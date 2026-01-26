DE&I¿ä¿Ê¡¦´ÉÍý¿¦ÅÐÍÑ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í»ö²ÝÂê¤ò¡Ö¥Çー¥¿¡×¤Ç²ÃÂ®～¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥Ð¥¤¥¢¥¹Â¬Äê¤Î¥Ç¥âÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü～¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥ë¥É2026¡×½ÐÅ¸
´ë¶È¤ÎDE&I¿ä¿Ê»Ù±ç¡¦ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§ー¥Ö¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/CEO:º´¡¹ÌÚ Íµ»Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥ë¥É2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¿¦¸õÊä¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤òµó¤²¤Ê¤¤¡£DE&I¤¬¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö²ò¤±¤Ê¤¤Ìä¤¤¡×¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§ー¥Ö¥°¥ëー¥×¤Ï¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÑ³×¤ÎÃÎ¸«¤È¥Ð¥¤¥¢¥¹Â¬Äê¥Çー¥¿¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢µ®¼Ò¤¬º£¡¢ËÜÅö¤ËÂÇ¤Ä¤Ù¤¼¡¤Î°ì¼ê¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡×¤ò¡ÖÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëÁÈ¿¥¡×¤ØÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ê¥Öー¥¹¡Ë
¡ãÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢´¶³ÐÏÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤ÁÈ¿¥ÊÑ³×¡ä
´ÉÍý¿¦ÅÐÍÑ¤äDE&I¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢¿Í»ö¤¬¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Ö»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡Ö¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹Â¬Äê¡×¥Äー¥ë¤Î¥Ç¥âÂÎ¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¸¦½¤¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤²ò·èºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸¥Öー¥¹¾ðÊó
¾®´ÖÈÖ¹æ ¡§S17-16¡Ê ¿Í»ö»Ù±ç EXPO¡Ë
½ÐÅ¸ÆâÍÆ ¡§ÁÈ¿¥ÊÑ³×¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹Â¬Äê¡¢DE&I¿ä¿Ê¡¢½÷À´´Éô°éÀ®¡¢´ÉÍý¿¦°éÀ®¤Û¤«
´ë¶È¥Úー¥¸¡§https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387300/389057
¡Ò¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥ë¥É2026³µÍ×¡Ó
²ñ ´ü ¡¡ ¡¡¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö ¡§10¡§00～17¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»£´¡¦£µ¡¦£¶¡¦£·¥Ûー¥ë
Æþ¾ìÎÁ¡¡ ¡§ÌµÎÁ
¥µ¥¤¥È ¡§https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo-biz-transform-bo
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§ー¥Ö¥°¥ëー¥×
Âå¡¡É½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO º´¡¹ÌÚÍµ»Ò
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-26-32 ¥»¥¤¥¶¥óI1202
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.changewave-g.com/
