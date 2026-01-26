¡Ú2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¡¦Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡Û³ÚÅ·¡¦Amazon¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¡Ö½¸µÒ¡ßÀÜµÒ¡×¤ò¶Ë¤á¤ë¡ª ¡Ö¹¹ð±¿ÍÑ¡×¤È¡Ö¥Úー¥¸ÉÊ¼Á²þÁ±¡×Á´21¤Î¼ÂÌ³¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸ø³«¤¹¤ëÅ°Äì¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ê°Ê²¼GDX¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø³ÚÅ·¡¦Amazon¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¹¹ð±¿ÍÑ ¡ß ¥Úー¥¸ÉÊ¼Á²þÁ±¡×Å°Äì¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー ～¡Ö½¸µÒ¡×¤È¡ÖÀÜµÒ¡×¤ò¶Ë¤á¤ë21¤ÎÊýË¡ ～¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Îã·Æ£ ¹ÉÂÀÏ¯»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·æÛ¡£Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄêÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½¸µÒ¡Ê¹¹ð¡Ë¡×¤È¡ÖÀÜµÒ¡Ê¥Úー¥¸ÉÊ¼Á¡Ë¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢´óÉí³Û¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø³ÚÅ·¡¦Amazon¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¹¹ð±¿ÍÑ ¡ß ¥Úー¥¸ÉÊ¼Á²þÁ±¡×Å°Äì¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー ～¡Ö½¸µÒ¡×¤È¡ÖÀÜµÒ¡×¤ò¶Ë¤á¤ë21¤ÎÊýË¡ ～¡Ù
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÀè¹Ô¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û :
https://forms.gle/MoDY3AxFqA3tntXm7
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ô¾ì¤ÎÀ®½Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÃ±¤ËÊÖÎéÉÊ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤Ï´óÉí¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¹¹ðÍ½»»¤ÎÅ¬ÀµÇÛÊ¬¡×¤ä¡Ö¥Úー¥¸²þÁ±¤Î¶ñÂÎºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢GDX¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¥Úー¥¸ÉÊ¼Á²þÁ±¡× ¤È¡Ö¹¹ð±¿ÍÑ¡×¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢£¡¡ÅÐÃÅÍ½Äê
¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ã·Æ£ ¹ÉÂÀÏ¯¤µ¤Þ
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥»ー¥ë¥¹¤Ë½¾»ö¡£³°»ñ·Ï¥áー¥«ー¤äÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤ÉÂç¼ê～Ãæ¾®´ë¶ÈÍÍ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯È¼Áö»Ù±ç¡£SNS¥Õ¥©¥íー¤ò1Ëü¿Í¢ª10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢6Ç¯¤ÇÇä¾å¤Û¤Ü0¤«¤é16²¯±ß¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´²óÅú¤ä¤´Äó°Æ/¼Â¹Ô¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¡£
¸½ºß¡¢Ç¯´Ö´óÉÕ¶â³Û¤¬¿ô½½²¯¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Î¼«¼£ÂÎÍÍ¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§ ³ÚÅ·¡¦Amazon¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¹¹ð±¿ÍÑ ¡ß ¥Úー¥¸ÉÊ¼Á²þÁ±¡×Å°Äì¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー ～¡Ö½¸µÒ¡×¤È¡ÖÀÜµÒ¡×¤ò¶Ë¤á¤ë21¤ÎÊýË¡ ～
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë 10:00 ～ 11:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÍ½Äê¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢GDX²ñ°÷
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¼çºÅ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¶¨ÎÏ¡§ ¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
