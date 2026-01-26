¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¡¢±¿Å¾¼êÉÕ¤Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤òÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ª¤è¤Ó´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø³ÈÂç
2026Ç¯1·î26Æü¡¢Åìµþ¡§¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾¼êÉÕ¤Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÃÏ¾å°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤êÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤¿2026Ç¯3·î1Æü¤è¤ê´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÍÑÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¹ñºÝ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ±¿¹ÒÊØ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶õ¹Á¤È¤´¼«Âð¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹´Ö¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¤ÎÀìÍÑÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õ¹ÁÅþÃå¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢¥É¥¢¡¦¥Äー¡¦¥É¥¢¤Î²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë2¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤â´Þ¤á¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¼ç¤ÊÆâÍÆ
- ±¿Å¾¼êÉÕ¤Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÈÏ°Ï¤Ï¡¢1²ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Áö¹Ôµ÷Î¥ºÇÂç100km¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤È¤ªµÒÍÍ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÁ÷·Þ¾ì½ê¡Ê¾è¼Ö¡¿¹ß¼ÖÃÏÅÀ¡Ë¤È¤Î´Ö¤òºÇÃ»µ÷Î¥¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î±¿Å¾¼êÉÕ¤Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ23¶è¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ª¤è¤ÓÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î±¿Å¾¼êÉÕ¤Á÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçºåÉÜ¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 100km¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÎÄ¶²áÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1km¤¢¤¿¤ê500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â¤È¤·¤Æ¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
- ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤ØÄ¾ÀÜ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡¢¸½¶â¡ÊÆüËÜ±ß¤Î¤ß¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÊýË¡¡§ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êemirates.com(https://www.emirates.com/jp/japanese/)¡Ë¤Î¡ÖÍ½Ìó´ÉÍý¡×¥Úー¥¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê03-6743-4567¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Ï¡¢±©ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø¤Î½¢¹Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢µ¡Æâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹â¤¤²÷Å¬À¡¢ÍøÊØÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÃÏ¾å¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤´Í½Ìó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.emirates.com/jp/japanese/experience/chauffeur-drive/
¥¨¥ß¥ìー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ß¥ìー¥Ä¹Ò¶õ¤Ï2002Ç¯¤ËÆüËÜ½¢¹Ò¡£À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¡¢¥É¥Ð¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø²÷Å¬¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¹Ò¶õ¶È³¦¤ÇºÇ¿·¤«¤Ä¸úÎ¨À¤È²÷Å¬¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¹Ò¶õµ¡¤ò±¿¹Ò¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò¤â¤ÄÅö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢6ÂçÎ¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÆü¡¹¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£