¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¼Ô¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬»È¤¦¡ÖJAPAN CHOICE¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ1/31(ÅÚ)Á´µ¡Ç½¸ø³«Í½Äê¡ª
JAPAN CHOICE½°±¡Áª2026¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¡¡ÖÅêÉ¼¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë NPO Ë¡¿ÍMielka ¤Ï¡¢ 2026 Ç¯2 ·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢ ÅêÉ¼¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖJAPAN CHOICE¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JAPAN CHOICE¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¿¥Ã¥×
https://japanchoice.jp/
¡¡Á°²ó260Ëü¿Í¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿JAPAN CHOICE¤¬¡¢½°±¡Áª2026¤Ç¤Ï¡ÖÅêÉ¼¥Ê¥Ó¡×¡ÖÀ¯ºöÈæ³Ó¡×¡ÖÀ¤ÏÀÃÏ¿Þ¡×µ¡Ç½¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯Ä¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãJAPAN CHOICE¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡ä
£±¡¥¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡ÛÅêÉ¼¥Ê¥Ó
¡¡¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤À¯ÅÞ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡ª¡Ö¤É¤³¤òÁª¤Ù¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Üー¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÅêÉ¼¥Ê¥Ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦À¯ÅÞ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²óÅú·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò16¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Î»×¹Í·¹¸þ¤äÎ©¾ì¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÀ¯ÅÞ¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖÅêÉ¼¥Ê¥Ó¡×
£²¡¥¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡ÛÀ¯ºöÈæ³Ó
¡¡¡ÖÀ¯ÅÞ¤¬È¯É½¤¹¤ëÀ¯ºö½¸¤ÏÊ¸»ú¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤ä¸øÌó¤Î°ã¤¤¤ò°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁèÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û40¤òÄ¶¤¨¤ëÁèÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Î¹Í¤¨¤ò°ìÍ÷¤Ë¡£¡ÖÀ¯ºöÈæ³Ó¡×
£³¡¥¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡ÛÀ¤ÏÀÃÏ¿Þ
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¸µÍèÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£4Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢1É¼¤òÂ÷¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡£¼Ò²ñ¤ÏËÜÅö¤Î¤È¤³¤í²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÃÏ¿Þ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´û¤Ë¹ç°ÕÅÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎÂÐÎ©¼´¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÏÀÅÀ¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¼Â¸³¾ì¡ÖÀ¤ÏÀÃÏ¿Þ¡×¤Ç¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤Î»×¤¤¡¢¹Í¤¨¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÊ£»¨¤ÊÀ¤ÏÀ¤ò¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÀ¤ÏÀÃÏ¿Þ¡×
£´¡¥º£Æü¤ÎÅêÉ¼
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×µ¤·Ú¤ËËèÆü¤ÎÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢ÅêÉ¼¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñ¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¡¢µ¤·Ú¤ËÅêÉ¼µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Öº£Æü¤ÎÅêÉ¼¡×
£µ¡¥Áªµó¥¯¥¤¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー
¡¡Áªµó¤Î¤³¤È¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤ÐÁªµóÀ©ÅÙ¡¢À¯ºöÁèÅÀ¡¢»þ»ö¡¢À¯¼£»¨³Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬³Ú¤·¤¯¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÀµ²ò¤·¤Æ¥¥åー¥È¤Ê¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßーºÇÃ»Â´¶È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³Ú¤·¤¯À¯¼£¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖÁªµó¥¯¥¤¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×
£¶¡¥ÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®Êí
¡¡Ì¤Íè¤òÁª¤ÖÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¡Öº£¡×¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®Êí¡×¤Ç¡¢GDP¤«¤é½ÐÀ¸¿ô¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤Þ¤Ç¡¢Ìó40¤Î¥Çー¥¿¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸øÌó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¤Íè¤òÁª¤Ö10Ç¯Ê¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Ñ¤òÄêÎÌÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®Êí¡×
£·¡¥À¤ÏÀ¤òÄÉ¤¦
¡¡³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡¦ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ò¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿À¯¼£Åª½ÐÍè»ö¤ÈÉ³¤Å¤±¤ÆÇ¯É½·Á¼°¤Ç²Ä»ë²½¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤ÎÀ¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Î¤Ç¤¤´¤È¤ÈÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤«¤éÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÀ¤ÏÀ¤òÄÉ¤¦¡×
£¸¡¥¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅêÉ¼
¡¡ÅêÉ¼½ê¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¡¢ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¡£ÅêÉ¼ÊýË¡¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µ¡Ç½¡ÖÅêÉ¼ÊýË¡¿ÇÃÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç5Ìä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËºÇÅ¬¤ÎÅêÉ¼ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òQ&A·Á¼°¤Ç²óÅú¤¹¤ë¡ÖÅêÉ¼¤Ê¤ó¤Ç¤âFAQ¡×¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÉÔ°Â¤Ê¿Í¤â¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅêÉ¼ÊýË¡¤ò´ÊÃ±¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÅêÉ¼¤Î»ÅÊý¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅêÉ¼¡×
¢£JAPAN CHOICE¤È¤Ï
¡¡¡ÖJAPAN CHOICE¡×¤Ï¡¢2017 Ç¯¡¢ÆÃÄê¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤À¯¼£Åª¸øÊ¿À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ »ö¼Â¤È²ò¼á¤òÊ¬ÊÌ¤·¤¿ÌÖÍåÅª¤ÊÀ¯¼£¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ Á°²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÏÌó260Ëü¿Í¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¤µ¤Þ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏºÇ¿·ÈÇ¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£NPO Ë¡¿ÍMielka ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ NPO Ë¡¿ÍMielka ¤Ï¡¢2014 Ç¯¤ËÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç³èÆ°12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¯¼£¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ß¶µ°é¤ò¼´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë NPO Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬À¯¼£¾ðÊó¤ò¼çÂÎÅª¤«¤ÄÍÆ°×¤Ë¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÀ®½Ï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¯¼£¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¶µ°é¤òÁÏ¤ë¤Ù¤¯¡¢À¯¼£ÅªÃæÎ©¡¦¸øÊ¿¤ÊÎ©¾ì¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NPOË¡¿ÍMielka¤ÎHP¤ò¸«¤ë
https://mielka.org/