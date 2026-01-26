¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î´Ñ¸÷Âç¿Ã¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¤Ï·ÐºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À
¥À¥Ü¥¹¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë, 2026Ç¯1·î25Æü /PRNewswire/ -- ¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2026Ç¯ÅÙÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥àÇ¯¼¡Áí²ñ¡ÊWorld Economic Forum Annual Meeting 2026¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ÎAhmed Al-Khateeb´Ñ¸÷Áê³Õ²¼¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ²½¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤¬À®Ä¹¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Âç¿Ã¤Ï¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤Ï¤â¤Ï¤äºÛÎÌÅª¤ÊÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ·×²è¤È´ÉÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿ÍÍ²½¤ÎÂ¥¿Ê¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¤ÎÍ¶Ã×¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÊñ³çÅª¤Ê¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤òÃ´¤¦ÀïÎ¬Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ahmed Al-Khateeb³Õ²¼¤Ï¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20²¯¿Í¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍèË¬¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Î¼Â¸½¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ñ¸÷¤¬·ÐºÑÅª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢Ê¸²½Åª¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿°ÜÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿ÍÍ²½¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç¿Ã¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡ÊVision 2030¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¿ä¿Ê¤·¤¿Æ±¹ñ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤¬¤¤¤«¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î·ÐºÑÊÑ³×¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë3,000Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï1²¯5,000Ëü¿Í¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¤Ø¤ÎÃ±ÆÈÅê»ñ³Û¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢ ´Ñ¸÷»ñËÜ¡¢¹Ò¶õ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ò´Þ¤àÅê»ñ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¶È¤Ï¸½ºß¡¢Æ±¹ñ¤ÎÄ¾ÀÜGDP¤Î5¡ó¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»á¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ËÃíÎÏ¤·¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2Âç´Ñ¸÷°ä»º¥¢¥ë¡¦¥¦¥éー¤È¥Ç¥£¥ë¥¤ー¥ä¡¢¤½¤·¤Æ¹È³¤¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷³«È¯»ö¶È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î¿®Íê¤ò¶¯²½¤·¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÍø±×¤äÊ¸²½ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿ÅÀ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î´ü´ÖÃæ¡¢³Õ²¼¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ò¡Ö¶È³¦Æâ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ÔÆ°·×²è¤äÀïÎ¬ÅªÍ¥Àè»ö¹à¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¶È³¦¤ò¤Þ¤¿¤°¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö´Ñ¸÷¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡ÊBeyond Tourism¡Ë¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Åê»ñ¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¤È»ñËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤Í¤é¤¤¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Õ²¼¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷»º¶È¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç10ÃûÊÆ¥É¥ë¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤òÍ¤¹¤ë°ìÂç»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ËÇ°×¡¢»º¶ÈÀ¯ºö¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ò°ì´Ó¤·¤¿À¯ºö¤È¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¡¢À¸»ºÀ¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Ï¢·ëÀ¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¡¢Åê»ñ²È¡¢¶È³¦¤Î½ÅÄÃ¤ò¾·½¸¤·¡¢¶¨¶È¤È·ë²Ì¤ò³Î¼Â¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤òÌî¿´¤«¤é¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTOURISE¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Â°ÊÍè¡¢¤³¤ÎTOURISE¤Ï100¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤éÌó1Ëü¿Í¤Î¥êー¥Àー¤ò¾·æÛ¤·¡¢1,130²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë´Ñ¸÷´ØÏ¢Åê»ñ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤ÎTOURISEÀ¤³¦Âç²ñ¤Ï2027Ç¯3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Á´ÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢Î¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¶È¤ÏÀ¤³¦GDP¤ÎÌó10¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢3²¯5,700Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëµðÂç»º¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Âç¿Ã¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢´Ñ¸÷¤Ï·ÐºÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ahmed Al-Khateeb³Õ²¼¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬´Ñ¸÷¤ò¼«¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ç´Ñ¸÷¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢À®Ä¹¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷¶È¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¾¹ñ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±ç½õ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÆîÊÆ¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎË¬Ìä¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¹ñ¤¬80¡ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÍø±×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤¬ÆÈ¼«¤Î´Ñ¸÷ÉôÌç¤È·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê³°¸ò¼êÃÊ¤¬¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢´Ñ¸÷¤¬ÂÐÏÃ¤Î°Ý»ý¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÏÍý²ò¤È¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æå«¤òÃÛ¤¯¸°¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡¢¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë1½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î°ÂÄê¤ÈÈË±É¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¢´ë¶È¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¡¢³Ø³¦¤Î½ÅÄÃ¤È´ñëý¤Î¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¹ñ¤ÎÌò³ä¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¸¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡ÊSaudi Vision 2030¡Ë¡×¤¬¤¤¤«¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹À®Ä¹¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆ±¹ñ·ÐºÑ´ë²è¾Ê¡ÊMEP¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÂ³¤¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÆÃÀß¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖSaudi House¡×¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï6¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¡¢¡ÖÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊBold Vision¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÎ¸«¡ÊInsights for Impact¡Ë¡×¡¢¡Ö¿Íºà¤È¿Í´ÖÎÏ¡ÊPeople & Human Capability¡Ë¡×¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQuality of Life¡Ë¡×¡¢¡ÖÅê»ñ¤È¶¨ÎÏ¡ÊInvestment & Collaboration¡Ë¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î´¿·Þ¡ÊWelcoming the World¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤¿10°Ê¾å¤Î¥Õ¥©ー¥é¥àÇ§Äê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡¢20°Ê¾å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤Ê¡¢¶µ°éÅª¡¢¤«¤Ä·¼È¯Åª¹Ö±é¥·¥êー¥º¡ÖNextOn¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
