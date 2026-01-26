¡Ú»Ë¾å½é¥¿¥Ã¥°¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ßÌÀÀ±¿©ÉÊ¥³¥é¥ÜµÇ°¡¢¥Ô¥¶¤È¾Æ¤½¤Ð¤¬¤É¤Ã¤Á¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¡©¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤«¤é¿·È¯Çä
¡¡ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§¿¼À¥ À®Íø¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢°Ê²¼¡§¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÎ± ¾¼¹À¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×¤ò´Æ½¤¤·¡¢¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×¤Î¤´¾Ò²ð
£².¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ßÌÀÀ±¿©ÉÊ½é¥³¥é¥ÜµÇ°¡ª¥Ô¥¶¤È¾Æ¤½¤Ð¤É¤Ã¤Á¤â¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
£³.ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î¸·ÁªµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¡¿Instagram¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
£´.¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥È1,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ
£µ.TikTok¤Ë¤Æ¥³¥é¥ÜÆ°²èÇÛ¿®Ãæ
¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡×¤ÎÌ£¤ò¡¢¾Æ¤½¤Ð¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÎÁÇºà¤òÀ¸¤«¤¹¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¡¢ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÇ»¸ü¤Ç»Ý¤ß¤Î¶¯¤¤¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¢¹á¤ê¡¦¥³¥¯¡¦¤¯¤Á¤É¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿2¼ïÎà¤Î¥Áー¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¹á¤êË¤«¤Ê¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹ -―¡£¤³¤ì¤é¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ò¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤¤Î¤â¤ÈåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅòÀÚ¤ê¥Õ¥¿¤Ë¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Ô¥¶¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ô¥¶¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾Æ¤½¤Ð¤«¡©¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯ー¥Ý¥ó¾ðÊó
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤«¤é200±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â: 2026Ç¯7·î31Æü(¶â)
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÀÇ¹þ¤ß1,800±ß°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¾¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Uber Eats¡¢½ÐÁ°´Û¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÇÛÃ£¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²¥¹¥È¥æー¥¶ー(Ì¤¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ)¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Í¸ú´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
ÌÍ¡§¥½ー¥¹¤ÎÍí¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÌÍ
¥½ー¥¹¡§¥È¥Þ¥È¥Úー¥¹¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥íー¥¹¥È¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ð¥¸¥ë¤È¥ª¥ì¥¬¥Î¤ÇÉ÷Ì£¤òÉÕ¤±¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¥Áー¥ºÅù¥Ô¥¶É÷¤Î¹á¤ê¤òÉÕ¤±¤¿¥ª¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥½ー¥¹
ÆÃÀ½¥½ー¥¹¡§¥Ð¥¸¥ë¥Úー¥¹¥È¤Ë¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥Àー¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹¡×
¤¢¤È¤Î¤»¤«¤ä¤¯¡§Ê´¥Áー¥º¡¢¥È¥Þ¥È¥Õ¥ìー¥¯¡¢¥Ñ¥»¥ê
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾ : ÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð
ÆâÍÆÎÌ : 165g(¤á¤ó130g)
´õË¾¾®Çä²Á³Ê : 328±ß(1¿© / ÀÇÊÌ)
È¯ÇäÆü : 2026Ç¯1·î26Æü(·î)
È¯ÇäÃÏ¶è: Á´¹ñ
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÌÀÀ±¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍ¥µー¥Ó¥¹¼¼
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-585-328
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～17:00 (ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)
£².¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ßÌÀÀ±¿©ÉÊ½é¥³¥é¥ÜµÇ°¡ª¥Ô¥¶¤È¾Æ¤½¤Ð¤É¤Ã¤Á¤â¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ßÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î½é¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·È¯Çä¤Î¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×¤È¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¿Íµ¤No.1¾¦ÉÊ¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥Ô¥¶¤È¾Æ¤½¤Ð ¤É¤Ã¤Á¤â¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾
¥Ô¥¶¤È¾Æ¤½¤Ð¤É¤Ã¤Á¤â¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¥»¥Ã¥È
¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ
¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×£±¸Ä¤È¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡×M¥µ¥¤¥º£±Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¢£¥»¥Ã¥È²Á³Ê
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡§1,400±ß
ÄÌ¾ï¡ÊÇÛÃ£¡Ë¡§1,960±ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨À¸ÃÏ¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ìÉôÀ¸ÃÏ¤ò¤ªÁª¤Ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓÀ¸ÃÏÎÁ¶â¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ô¥¶¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏM¥µ¥¤¥º¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯1·î26Æü(·î)～
