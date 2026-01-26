CATL¤ÈEllen Macarthur Foundation¡¢²è´üÅª¤ÊÀïÎ¬Êó¹ð¤Ç½Û´Ä·¿EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹
¥À¥Ü¥¹¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¢2026Ç¯1·î25Æü /PRNewswire/ -- ÊÑ²½¤òÀèÆ³～ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È½ÅÍ×¹ÛÊª¸þ¤±¤Î½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÊó½·¤ØÊÑ´¹¡¢ 2026Ç¯ÅÙÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥àÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡¢World Economic Forum Annual Meeting 2026¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤ËEllen MacArthur Foundation¤¬È¯É½¤·¤¿ÀïÎ¬Êó¹ð¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î»º¶È³¦¤Î´·½¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÑ¤Î½é¤ÎÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏContemporary Amperex Technology Co., Limited¡ÊCATL¡Ë¤ÈÆ±ºâÃÄ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²è´üÅª¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢ CATL¡¢DHL¡¢Volvo¡¢JLR¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤äNGO¤Ê¤É¡¢EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë30°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¡¢EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¡¢»ÈÍÑ¡¢²ó¼ý¡¢ºÆÅý¹ç¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÌÀ³Î¤ÊÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºâÃÄ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö½ÅÍ×¹ÛÊª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁÏÀßÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢CATL¤ÏºâÃÄ¤ª¤è¤Ó¶È³¦¤ÎÆ±¶È¼Ô¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Î¸¶Â§¤ò¼ÂºÝ¤Î»ö¶È·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÇÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÅÅÃÓ¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Ðー¥¸¥ó¸¶ÎÁ¤ÎºÎ¼è¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÌÜÉ¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢CATL¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー½Û´ÄÀ¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢½Û´Ä·¿EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢´Ä¶¡¢·ÐºÑ¡¢À½ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È½ÅÍ×¹ÛÊª¤ò²¿²ó¤â¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËºÎ·¡¤µ¤ì¤ë¹ÛÊª¤Î¼ûÍ×¤ò¸º¤é¤·¡¢ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅý¹ç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºàÎÁ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢ÇÑ´þÊª¤äÁà¶È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤âÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑÅªÍø±×¤òÃÏ°è´Ö¤Ç¤è¤ê¸øÊ¿¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÏÅýÅª¤«¤Ä½Û´ÄÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÀïÎ¬Åª¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Û´Ä·¿EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤ÎÅ¸Ë¾
¤³¤ÎÀïÎ¬Êó¹ð¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーºàÎÁ¤ò¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·Â³¤±¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢Áê¸ß°ÍÂ¸Åª¤Ê5¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
1. ÇÑ´þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Û´Ä¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀß·×
2. ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅý¹ç¤·¤¿ºÇÅ¬²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÆ¹Í
3. ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º¤È¤·¤Æ°·¤¦½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç
4. ÃÏ°è¤Î½Û´Ä·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤È¶¨Ä´Åê»ñ
5. ¥Çー¥¿¡¢´ð½à¡¢À¯ºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½
¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëCATL¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
CATL¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ÔÆ°¤ò»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¼ÖÎ¾¤«¤éÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CATL¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ÍøÍÑÎ¨¤ò¹â¤á¡¢Äê´üÅª¤ÊÊÝ¼é¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ»ÈÍÑ½ªÎ»»þ¤ÎÊÖµÑ¤òÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£CATL¤Ï¸½ºß¡¢1,000¥«½êÄ¶¤¨¤ë¾èÍÑ¼Ö¡¢300¥«½ê°Ê¾å¤Î¾¦ÍÑ¼ÖÍÑ¥¹¥ï¥Ã¥×¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢100¼Ò°Ê¾å¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ CATL¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¤Ç99.6¡ó¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ç¤Ï96.5¡ó¤Î²ó¼ýÎ¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ÏÇ¯´Ö27Ëü¥È¥ó¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢CATL¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¤ÎÂåÂØ²½³ØÊª¼Á¤ò±þÍÑ¤·¡¢Éý¹¤¯Æþ¼ê²ÄÇ½¤ÊºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢1kW»þ¤¢¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤òºÇÂç60¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥¹¥ï¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤Î³ÆÍÑÅÓ¤Ç½Û´Ä·¿ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦¤Ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¡ÊScaling together¡Ë
CATL¤ÎJiang LiÉû²ñÄ¹·ó¼èÄùÌò²ñ½ñµ¤Ï¡¢Æ±ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÁØ¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー·ÐºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Êâ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤ä¡¢½Û´Ä·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢EV¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¡¢»º¶È¡¢ÍÑÅÓ¤òÄ¶¤¨¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ellen MacArthur Foundation¤Î½ÅÍ×¹ÛÊªÃ´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëWen-Yu Weng»á¤Ï¡¢¡ÖEV¤ÎÉáµÚ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Ï¤â¤Ï¤äÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÀïÎ¬Åª»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤¬ÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏCATL¤Î¹×¸¥¤ò´¿·Þ¤·¡¢¿¿¤Ë½Û´Ä·¿¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
CATL¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎµÄÂê¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÄ¾ÀÜ»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Î¸ø³«¤Ï¡¢CATL¤ÈºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î½Û´ÄÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹ÈÏ¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë½é´ü¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àß·×¡¢»ÈÍÑ¡¢¼÷Ì¿±äÄ¹¡¢²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥ëー¥×¤Îµ¡Ç½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼ÂºÝ¤Î´Ä¶¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
