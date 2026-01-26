¡Ú¿·³ã½é¾åÎ¦¡Ûµæ¶Ë¤Îçõ¥¹¥¤ー¥Ä¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³ ÀìÌçÅ¹¡ÖStrawberry choco¡×¤¬¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·³ãµµÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¤Ë2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒMARU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Ìî ¹¥º½¡Ë¤Ï¡¢¸¶½ÉÈ¯¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³ÀìÌçÅ¹¡ÖStrawberry choco¡×¤ò¡¢Âå´±»³Candyapple¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·³ãµµÅÄ¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖStrawberry choco¡×¤È¤Ï
¡ÖÆüËÜ¤ÎºÇ¹âµéÉÊ¼Á¤Î²ÌÊª¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë33Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëËÜ³ÊÇÉ¤ê¤ó¤´°»ÀìÌçÅ¹¡ÖCandy apple¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹ ¡£¸¶½É¤ÎËÜÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÇÅ¸³«¤·¡¢SNS¤Ç¤â´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬5000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ¹
ºÇ¹âµéÉÊ¼Á¤Îçõ¤òËèÆüÄ¾Á÷
¡ÖCandy apple¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î»ÅÆþ¤ìÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¹âµéÉÊ¼Á¤Îçõ¤ò»Ô¾ì¤«¤éËèÆüÄ¾Á÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤áÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤çõ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¤½¤·¤ÆÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³
çõËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢°ìÎ®¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµé¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¦¥©ー¥Þー¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿ÀìÍÑµ¡³£¤Ë¤è¤êÅ°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤±¤ë³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¡¢Èþ¤·¤¤¸÷Âô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¢¨º£²ó¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·³ãµµÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¤Ç¤ÏÊÌµ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï1¼ïÎà¡¡¡¡°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³
¢£ ÈÎÇä¾ì½ê³µÍ×
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âå´±»³Candyapple¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·³ãµµÅÄ¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡Ë
²¼ÁáÄÌÌøÅÄ£±ÃúÌÜ£±－£± ¡¦ 025-383-1301
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¢¨ËèÆüÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒMARU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²ÌÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤ê¤ó¤´°»ÀìÌçÅ¹¡ÖÂå´±»³Candy apple¡×¤ä¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³ÀìÌçÅ¹¡ÖStrawberry choco¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÂåÉ½¤ÎÀ¾Ìî¹¥º½¤Ï¡¢50Âå¤ÇÌ¤·Ð¸³¤«¤é°û¿©¶È³¦¤Ø»²Æþ¤·¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¡ÖÂå´±»³Candy apple¡×¤òÁ´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿ ¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMARU
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾Ìî ¹¥º½
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®2-5 ¥³¥ì¥¿¥¹Âå´±»³7³¬
ÀßÎ©¡§2020Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹·Ð±Ä