¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤¬¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤ËºÎÍÑ¡Á»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¤¬½éºÎÍÑ¡¢¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÁà½Ä°ÂÄêÀ¤Ë¹×¸¥¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÖÂÎÀ©¿¶¥À¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î1¥È¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¤ÎÎÌ»º¼Ö¤ÇÉ¸½àºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ·Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤ÎÁà½Ä°ÂÄêÀ¤ä²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ª¤è¤ÓÆóÎØ¼Ö¤Î¼çÍ×Éô¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¼ÖÂÎÀ©¿¶¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÂÎ¤Î¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ·Á¤ä¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤·¡¢¼ÖÎ¾µóÆ°¤ò²º¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬2000Ç¯¤Ë¹Í°Æ¸å¡¢2004Ç¯4·î¤ËÎÌ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ö¼ï¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï Îß·×300ËüËÜ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¥È¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤ÎÆÃÄ§
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ª¤è¤ÓÆóÎØ¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¤ÏÁö¹Ô¤ËÈ¼¤¤1mm°Ê²¼¤Î¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ·Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÆÀÂÎ¤Ç¤¢¤ë¶âÂ°À½¤Î¼ÖÂÎ¤ÏÊÑ·Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¿êÀ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢³°ÎÏ¤Ë¤è¤ëÊÑ·Á¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤ÞÃßÀÑ¡¦Êü½Ð¤µ¤ì¡¢¸ÇÍ¿¶Æ°¿ô¤ÇÊÑ·Á¤ò·«¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤Ø¤Î¸º¿êÍ×ÁÇ¤ÎÉÕ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÊÑ·Á¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·¡¢Ç®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼ÖÂÎ¤Î²áÂç¤ÊÊÑ·ÁÂ®ÅÙ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¹â¤¤±¿Æ°À¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¡§https://www.yamaha-motor.co.jp/pd/
