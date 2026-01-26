FDA¤Î²÷µó´ÖÍÕ·Ï´Ö¼ÁºÙË¦¡ÊMSC¡Ë½é¤È¤Ê¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¼ê½ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ´ð½à¤ò³ÎÎ©
Å·ÄÅ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î26Æü /PRNewswire/ -- ºÙË¦¼£ÎÅ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Æ°¤¤È¤·¤Æ¡¢´ÖÍÕ·Ï´Ö¼ÁºÙË¦¡ÊMSC¡Ë½é¤È¤Ê¤ëÆÃ²½·¿ÉÊ¼Á´ÉÍý´ð½à¤òµºÜ¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊDMF¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉU.S. Food and Drug Administration¡ÊÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡¢FDA¡Ë¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î9ÆüÉÕ¤±¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥ë¾µÇ§ÄÌÃÎ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎTasly¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëMSC¤Î¼£ÎÅÍÑÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ·ÏÅªÆÃÀÉ¾²Á¡ÖTasly 3P Characterization of MSCs Assay¡×¡ÊMF 32345¡Ë¤¬µ¬À©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢MSC¤Î°ì´ÓÀ¡¢°ÂÁ´À¡¢¸ú²Ì¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿Î×¾²»ÈÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÔË¾¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
FDA Device Master File Information
MSC¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´´ºÙË¦¤È¤·¤Æ¸íÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ×¾²Å¾µ¢¤È¤Î´ØÏ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼Á»î¸³ÂÎ·Ï¡Ö3P¡× ¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÂ°ÀÉ¾²Á¡¢Property¡ÊºÙË¦Æ±°ìÀ¡Ë¡¢Purity¡Ê½ãÅÙ¡Ë¡¢Potency¡ÊÎÏ²Á¡¦Í¸úÀ¡Ë¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£ÎÅÍÑMSCÀ½ÉÊ¤ÎÄêµÁ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¡¢°Û¼ïºÙË¦½¸ÃÄ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢½½Ê¬¤ÊÀ¸Êª³ØÅª³èÀ»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡ÖTasly 3P¥¢¥Ã¥»¥¤¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢MSC¤ÎÆÃÀÉ¾²ÁÀµµ¬²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ðáç·ÁÀ®¤ä¼£ÎÅ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼£ÎÅÁ°¤ÎºÙË¦ÉÊ¼Á¸¡¾Ú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î×¾²°å¤ä´µ¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ê½ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½é¤á¤ÆFDA¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Î³ÎÎ©¤ä¡¢´´ºÙË¦Ãæ¿´¥â¥Ç¥ë¤«¤é´Ö¼ÁºÙË¦Ãæ¿´¤Ø¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
FDA¤Ï¡¢MSC¤¬Ê¬²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¤ËËµÊ¬Èç¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë¹çÃ×¤·¤¿´ð½à¤Î»Ù»ý¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤Êµ¬À©¾å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢International Society for Cell & Gene Therapy¤ÎºÇ¿·¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£¸³ÍÑ¿·Ìô¿½ÀÁ¤Î¹çÍý²½¡¢Î×¾²»î¸³¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¡¢MSCÀ½ÉÊÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
