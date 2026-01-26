Tulip Innovation¡¢ Sunwoda Batteries¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃµö¿¯³²ÁÊ¾Ù¤ËKTC¤¬»²²Ã
¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー, 2026Ç¯1·î26Æü /PRNewswire/ -- Korea Trade Commission¡ÊKTC¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉSUV¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSunwoda¤Î ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¥»¥ë¤ÈGeely Auto Group¤ÎÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Tulip¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆÃµö¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Tulip Innovation¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÀÁµá¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Sunwoda¤È¤½¤Î¸ÜµÒ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤·¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëTulip¤Î¥¨¥ó¥Õ¥©ー¥¹¥á¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Îº£²ó¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤¿ÆÃµöÁÊ¾Ù¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Sunwoda¤¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
KTC¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÆÃµöÈÖ¹æ10-1089135¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀÇ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëÅÅ¶Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÆÃµö¤Ï¡¢Tulip¤¬ºòÇ¯Sunwoda¤ËÂÐ¤·¤Æ3·ï¤Îº¹»ßÌ¿ÎáÈ¯Îá¤Ë»ê¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆTulip¤¬¼çÄ¥¤·¤¿²¤½£ÆÃµö¤Î°ì¤Ä¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LG Energy Solution¤ÈPanasonic Energy¤¬½êÍ¤¹¤ë5,000·ï°Ê¾å¤ÎÆÃµö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ Tulip¤Ï¼ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥áー¥«ー¸þ¤±¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢Tulip¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀî²¼¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¿¯³²ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖTulip¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶È³¦¤Î¸øÀµ¤Ç¶¥ÁèÅª¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Tulip¤ÎFerencz Farkas¼èÄùÌò¤ÏÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¥áー¥«ー¤Ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Tulip¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tulip Innovation¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tulip Innovation Kft.¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ÎÎ©¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©´ë¶È¤Ç¤¹¡£Tulip¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀ½Â¤¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥¬¥êー¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢À½Â¤³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆTulip¤Î¶¯¸Ç¤Ê ÃÎÅªºâ»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëTulip¤Ï¡¢¶È³¦¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢ÆÃµö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¸ò¾Ä¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.tulipinnovation.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
