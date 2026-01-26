¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª2·î12Æü(ÌÚ) PWS·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¼Ò²ñ¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü#3～I¥¿ー¥ó¼ÂÁ©¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È¹Åç¤ÇÆ¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢～
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢±Ã·¼Âç³Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢PWS·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¼Ò²ñ¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü#3～I¥¿ー¥ó¼ÂÁ©¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È¹Åç¤ÇÆ¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢～ ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þº£¤ÎÁÈ¿¥¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡£ 30Âå¸åÈ¾¤«¤é40Âå¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÌä¤¤Ä¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¸©³°¤«¤é¹Åç¤ØI¥¿ー¥ó¤ò·è¤á¤¿¤ªÆó¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ã·¼Âç³Ø¤Î¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ð¥ê¥åー¥·¥Õ¥È¥×¥í¥°¥é¥à(https://eikei.ac.jp/partnership-research/activities/other/)¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¿¦¼ï¤òÎ¥¤ì¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î¾ì¤ò²ð¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©
- °¤Éô ¹ÀÂÀÏº»á¡Ê¾ïÀÐ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò»ö¶È³«È¯Éô /±Ã·¼Âç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷)¡¡
- ÂçÌî Í´»Ò»á¡Ê¹Åç¥È¥è¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈÅý³çÉô/±Ã·¼Âç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷)¡¡
¤Ê¤¼¤ªÆó¿Í¤¬¹Åç¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤ä¡¢°Û¶È¼ï¡¦°ÛÊ¸²½¤Î´Ä¶¤Ç¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉñÂæÎ¢¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Û
- ¸½ºß¤Î»Å»ö¤ä¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
- Å¾µï¤òÈ¼¤¦¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- °ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
¤´¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Úº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü¥·¥êー¥º³«ºÅ¡Û
2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ ¥Æー¥Þ¡§U¥¿ー¥ó¼ÂÁ©¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È¹Åç¤ÇÆ¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢～
3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ ¥Æー¥Þ¡§¡ÖµòÅÀ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿⚪︎⚪︎³èÀ²½¡×¤Çµ¯¶È¡¡
¢¨¥Æー¥Þ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Î¤¿¤áÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/535_1_e3c8c6e61d31d3776f5b770eaf7cb946.jpg?v=202601261021 ]
¤³¤Á¤é¤Î°ÆÆâ¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²Ã¼ÔÊç½¸¡Û2·î12Æü(ÌÚ) PWS·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¼Ò²ñ¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü#3～I¥¿ー¥ó¼ÂÁ©¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È¹Åç¤ÇÆ¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢～ - ¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¹Åç¸©¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í ±Ã·¼Âç³Ø(https://eikei.ac.jp/news/11312/)
±Ã·¼Âç³Ø¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡
https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)