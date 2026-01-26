Âç¿Íµ¤¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×Ææ²ò¤¿äÍý¥²ー¥à¥«¥Õ¥§¤¬´ØÀ¾¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª
¡¡ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥á´ë²è²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒExperiful¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê°×óÕ±÷)¤Ï¡¢¡É»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÉÆæ²ò¤¿äÍý¥²ー¥à¥«¥Õ¥§¡ÖÃµÄå¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü¡¢ÂçºåÇßÅÄ¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦Âçºå¤Î¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥«¥Õ¥§ ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×(https://tanteicamp.experiful.jp/)
¢¡¿Íµ¤µÞÆÃæ¤ÎÆæ²ò¤¿äÍý¥²ー¥à¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤È¤Ï
¡¡¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー(¥Þ¥À¥ß¥¹)¤È¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤¬»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢È¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉµæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«¡¢¿¿Áê¤¬²¿¤«¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¿äÍý¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¿äÍý¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥²ー¥à¤Ç¡¢ËÜ¾ì¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬£´ËüÅ¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥Öー¥à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¾ÜºÙ¡§¥Þ¥À¥ß¥¹¤È¤Ï¡©(https://tanteicamp.experiful.jp/first/) )
¢¡ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×¤È¤Ï
¡¡ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー(¥Þ¥À¥ß¥¹)¡×¤òÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Å¹ÊÞ¿ô¹ñÆâºÇÂç¤Î¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥«¥Õ¥§(https://tanteicamp.experiful.jp/)¤Ç¤¹¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç³«ÊüÅª¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥Þ¥À¥ß¥¹Ì¤·Ð¸³¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Êý¡¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Youtube¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£(¾ÜºÙ¡§Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦Âçºå¤Î¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÀìÌçÅ¹ ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×(https://tanteicamp.experiful.jp/) )
¢¡ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×Åìµþ¿·½ÉÅ¹¤ÎÆÃÄ§
¡¡1·î26Æü¥ªー¥×¥ó¤ÎÃµÄå¥¥ã¥ó¥×ÂçºåÇßÅÄÅ¹¤Ï¡¢ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×»Ë¾åºÇÂç¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ12Ê¬¡¢Æî¿¹Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Î¥Ó¥ë¤Î£²³¬ÉôÊ¬¤ò¡¢¿ô¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²þÁõ¹©»ö¤·¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥«¥Õ¥§¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢³«Å¹Á°¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î±þ±ç¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë±Ê°×¤Î¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç³«ÊüÅª¤Ç¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë(2,500±ß～)¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£(¾ÜºÙ¡§ÂçºåÇßÅÄ¤Î¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥«¥Õ¥§ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×(https://tanteicamp.experiful.jp/locations/umeda/) )
¢¡±¿±Ä¸µ ³ô¼°²ñ¼ÒExperiful ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!Åù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦»¨»ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÁíÎÌ¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤«¤é¡¢ÆüËÜ½é¤Î»×¤¤½Ð¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥á´ë²è²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÀìÌçÅ¹¡ÖÃµÄå¥¥ã¥ó¥×¡×(https://tanteicamp.experiful.jp/)£´Å¹ÊÞ¤ä¡¢Ææ²ò¤¥«¥Õ¥§¡Ö¤Ï¤Æ¤ÊàÝàêÅ¹¡×(https://hatenacoffee.experiful.jp/)£´Å¹ÊÞ¡¢¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥²ー¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥ß¥¹¥Æ¥êー(R)¡×(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)¥·¥êー¥º¤Î½ÐÈÇ¡¢¤½¤ÎÂ¾¥Ç¥¹¥²ー¥à¤ä²¾ÁõÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î´ë²è±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»! Åù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦»¨»ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»×¤¤½Ð°î¤ì¤ë¥Ò¥È¤Ç°î¤ì¤ë¡×¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢°ú¤Â³¤³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¹ÊÞ³µÍ×
¢þÅ¹Ì¾ ¡§ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×ÂçºåÇßÅÄÅ¹
¢þ½»½ê¡§¢©530-0047 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÀ¾Å·Ëþ£´ÃúÌÜ£³－£µ Çß¥±»Þ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë £²³¬£·¹æ
¢þ¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§ÅìÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ12Ê¬¡¢Æî¿¹Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¢þ±Ä¶È»þ´Ö ¡§13:30～23:00 (ºÇ½ªÆþÅ¹»þ´Ö¤Ï21»þ) ÄêµÙÆü¤Ê¤·
¢þÍ½ÌóÊýË¡ ¡§ÃµÄå¥¥ã¥ó¥×¸ø¼°HP( https://tanteicamp.experiful.jp/ )¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ±¿±Ä´ë¶È ¡§³ô¼°²ñ¼ÒExperiful¡Ê https://experiful.jp/ ¡Ë
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡ý¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒExperiful (¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥Õ¥ë)
¡ýÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê°× óÕ±÷¡¡
¡ýËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ°ìÃúÌÜ£±£´ー£±£´Ãæ¸ø¥Ó¥ë£´³¬
¡ýÏ¢ÍíÀè¡§03-5577-2264 ¡Ê leo.nagayasu@experiful.jp ¡Ë¡¡
¡ýHP¡§https://experiful.jp/
¢¡¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒExperiful¡¡03-5577-2264(ÂåÉ½)¡¡E¥áー¥ë¡§ leo.nagayasu@experiful.jp
¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤´Í×Ë¾Åù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾åµ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Î¼èºàÅù¤Î¤´Ï¢Íí¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ë¶ÈÍÍ¡¢¼«¼£ÂÎÍÍÅù¤Î¡ÖÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ³Æþ¤·¤¿¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´°ÍÍê¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»î¤·²Á³Ê¤Î¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£