¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¡¢12½µ´Ö¤ÎAIÈ¼Áö¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¡¢¼«Î§Åª¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£
¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·°æ ¹ë°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ò¿¦¾ì¤ÇÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¡×¼ÂÁ©»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸¦½¤ÆâÍÆ¤òÄêÃå¤µ¤»¤ëÆüËÜ½é¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¸¦½¤ÄêÃåAI¡Ö¥·¥§¥ë¥Ñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢12½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸Ä¡¹¤Î¼Ò°÷¤ËÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¡×¼ÂÁ©»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¤ÎÇØ·Ê
½¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¸¦½¤¤Ï¡¢¹´Â«»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÌá¤ë¤ÈÆâÍÆ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ¾®¤Î¸¦½¤»þ´Ö¡×¤È¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÆâ¾Ê¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡×¤ò¸À¸ì²½¡¦ÌÀ³Î²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¸¦½¤¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÆü¾ï¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»×¹Í¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬¿¦¾ì¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÆâ¾Ê¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ç¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¡×¤È¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½Â¤¡§12½µ´Ö¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤ÎÅÚÂæ·ÁÀ®¤«¤éÁÈ¿¥¤È¤ÎÀÜÂ³¡¢¼Â¹ÔÀß·×¤Þ¤Ç¤ò3¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¡¢·×12½µ´Ö¤ÇÌÖÍå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Phase1¡ÃÃµº÷¡¦Æâ¾Ê¡ÊWeek1-4¡Ë
¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ÕÌ£¤òÀ°Íý¤·¡¢·Ð¸³¤ÎÃª²·¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î¸À¸ì²½¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Î¹½Â¤²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊÍý²ò¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦Phase2¡Ã¹½Â¤²½¡¦ÀÜÂ³¡ÊWeek5-9)
ÁÈ¿¥¤Ç¤Î´üÂÔ¤äÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î»Å»ö¤È¾ÍèÁü¤ÎÀÜÂ³¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Phase3¡ÃÅý¹ç¡¦¸À¸ì²½¡ÊWeek10-12¡Ë
ºÇ½ªÅª¤Ê¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¹ÔÀß·×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£AI¥·¥§¥ë¥Ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½µ¤Ë1²ó¡¦Ìó15Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤ëAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£
1.ËÜ¼ÁÅª¤ÊÆâ¾Ê¤ÎÂ¥¿Ê
AI¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ä¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿¼·¡¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£É½ÌÌÅª¤ÊÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤Î½¼¼Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÌÌÅª¤ÊÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¸Ä¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢³«È¯
½¸¹ç·¿¸¦½¤¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Î·ÁÀ®¤ò¡¢¿¦¾ì¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼ÑµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.¿¦¾ì¼çÂÎ¤Î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯
¿Í»öÉô¤ä¾å»Ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥½ー¥¹¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤¬È¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¼Ò°÷¤¬¿¦¾ì¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÂåÉ½·ÐÎò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿·°æ ¹ë°ìÏº
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ°é¤Á¡£1997Ç¯NTTÆþ¼Ò¸å¡¢Strategy&¤ò·Ð¤Æ¡¢À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Æ¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¹¥ー¾ìºÆÀ¸´ë¶È¤Î¼èÄùÌòCOO¡£
2010Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒCLEARNOTE¡Êµì¥¢¥ë¥¯¥Æ¥é¥¹¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥Îー¥È¶¦Í¥¢¥×¥ê¡ÖClearnote¡×¤òÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÅ¸³«¡£³Æ¹ñ¤ÇºÇ¤â³ØÀ¸¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤ÎÂ¿¤¤³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ë¡£¹ñÀÒ¡¢ÀÊÌ¡¢ÀÊÌ¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤â´Þ¤à¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£À¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎDE&I¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¡£
CLEARNOTE¼Ò¤ò¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¸å¡¢DNX Ventures¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¼¤¬¤è¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹¤òÁÏ¶È¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¤Ë¤Æ·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¼èÆÀ¡£Àì¹¶¤ÏÁÈ¿¥¹ÔÆ°ÏÀ¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¹ç¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥·¥§¥ë¥Ñ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êpr@sherpath.jp¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¿·°æ ¹ë°ìÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-23-4 ·¬Ìî¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©¡§2024Ç¯7·î29Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://sherpath.jp/
note¡§https://note.com/_sherpath
¢¨£±¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¸¦½¤ÄêÃå¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿AI¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡£¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¸¦½¤ÄêÃåAI»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÆâÊñ·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ìÆ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¤ò´ð½à¡¢Ä´ººÇ¯·î¡§2025Ç¯11·î¡Ë