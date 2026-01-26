À¤³¦À¯ÉÜ¥µ¥ß¥Ã¥È2026¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ»²²Ã
WGS 2026¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥Ö¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÅê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¼çºÅ¡¢World Laureates Summit¤Ï½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë³«ºÅ
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥É¥Ð¥¤--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- À¤³¦À¯ÉÜ¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÊWGS¡Ë2026¤Ç¤Ï¡¢È¯Â°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ»²²Ã¤ò·Þ¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î²è´üÅª¤Ê¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È½ÅÍ×À¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
The 2026 edition of the World Governments Summit is set to welcome the largest-ever international participation in the Summit's history, including 35+ heads of state and 150+ governments, as well as landmark forums, such as the World Laureates Summit, that are marking their global debut (Photo: AETOSWire)
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤äÀ¤³¦¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¹ñºÝ¶âÍ»¸ø¼Ò¡ÊIFC¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î´ë¶È¡¦ÃÎ¼±µ¡´Ø¤ò´Þ¤á¡¢35¿ÍÄ¶¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜÂåÉ½ÃÄ¡¢150°Ê¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
WGS 2026¤Ï¡¢¥Ë¥åー¡¦¥·¥ë¥¯¡¦¥íー¥É¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢IFC¼çÆ³¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÅê»ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Ö¡Ë¡¢¥«¥ê¥Ö½ô¹ñÏ¢¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Âè10 ²ó¹ñºÝ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡¢Future of Economy Forum¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤°Ê³°¤Ç½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëWorld Laureates Summit¡ÊWLS¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¡¢¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¾Þ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥º¾Þ¡¢Great Arab Minds¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤Ê²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¼çÍ×¼õ¾Þ¼Ô¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£2·î3Æü～5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢World Laureates Association¤È¶¦ºÅ¤¹¤ëÆ±¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÀ¤³¦¤Î¥êー¥Àー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿À¤³¦Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ê³Ø¼çÆ³¤Î²ò·èºö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÀÊ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ì¥ô¥£¥Ã¥È»á¡Ê2013Ç¯¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¡Ë¡¢¥¥Ã¥×¡¦¥½ー¥ó»á¡Ê2017Ç¯¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¥Ã¥×¥¯¥í¥Õ¥È»á¡Ê1986Ç¯¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¾Þ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
World Laureates Summit¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢WGS 2026¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦À¯ÉÜ¥µ¥ß¥Ã¥È2026¤Ï¡¢¡ÖShaping Future Governments¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2·î3Æü～5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ»²²Ã¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï320Ä¶¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¡¢³ÕÎ½¡¢ÀìÌç²È¡¢¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤ò´Þ¤à¡¢100Ä¶¤Î¹ñºÝ¡¦ÃÏ°èÁÈ¿¥¤È450Ä¶¤ÎÀ¤³¦ÅªÍ×¿Í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤³¦À¯ÉÜ¥µ¥ß¥Ã¥È2026¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×Ê¬Ìî¤Î¾Íè¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¿ø¤¨¤ë24¤ÎÀìÌç¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
