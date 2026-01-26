¡ØDelta Force¡Ù2026Ç¯ºÇ½é¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¡×È¯É½¿·¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡¢¿·¥Þ¥Ã¥×¡¢¿·¥âー¥É¤ò´Þ¤àÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬2·î3ÆüÇÛ¿®·èÄê
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡ØDelta Force¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë Team Jade ¤Ï¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë ¡Ö¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¡× ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï 2·î3Æü ¤è¤ê¡¢Á´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¿·Í×ÁÇ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥È¥ìー¥éー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤Ï¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¡×¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡§
https://www.youtube.com/live/CNpI5oVDm7g?si=Aj_ffp8BG4d9nD1E
¢£2026Ç¯¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤ò¾þ¤ë½¼¼Â¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ØDelta Force¡Ù¤Ï¡¢Steam¡ÖBest of 2025¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¡ÖºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¡×ÉôÌç¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯³ÈÄ¥¤¹¤ë¿·Í×ÁÇ¤¬Â¿¿ôÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¥µ¥Ýー¥È¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡§¥ê¥Ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥áー¥ë¡Ê¥³ー¥É¥Íー¥à¡§¥Õ¥ê¥ó¥À¥é¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ç¡ÖÄ³¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥³ー¥É¥Íー¥à ¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥À¥é¡× ¤ò»ý¤Ä¥ê¥Ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£Éé½ý¤·¤¿Ì£Êý¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃµº÷¡¦²óÉü¤¹¤ëÄ³·¿µß±ç¥É¥íー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Î¥Áー¥à»Ù±ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢¥Þ¥Ã¥×¡§¥¢¥Õ¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥¯
ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¼Á¸¦µæ»ÜÀß¤ÎË½Áö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹Á´ÂÎ¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜºî½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¹¥±ー¥ë¤Î´Ä¶ÇË²õ¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢¡ÖÀêÎÎ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¹¶ËÉ¡×¤ËÂÐ±þ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤º®ÆÙ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿»Ô³¹Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¥²ー¥à¥âー¥É¡§¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Àï¾ìÆâ¤Ç1Ê¬¤´¤È¤ËµòÅÀ¤¬Å¾°Ü¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥ëー¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥âー¥É¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ËÌÜÉ¸¤òÀ©°µ¤·¡¢¼¡¡¹¤È°ÜÆ°¤¹¤ëÀï¾ì¤ËÂ¨±þ¤¹¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤ÈÏ¢·È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¿·ÂÎ¸³¡§¡ÖÀÖ¤¥Õ¥¯¥í¥¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥±ー¥ëÂÎ¸³ ¡ÖÀÖ¤¥Õ¥¯¥í¥¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡× ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤ー¥É¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈà¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¡¢ÀìÍÑ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÅ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤ÎÂÐÖµ¤â´Þ¤à¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¥Ü¥¹¡§¥¢¥í¥ó¥½¡¦¥Ï¥É¥½¥ó
¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥·¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ï¿·¥¨¥ê¥¢¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¸°¤ò°®¤ë¥Ü¥¹¡¢¥¢¥í¥ó¥½¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¸úÎ¨²½¾ÊÂç¿Ã¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¤ÎÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æü´Ú¹çÆ±Âç²ñ¡ÖDelta Force Operations¡§Open Series¡×³«ºÅ·èÄê
¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¡×¤è¤ê¡¢Æü´Ú¹çÆ±Âç²ñ¡ÖDelta Force Operations¡§Open Series¡× ¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¾åÈ¾´ü¤Ë2²ó³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó·Á¼°¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¡ÖDelta Force Game Japan¡× ¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï ÆüËÜÃÏ°è¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ÖJapan Championship¡× ¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÀï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Àº±Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¡ÖÆüËÜºÇ¶¯¡×¤Î¾Î¹æ¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØDelta Force¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤Û¤«¡¢X¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡ØDelta Force¡Ù¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥âー¥Õ¥©¥·¥¹¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØDelta Force¡Ù³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Delta Force
³«È¯¡§Team Jade
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§TiMi Studio Group
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC/Consoles/Mobile
PCÈÇ&¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯4·î22Æü
¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯8·î19Æü
ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¢¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.playdeltaforce.com/ja/
PlayStation¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/
XBOX¡§https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM
iOS¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876
Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)
Steam¡§https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese
X¡§https://x.com/DeltaForceG_JP
YouTube¡§https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP
Discord¡§https://discord.gg/deltaforcejp
¡ØDelta Force¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØDelta Force¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©ー¥¹¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Î¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÉð´ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÇÅÐ¾ì¡£
Team Jade¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Team Jade¤Ï¡¢TiMi Studio Group¤Ë½êÂ°¡¢¡ØCall of Duty: Mobile¡Ù¤ä¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëPC¥·¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡ØAssault Fire¡Ù¤Î³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢BAFTA¤äTGA¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¶È³¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬½¸¤¦Àº±Ô³«È¯¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£