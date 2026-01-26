Tatu Coffee¡¢¥±¥Ë¥¢¤ÇºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£¡¢¥±¥Ë¥¢, 2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- Tatu Coffee Estates Limited¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÉÊ¼Á¤ò¶¥¤¦Æ±¹ñ¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¦¥±¥Ë¥¢2025-2026¥¢¥ïー¥É¡ÊNational Taste of Harvest Kenya 2025-2026 Awards¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¡¦¥¢¥é¥Ó¥«ÉôÌç¤Ç1°Ì¤È3°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
From left: Mr. James Wanjohi, Director in charge of State Corporations, presents the 1st and 3rd Place awards in the Washed Arabica Category to John Sathya, CEO, Tatu Coffee Estates Limited; Faith Karimi, General Manager, Oaklands Coffee Marketing Limited;and Simon Nyamu, Chief Liquorer, Tatu Coffee Estates Limited, during the National Taste of Harvest Kenya 2025-2026, the country¡Çs most prestigious coffee quality competition. Tatu Coffee is owned by Rendeavour, the developer of Tatu City Special Economic Zone.
¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¡¦¥¢¥é¥Ó¥«¡¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¦¥³ー¥Òー¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Æ±¹ñ¤ÇºÇ¤â¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Tatu Coffee¤¬¥±¥Ë¥¢¤Î¼çÍ×À¸»º¼Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀ±à¥Ùー¥¹¤ÎºÏÇÝ¡¦²Ã¹©¥â¥Ç¥ë¤Î¶¯¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tatu Coffee¤Ï¡¢¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£·ÐºÑÆÃ¶è¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëRendeavour¤¬½êÍ¤¹¤ë6,500¥¨ー¥«ー°Ê¾å¤Î¥³ー¥ÒーÇÀ±à¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÀ¶È¼ÂÁ©¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ±à¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Tatu Coffee¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿À¸»ºÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¼Á¤ò´°Á´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Tatu Coffee Estates¤ÎCEO¡¢John Sathya»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¥±¥Ë¥¢¤Î¥³ー¥Òー¤Ï¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¡¦¥¢¥é¥Ó¥«ÉôÌç¤Ç1°Ì¤È3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Tatu Coffee¤ÎºÏÇÝ¡¦²Ã¹©¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë°ì´Ó¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤ÎÅØÎÏ¤È¡¢½¾¶È°÷¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥±¥Ë¥¢»º¥³ー¥Òー¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿¥³ー¥Òー¤Ï¡¢Tatu Coffee¤ÎÄÌ¾ïÀ¸»º¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤¬Ç§¤á¤¿ÉÊ¼Á¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Þ¤¿¤Ï¼Â¸³Åª¤Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²Ö¡¢ÀÖ¤¤¥Ù¥êー¡¢¥Þー¥Þ¥ìー¥É¡¢¥¸¥ã¥à¤ÎÊ£»¨¤Ê¹á¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤ì¤é¤Î¥³ー¥Òー¤ò¾Þ»¿¤·¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÆ©ÌÀ´¶¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¡¢¤½¤·¤ÆÃê½Ð»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯´Å¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Tatu Coffee¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ÎÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÃæÅì¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎßäÀù¶È¼Ô¤ä¥Ð¥¤¥äー¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¡¦¥¢¥é¥Ó¥«¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¥°¥ìー¥É¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶»ºÃÏ¤ò³è¤«¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò½Å»ë¤¹¤ëÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿»Ô¾ì¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¤ÎÇÀÂ¼·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëTatu Coffee¤Î¹×¸¥¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÇÀ±à¤Ï²¿Àé¤â¤Î¾ïÍÑ¤ª¤è¤Óµ¨Àá¸ÛÍÑ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³ー¥ÒーÀ¸»ºÃÏ°è¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ÛÍÑ¤È¼ýÆþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê»ñ¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢¥±¥Ë¥¢¤Î¥³ー¥ÒーÀ¸»º¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢Æ±¹ñ¤Î¥³ー¥Òー¥»¥¯¥¿ー¤Î²óÉüÎÏ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tatu Coffee¤ÎÁ´ÇÀ±à¤ÏRainforest AllianceÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¿¹ÎÓºÆÀ¸¡¢À¸ÂÖ·ÏÊÝÁ´¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÇÑ´þÊª´ÉÍý¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ÒーÀ¸Æ¦¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢info@tatucoffee.com¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
