AION V¡¢À¤³¦Åª¤Ê¾Î»¿¤òÆÀ¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈEV¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ
¹½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü /PRNewswire/ -- 2025Ç¯¡¢ Guangzhou Automobile Group¡ÊGAC AION V¡Ë¤Ï»Ô¾ì¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹âµéÅÅÆ°SUV¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤ª¤è¤ÓºÇ¹â¤Î°ÂÁ´É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿°ÂÁ´À¤Ï¡¢²¤½£¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¼ÖÉ¾²Á¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊCAP¡Ë¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë5¤ÄÀ±É¾²Á¤ò2¤Ä³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À®¿Í¾è°÷ÊÝ¸î¡¢ÍÄ»ù°ÂÁ´À¡¢Êâ¹Ô¼ÔÊÝ¸î¡¢°ÂÁ´¥¢¥·¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÍ¥¤ì¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤Î¾Ú¤·¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AION V¤Ï°ÂÁ´À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»Ô¾ì¤äÀìÌç²È¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026¡ÊDrive Car of the Year 2026¡Ë～6Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¤ÎºÇ¹âÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¾Þ¡ÊBest Electric Vehicle Under $60,000 award¡Ë¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÏÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙºÇÍ¥½¨CAT AÅÅµ¤SUV¡ÊCAT A Electric SUV of the Year 2025¡Ë¡×¾Þ¤È¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÊReady For Adventure¡Ë¡×¾Þ¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦Àè¿Êµ»½ÑSUV¥¢¥¤¥³¥ó¡ÊEco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon¡Ë¡×¾Þ¤È¡ÖºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊMost Popular Electric Vehicle¡Ë¡×¾Þ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤ä±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
AION V¤ÏÊì¹ñ¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤ÇËÄÂç¤Ê¥æー¥¶ー¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯Âç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ¤âÍË¾¤Ê¥â¥Ç¥ë¡ÊMost Promising Model of 2024¡Ë¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀÇ½¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Û¥¤ー¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¾Þ¡Ê2025 Golden Wheel Intelligent Pioneer Award¡Ë¡×¤ä¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥Ïー¥É¥³¥¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈSUV¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー¡Ê2025 Hardcore Intelligent SUV of the Year¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¾Þ»¿¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢AION V¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅÀÇ½¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¼Â¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ë»È¤¨¤ë²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢Àè¿Ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢GAC¥°¥ëー¥×¤Î¼«Æ°¼Öµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤È¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ËÀ¤³¦°ìÎ®¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com