¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥â¥Î¤«¤é¥³¥È¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò
¡¡¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢¼ÒÄ¹:Ê¡ÅÄ ÂÙµ×¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥ó¥³¡¼GHD¡×¡Ë»±²¼¤Î¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé ½¨¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö¡×¤Ï¡¢1965Ç¯4·î¤ÎÀßÎ©¤«¤é60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÈôÌö¤Î»×¤¤¡ÖÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¡×¤òÂ÷¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥í¥´¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·è°Õ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³°Éô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÌÜÅª
¡¡¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦ÊªÎ®·ÏÁí¹ç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥«¡¼¥É¤äÊªÎ®¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëµ¡´ï¤ä»ñºà¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ê¸¶ñ¤Ê¤É¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¹ØÆþ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¨¤ë¹ØÇã¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤ä´Ä¶¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢´ë²è¹¹ð¤ÎÄó°ÆÀ©ºî¤Ê¤É¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ËÁÏÎ©60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ÈÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ÀÄ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥µ¥¤¥È¤Ø
¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥í¥´¤Îºþ¿·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¡×¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤Ï¡¢¿®Íê´¶¡¢ÎäÀÅ¤µ¡¢¹¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ëº°¿§¤ÏÈ½ÃÇÎÏ¤äÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÂ®¤µ¤òÆâÊñ¤¹¤ë¿§¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÃÎÀ¤ò¹â¤á¡¢È½ÃÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦ïÓ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î·è°Õ¤ò¤³¤ÎÀÄ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö»×¤¤¡×¤ä¡Ö´¶À¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Öµ¤³µ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤äÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆ°²è¤ÎÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¤äFAQ¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö¤ÎIT¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¢Íß¤·¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Êý¡¢À§Èó¡¢https://www.senko-shoji.co.jp ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àhttps://www.instagram.com/senko_shoji.official/ ¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
https://digitalpr.jp/table_img/2033/126836/126836_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥»¥ó¥³¡¼¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¡¡¡¡¥á¡¼¥ë¡§administration@sknet.senko.co.jp
¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡¡03-6862-7055
Ã´Åö¡§¿·µ¬»ö¶È³«È¯Éô¡¡¸þ°æ¡¡¡¡¡¿¡¡·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô¡¡»³±Û¡¡
