(株)コラントッテが台湾プロ野球・楽天モンキーズの陳冠宇（チェン・グァンユウ）選手/張閔稃（チャン・ミンシュン）選手とアドバイザリー契約を締結

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、台湾プロ野球・楽天モンキーズの陳冠宇（チェン・グァンユウ）選手、張閔稃（チャン・ミンシュン）選手とアドバイザリー契約を締結いたしました。

陳冠宇選手は日本と台湾のプロ野球での実績を持つ台湾を代表する投手。張閔稃選手はキャッチャーとして2025年シーズンCPBLベストテンプレーヤー賞に選出されています。

両選手とも2025年シーズンの楽天モンキーズを牽引し、優勝に大きく貢献されています。

コラントッテは以前より台湾代理店を通じて販売を行っており、台湾の人気スポーツである野球を通じて更なる認知拡大を目指してまいります。

【陳冠宇選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/baseball/chen_kuan-yu









陳冠宇（チェン・グァンユウ/Chen Kuan-Yu）

◆生年月日：1990年10月29日

◆出 身 地：台湾：現：新北市

◆楽天モンキーズ（台湾）投手＃17

穀保高級家事商業職業学校から、国立体育大学に進学。

2010年 春季リーグで先発6試合を含む7試合に登板し、5勝。防御率0.00を記録。チャイニーズタイペイ代表

2012年 NPB横浜ベイスターズに入団

2015年 NPB千葉ロッテマリーンズに入団、WBSCプレミア12チャイニーズタイペイ代表に選出

2021年 CPBL楽天モンキーズに入団

2025年 55試合に登板し、3勝、5セーブ、23ホールドを上げ、楽天モンキーズの優勝に貢献

日本と台湾のプロ野球での実績を持ち、スリークォーターから放たれるストレートを武器にチームの勝利に貢献する。

陳冠宇選手コメント

コラントッテの磁気ネックレスを愛用しています。プライベートな服装にも合わせやすいです。

着用を始めて沢山のファンや友人からスタイリッシュなネックレスは何？と質問をされており、

アドバイザリー契約選手になったことで多くの方に知っていただけると嬉しいです。

【張閔稃選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/baseball/chang_min-hsun





張閔稃（チャン・ミンシュン/ Chang Min Hsun）

◆生年月日：1994年8月8日

◆出 身 地：台湾・高雄市

◆楽天モンキーズ（台湾）捕手＃28

高雄市高苑工商青棒隊から文化大学へ進学

2014年 U21野球ワールドカップに出場し優勝に貢献

2015年 アジア野球選手権準優勝

2016年 3年連続でチャイニーズタイペイ代表に選出。ドラフト会議にてラミゴモンキーズから1巡目4番目で指名

2017年 CPBLオールスターゲームに選出

2022年 CPBLオールスターゲームに選出

2025年 95試合に出場し楽天モンキーズの優勝に貢献、CPBLベストテンプレーヤー賞に選出、CPBLオールスターゲームに選出

巧みなリードと、ブロッキングでCPBLを代表する捕手。巧みなバッティングとリーダーシップでチームをけん引する

張閔稃選手コメント

磁気には血行を促進する効果があり、コラントッテは医療機器で信頼感があります。プライベートでも着用するほどデザインも気に入っています。コラントッテを着用してさらに活躍できるように頑張っていきます。

陳冠宇選手が愛用しているコラントッテ製品









コラントッテ TAO ネックレスα ARAN【クラシックゴールド】

TAO ネックレスα ARAN（アラン）は磁束密度が65ミリテスラとTAOシリーズの中で最高の磁力を誇る磁気ネックレスです。ネックループ全体に配置した磁石が広範囲に影響し、血行を改善、首・肩のコリをほぐします。

菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」がリズミカルに重なり合って作り出す、幾何学的なデザインが特徴です。耐久性のあるイオンプレーティングによるカラーリングで、重厚感を演出します。

医療機器認証番号：226AGBZX00008A02

価格：\25,300（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/abard-g









コラントッテ THEO ネックレス LUSSO

170ミリテスラの強力な磁石と、100ミリテスラの磁石のコンビネーション。最高峰のTHEOシリーズにふさわしい、最高スペックの磁気ネックレスです。

コラントッテの「CO」をモチーフにしたサークルトップは、サッと着脱が可能なマグネット式。ループ部分には、しなやかで強いステンレスチェーンとシリコンリングを採用。高級感漂うマット仕上げのサークルトップとさりげなく輝くループ部分の磁石粒が、身につけるだけで無骨な色気を際立たせます。

医療機器認証番号：

【48cm】305AGBZX00012000【52cm】305AGBZX00013000

価格：\46,200（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/abarx









コラントッテRESNO MAGNE リカバリーウェアPLUS

トップスには、肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進します。

パンツでは、仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進します。

特殊生地・Switch-Tex™（スイッチテックス）は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

上：トップス

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

下：パンツ

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/search?keyword=PLUS&instock=1&category_code=recoverywear









コラントッテSPORTS カーフサポート

脚の内側から外側にかけてパワーネットを配置、脚が外側に広がるのを抑制し、段階着圧設計でランニング時などの脚への負荷を軽減する効果が期待できます。

吸水速乾性のある4WAYストレッチ生地で、立体的なパターン設計により装着部位にフィットし動きやすく、快適にご着用いただけます。

ひらめ筋付近に、160ミリテスラの薄型希土類永久磁石4個（x左右ペア)を、コラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

医療機器認証番号：306AGBZX00089000

価格：\7,480（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbcad

張閔稃選手が愛用しているコラントッテ製品









コラントッテ TAO ネックレス AURA【プレミアムゴールド】

ネックループ全体に55ミリテスラの磁石をコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置。磁力が広範囲に働きかけることで首・肩の血行を改善し、首コリ、肩コリに効く磁気ネックレスです。

「CO」のブランドマークが印象的なトップデザインは「鏡面加工」と「研ぎ出し七宝」の技術でシャープなコントラストを演出しています。また、トップとジョイント部分に24Kプレーティング（24金仕上）を施しているので、肌にもやさしく高級感のある仕上がりです。

医療機器認証番号：221AGBZX00065000

価格：\24,200（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/abaph-g









コラントッテSPORTS アームサポート

当社従来品の磁石より1/2以下の厚みながら磁力アップを実現した「薄型フラット磁石」を採用。アスリートの知見とコラントッテの独自技術から生まれた新しいアームサポート。

上腕から手首までをカバー、筋肉を適度にホールドし、筋振動を軽減します。紫外線遮蔽率（UVカット） 99%以上。

吸水速乾性のある4WAYストレッチ生地で、立体的なパターン設計により装着部位にフィット。ひじ関節内側には通気を促すパンチング加工を施し、快適にご着用いただけます。

ひじ関節内側付近に、160ミリテスラの薄型希土類永久磁石4個を、コラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部の血行を改善、筋肉のコリを緩和、回復を促します。

医療機器認証番号：306AGBZX00088000

価格：\4,290（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbcae

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。





管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/