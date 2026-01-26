¥×¥í¤ÎÍ¿Í´Æ»ë¤ò·î³Û5Ëü±ß¤ÎÇË³Ê¤Ç¼Â¸½～ IBM i ¤Î¡ÖÌë´Ö¡¦µÙÆü¤ÎÂÎÀ©°Ý»ý¡×²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë24/365¤Î¥µー¥Ðー±¿ÍÑ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖarGuss for Power¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Í¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾å´ß ¹°ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëIBM PowerSystem¡ÊIBM i¡Ë¤Î±¿ÍÑ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö24/365¤ÎÂÎÀ©³ÎÊÝ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖarGuss for Power¡Ê¥¢ー¥¬¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ñ¥ïー¡Ë¡×¤ò¡¢Äó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡Öµ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¡×¤È¡Ö±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÂ°¿Í²½¡×¤È¤¤¤¦IBM i ±¿ÍÑ¤ÎÆóÂç¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌçÅª¤Ê³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¤Î²Ä»ë²½¤òÆ±»þÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
IBM i ±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²á¹ó¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¡×¤È¡Öµ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¡×¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤ÎIBM i¥æー¥¶ー´ë¶È¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¡ÖÌë´Ö¡¦µÙÆü¤ÎÂÎÀ©°Ý»ý¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç¤Î³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÎÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPower¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¼Â±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê±¿ÍÑ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖarGuss¡×¤òÍ»¹ç
24»þ´Ö365Æü¡¢¡ÖarGuss for Power¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î´ðÈ×¤ò¼é¤êÈ´¤¯
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢IBM PowerSystem¡ÊIBM i¡Ë´ðÈ×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥É±¿ÍÑ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎIBM i¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡ÖPower¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¼Â±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ªー¥×¥ó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤âËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤Î±¿ÍÑ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖarGuss¡×¤ò¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢IBM i¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£IBM i±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤Îµ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Í¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎDX¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëIT¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿Í¤Î´¶À¤ò¤³¤á¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Í¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
½êºßÃÏ¡¡¡§¡ÚËÜ¼Ò¡ÛÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼óÅÔ·÷»ö¶ÈËÜÉô¡ÛÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÃæÉô»ö¶ÈËÜÉô¡Û°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2000Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾å´ß ¹°ÏÂ
URL¡¡¡¡¡§https://www.enetsolutions.co.jp/
