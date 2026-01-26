¥À¥Ü¥¹¤«¤é¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é¤Ø¡§Hirschvogel¤ÎÅê»ñ¤ÏÀ½Â¤¶È¤Î¼«¿®¤ÎÉ½¤ì
¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¤Ø¤Î750¥¯¥íー¥ì¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢1,000¿Í¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð
¥×¥Íー¡¢¥¤¥ó¥É, 2026Ç¯1·î25Æü /PRNewswire/ --¥µ¥Ê¥¹¥ï¥Ç¥£¤ÇÁà¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHirschvogel Components India Pvt. Ltd.¤Ï¡¢¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÉ²ÃÅª¤Ë750¥¯¥íー¥ì¤Î³¤³°Ä¾ÀÜÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
From Davos to Maharashtra: Hirschvogel's Investment Signals Manufacturing Confidence
º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëMoU¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥àÇ¯¼¡Áí²ñ2026¡ÊWorld Economic Forum 2026¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Devendra Fadnavis½£¼óÁêÎ×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎSahil JainºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»º¶È¾Ê»öÌ³¼¡´±¤ÎP. AmbalaganÇî»Î¡¢Hirschvogel Group¤Ç ¹©¾ìÄ¹¤òÌ³¤á¤ë Markus Obolzer¡¢Kartar Chavan¼èÄùÌò¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×¿Í¤¬ÎóÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢À½Â¤Ç½ÎÏ¤òÁý¶¯¤·¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢ ¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hirschvogel Group¤Ï¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÊÆ½£¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂç¼ê¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÀ½Â¤¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¹â¤ÏÌó15,000¥¯¥íー¥ì¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë¥µ¥Ê¥¹¥ï¥Ç¥£¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó1,000¥¯¥íー¥ì¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤Ï¸½ºß¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£À¯ÉÜ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»º¶È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÀ¯ºö¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤¬Æ±½£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸²Ãø¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬¥Á¥ã¥È¥é¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Ðー¥¸¥Ê¥¬¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»º¶È¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ÎÅ¸Ë¾¤ò»ý¤ÄHirschvogel¤Ï¡¢¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Hirschvogel¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÉÍÀ¤¢¤ë¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡ÊToyota Supplier of the Year 2024¡Ë¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://www.hirschvogel.com/en/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnasia.com/media2/2868067/Hirschvogel_Sanaswadi_investment.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com