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÛÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.pizzahut.jp/topic/myojofoods/fried-noodles?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba(https://www.pizzahut.jp/topic/myojofoods/fried-noodles?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba)
£³.ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î¸·ÁªµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¡¿Instagram¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç³Æ10Ì¾ÍÍ¡Ê·×20Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¡ÚÌÀÀ±¿©ÉÊ ¸·Áª¡ªµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Û¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÁª¾¦ÉÊ
ÌÀÀ±¿©ÉÊ ¸·Áª¡ªµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¢£±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)Åê¹Æ¸å～2026Ç¯2·î2Æü(·î)23:59
¢£ÅöÁª¿Í¿ô
X¤ÈInstagram¤Ç10Ì¾ÍÍ¤º¤Ä¡Ê¹ç·×20Ì¾ÍÍ¡Ë
¢£»²²ÃÊýË¡¡¿»²²Ã¾ò·ï
¡¦X
¡¡£±.¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Pizza_Hut_Japan¡¿https://x.com/Pizza_Hut_Japan¡Ë¤È¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@myojofoods_jp¡¿https://x.com/myojofoods_jp¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡£².´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Ç»²²Ã
¡¡£±.¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°Instagram¡Ê@pizza_hut_japan¡¿https://www.instagram.com/pizza_hut_japan ¡Ë¤È¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@myojofoods_jp¡¿https://www.instagram.com/myojofoods_jp/¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡£².¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ç»²²Ã
¢£¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.pizzahut.jp/topic/myojofoods/fried-noodles?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba(https://www.pizzahut.jp/topic/myojofoods/fried-noodles?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba)
£´.¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥È1,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¡Ê1,000±ßÊ¬¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÁª¾ÞÉÊ
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥È1,000±ßÊ¬
¢£±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)Åê¹Æ¸å～2026Ç¯2·î2Æü(Æü)23:59
¢£ÅöÁª¿Í¿ô
20Ì¾ÍÍ
¢£»²²ÃÊýË¡¡¿»²²Ã¾ò·ï
£±.¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Pizza_Hut_Japan¡¿https://x.com/Pizza_Hut_Japan¡Ë¤È¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@myojofoods_jp¡¿https://x.com/myojofoods_jp¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Õ¥©¥íー
£².´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Ç»²²Ã
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤³¤ì¤Ï¥Ô¥¶¤«¾Æ¤½¤Ð¤«¡©¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É
info@myojo-pizzahut.com
ÂÐ±þ»þ´Ö¡§ÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯10:00-17:00
£µ.TikTok¤Ë¤Æ¥³¥é¥ÜÆ°²èÇÛ¿®Ãæ
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤ÎÆ°²è¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°TikTok
¡Ê@pizza_hut_japan ¡¿ https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan?lang=ja-JP¡Ë
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
¡ã¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤È¤Ï¡ä
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï1958Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Î¥¦¥£¥Á¥¿¤Ç¥À¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥Ëー·»Äï¤¬ÁÏ¶È¡£2023Ç¯¤Ç65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë20,000Å¹ÊÞ¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1973Ç¯¤ËÂè°ì¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤ÏÇÛÃ£¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ²£ÉÍ¥¢¥¤¥Þー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹
ÁÏ¶È¡¡¡§1991Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¼À¥ À®Íø
Å¹ÊÞ¿ô¡§Á´¹ñ600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
´ë¶ÈWEB¥µ¥¤¥È¡§
https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba)
¸ø¼°X¡§
https://x.com/Pizza_Hut_Japan
¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos
LINE ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://lin.ee/IVYJoAW
¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/
¸ø¼°TikTok¡§
https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan
¡ã¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡ä
¡¡¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Î¹¬¤»¡£¤½¤¦¤·¤¿¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¤³¤È¤³¤½¡Ö¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yakisoba)
¡ãÌÀÀ±¿©ÉÊ¤È¤Ï¡ä
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Ï1950Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿Â¨ÀÊ¤á¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
"ÌÍ¤ÎÌÀÀ±"¤È¤·¤Æ¡¢ÌÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Á¡Ö¥Á¥ã¥ë¥á¥é¡×¡ÖÃæ²Ú»°Ëæ¡×¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð¡×¡ÖÌÍ¿À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥¥é¥ê¤È¸÷¤êµ±¤¯¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÀ±¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-50-11
ÁÏÎ©¡¡¡§1950Ç¯3·î28Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÎ± ¾¼¹À
´ë¶ÈWEB¥µ¥¤¥È:
https://www.myojofoods.co.jp/
¸ø¼°X:
https://x.com/myojofoods_jp
¸ø¼°Instagram:
https://www.instagram.com/myojofoods_jp/