Ô¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JYC¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 1³¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡ØÅ¾À¸Å¸¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥·¥«¥ë¤Îº×Åµ¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¥¨¥¥¹¥Ý2026 TOKYO¡×Æâ¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ã¼Ô¤È´ë¶È¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤òÀ¸¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¾À¸Å¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î3Æü(²Ð) 12:00-19:30
²ñ¡¡¾ì¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¼ç¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼ã¼Ô¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍETHICAL EXPO JAPAN
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§office.jyc@gmail.com¡ÊÃ´Åö¡§´äºê¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼ã¼Ô¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¶¨²ñ (JYC)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼ã¼Ô¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¶¨²ñ¡ÊJYC¡Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤òÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©³ØÀ¸³èÆ°Âç»È¡×¤ä¡¢³ÆÇ¯ÅÙ¤Î³èÆ°Âç¾Þ¤ò·è¤á¤ë¡ÖU30¼ã¼Ô³èÆ°AWARD¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¼ã¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤äÁÛ¤¤¤¬Ëä¤â¤ì¤º¡¢±þ±ç¤ä¶¦ÁÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡ØÅ¾À¸Å¸¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³èÆ°¤ÏÏ¢·È´ë¶È¡¦¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jyc-official.org/
¿·´¶³Ð¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡ÚÅ¾À¸Å¸¡Û
½¢³è¤Ç¤â¹Êó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢´ë¶È¤È¼ã¼Ô¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¡£
¡ØÅ¾À¸Å¸¡Ù¤Ï¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ä¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÀÜÅÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¤¹¡£
Á°È¾¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¡ÊÅ¾À¸Àè¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ä·èÃÇ¡¢ÌÂ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ÂÎ¸³¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ª½ñ¤¤äÂ°À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤ëÆþ¸ý¤È¤Ê¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯ÂÎ¸³¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤ÏÅ¸¼¨¤ÎÁ°È¾¤Ç¿¨¤ì¤¿Â¾¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤äÁªÂò¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖËÜÅö¤Ï²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
50Ì¾¤Î¼ã¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÅ¸¼¨
¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¨¥·¥«¥ë¥¨¥¥¹¥Ý¤Ë´Ø¤ï¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë50Ì¾¤Î¼ã¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤äÁªÂò¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¡¢±ó²ó¤ê¤â´Þ¤á¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ØÅ¾À¸Å¸¡Ù¤ÎÌÜ»Ø¤¹ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¨¥·¥«¥ë¥¨¥¥¹¥Ý¤È¤Ï¡Û
¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Ò²ñ³èÆ°²È¡¦µ¯¶È²È¡¦³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò·Ò¤®¡¢ÁÛ¤¤¤È³èÆ°¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤á¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥·¥«¥ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£¼ã¼Ô¤ò¼Ò²ñ¤ò·Ò¤°¤³¤È¤ò1¤Ä¤Î¼çÌÜÅª¤È¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¼ã¼Ô¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¶¨²ñ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥·¥«¥ë¥¨¥¥¹¥Ý2026 TOKYO¡Û
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡´Ö¡§ 3Æü 12:00~19:30
¡¡¡¡¡¡¡¡4Æü~7Æü 11:00~19:30
¡¡¡¡¡¡¡¡8Æü 11:00~18:00
²ñ¡¡¾ì¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¼ç¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍETHICAL EXPO JAPAN
¥¤¥Ù¥ó¥ÈLP¡§https://ethical-expo.com/
¡Ú¼çºÅ¼Ô³µÍ×¡Û
¼çºÅ¼Ô
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍETHICAL EXPO JAPAN¡Ê¥¨¥·¥«¥ë ¥¨¥¥¹¥Ý ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡¡
ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÊ´ÉÍ1-2-8
ÂåÉ½¼Ô
ÅÉÌî Ä¾Æ©¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡Ë
ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
Êì»Ò²ÈÄí¤Ç£¶ºÐ¤Þ¤Ç»ÜÀßÊë¤é¤·¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¿ÍÃ£¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¡¢³ØÀ¸µ¯¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£18¤Ç¡¢ÌÀ¼£Æý¶È¤Î±Ä¶ÈÂåÍýÅ¹¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Î¸å¡¢¿Íºà²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶ÈÉôÉû¼çÇ¤¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2020Ç¯3·î¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤â¤Ã¤È¹¤¤¡¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤òÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢BtoB¤«¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥È¥ì¤òÁÏÀß¡£¤½¤Î¸å¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥¨¥·¥«¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò·¼ÌØ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍETHICAL EXPO JAPAN¤òÀßÎ©¡£
½¾¶È°÷¿ô
20Ì¾(¼Â¹Ô°Ñ°÷´Þ¤à)¡¡
ÀßÎ©
2022Ç¯8·î30Æü
HP
https://ethical-expo-japan.com/
