¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLocalry¡×¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡¦´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¦µÜºê¸©ÀîÆîÄ®¤Î¥×¥í¥°¥é¥à·ÇºÜ¤ò³«»Ï¡£²¹Àô½É¤Ç¤ÎÆ°²èÀ©ºîÂÎ¸³¤ä·î1Ëü±ß¤Î¤ª»î¤·µï½»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡
¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLocalry¡×¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡¦´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¦µÜºê¸©ÀîÆîÄ®¤Î¥×¥í¥°¥é¥à·ÇºÜ¤ò³«»Ï
¢£ËÜ·ï³µÍ×
- ¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLocalry¡Ê¥íー¥«¥êー¡Ë¡×¤Ë¿·µ¬3ÃÏ°è¤òÄÉ²Ã
- µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡§²¹Àô½ÉÂÚºß¡ßÆ°²èÀ©ºî¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Êç½¸Ää»ßÃæ¡Ë
- ´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡§»Ô±Ä½»Âð¤Ë·î1Ëü±ß¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¤ª»î¤·µï½»¥×¥í¥°¥é¥à
- µÜºê¸©ÀîÆîÄ®¡§¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à
- ¼«¼£ÂÎÍÍ¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò·ÑÂ³Ãæ
------------
¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Localry¡Ê¥íー¥«¥êー¡Ë
https://localry.jp/
------------
¢£¿·µ¬·ÇºÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ
¡ÚµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Û²¹Àô¡ßÆ°²èÀ©ºî¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë2Çñ3Æü¥×¥í¥°¥é¥à
ÃÏ°èÂÎ¸³ x Æ°²èÀ©ºî¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë
¥Ö¥ëー¥Õ¥¡ー¥à¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î²¹Àô½É¡ÖÎ¹´ÛÂç¾Â¡×¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²èÀ©ºî¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Àã·Ê¿§¤ÎÌÄ»Ò²¹Àô¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ä¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òSNSÍÑPRÆ°²è¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¸½ºßÊç½¸¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²ó³«ºÅ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡§https://localry.jp/programs/98
¡Ú´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡Û¡Ö¤Þ¤Á°ÆÆâ¥Ä¥¢ー¡×ÉÕ¤¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à
°Ü½»¼Ô¤¬Â¿¤¤"¥Ý¤¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²áÁÂÃÏ"¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ê´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡Ë
°Ü½»¼Ô¤¬Â¿¤¤"¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²áÁÂÃÏ"Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Ç¡¢»Ô±Ä½»Âð¡Ê2DK¡Ë¤Ë·î³Û1Ëü±ß¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¤ª»î¤·µï½»¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ºÇÃ»3¥ö·î～ºÇÄ¹1Ç¯¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ã»´ü¤ÎÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Çã¤¤Êª¤ä°ÜÆ°¤Î¤³¤È¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¡¢»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÃÏ°è¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Þ¤Ç¡¢"Êë¤é¤·¤Î¥ê¥¢¥ë"¤ò¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¡Ö¹âÅÄÊë¤é¤·¸òÎ®²ñ¡×¤ä¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¿¤«¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤é¤Ü¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¯¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¾ì¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡§https://localry.jp/programs/112
¡ÚµÜºê¸©ÀîÆîÄ®¡Û¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ï¢Æ°¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à
ÀîÆîÄ®¤Ç¤ª»î¤·°Ü½»¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÊµÜºê¸©ÀîÆîÄ®¡Ë
µÜºê¸©ÀîÆîÄ®¤Ç¤Ï¡¢°ËÁÒÉÍ¼«Á³¸ø±àµÚ¤ÓÉÕÂ°»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSINKaÍÍ¡¢¥È¥é¥¹¥È¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¶¦Æ±¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÆîÄ®¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ä½»µï¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª»î¤·ÂÚºß½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£°Ü½»½àÈ÷¼Ô¤Ë¤Ï1¿Í1Çñ¤¢¤¿¤ê2,000±ß¡ÊºÇÂç5Çñ¡Ë¡¢°Ü½»ÂÎ¸³¼Ô¤Ë¤Ï1¿Í1Çñ¤¢¤¿¤ê1,000±ß¡ÊºÇÂç5Çñ¡Ë¤Î½õÀ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ëè·îÂè4ÆüÍËÆü8:00～11:45¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥í¥ó¥È¥í¥ó·Ú¥È¥é»Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÆîÄ®¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ¡§https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/7/14401.html
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡§https://localry.jp/programs/136
¢£Localry¡Ê¥íー¥«¥êー¡Ë¤È¤Ï
Localry¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°ìÍ÷¤ÇÃµ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Êä½õ¶â¾ðÊó¡¢»Å»öÂÎ¸³¡¦Êë¤é¤·ÂÎ¸³¡¢ÂÚºß»ÜÀß¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·ÇºÜ¤·¡¢°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎã¡§
- ¿Æ»Ò¤ª»î¤·°Ü½»
- ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó
- ÅçÊë¤é¤·ÂÎ¸³
- ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã·¿¤ª»î¤·°Ü½»
- ÃÏ°è²ÝÂê²ò·èÉÕ¤¤ª»î¤·°Ü½» Åù
¢£¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ø
Localry¤Ç¤Ï¡¢¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à¤Î·ÇºÜ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¤ò°ú¤Â³¤Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£·ÇºÜ¤ò¤´´õË¾¤Î¼«¼£ÂÎÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
==============================
¼«¼£ÂÎÍÍ¸þ¤±¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸
https://lp.localry.jp/
==============================
¡Ú¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è´ë¶È¸þ¤±¡Û¤ª»î¤·°Ü½»³èÍÑ¥»¥ß¥Êー³«ºÅÃæ
Äê´üÅª¤Ë¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è´ë¶È¸þ¤±¤Î¤ª»î¤·°Ü½»³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Localry¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¡¢¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê¡§
- 2026Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë14:00～15:00
- 2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:00
- 2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:00
==============================
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://localry.jp/seminar
==============================
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
Localry¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÇºÜ¥×¥í¥°¥é¥à¿ô¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Ü½»¸¡Æ¤¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ä¡¢°Ü½»¸å¤Î¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWorkations(https://workation.app/)¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤òÃÎ¤ë¡×¢ª¡Ö¤ª»î¤·°Ü½»¤ÇÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¡×¢ª¡ÖËÜ³Ê°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤ª»î¤·°Ü½»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Localry¡Ê¥íー¥«¥êー¡Ëhttps://localry.jp/
¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖWorkations¡×https://workation.app/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMOLE¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMOLE
URL¡§ https://mole-inc.com
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯4·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ ²¬ºê Í§¹¨
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-23-21 Co-lab½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ WEB¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢UIUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Åù