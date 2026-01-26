TOURISE¡¢¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç´Ñ¸÷»º¶È¤ò16Ãû¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ
¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- TOURISE¤Ï¡¢¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥àÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»º¶È¡¦·ÐºÑ¡¦ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¥»¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î´Ñ¸÷¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
His Excellency Ahmed Al‑Khateeb, Minister of Tourism of Saudi Arabia and Chairman of TOURISE, convenes executives from Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta, ByteDance, and more at Davos 2026
TOURISE¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿»º¶È¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦GDP¤Ç¤Ï10¥É¥ë¤Ë¤Ä¤1¥É¥ë¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÀïÎ¬Åª¥»¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ñ¸÷Âç¿Ã¤Ç¤¢¤êTOURISEµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Æ¥£ー¥Ö³Õ²¼¤Ï¡¢¥»¥¯¥¿ー¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤È¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ñ¸÷¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£TOURISE¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤Î²ò·èºö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢µ»½Ñ¤ÈÃÏ°è³«È¯¡¢¶âÍ»¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¶µ°é¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬º£¸å10Ç¯¤Î´Ñ¸÷¤ò·Áºî¤ê¡¢À¤³¦¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿®Íê¤È¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×
¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TOURISE¤ÏÊ£¿ô¤Î¼çÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼çºÅ¤·»²²Ã¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ñ¸÷¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡§²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¡×¤Ç¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Æ¥£ー¥Ö³Õ²¼¤¬À¤³¦¤Î¥êー¥Àー¤È¶¦¤Ë¡¢·ÐºÑÊÑ³×¤ÈÃÏÀ¯³ØÅªÊÑÆ°¤ÎÃæ¤Ç´Ñ¸÷¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê´ØÏ¢À¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ëTOURISE¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ñ¸÷¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¨¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Î¥·¥Ë¥¢¥êー¥Àー¤¬½¸·ë¤·¡¢´Ñ¸÷¤¬·ÐºÑÅª²óÉüÎÏ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢TOURISE¤ÎÇ¯´Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ª¤è¤Ó2027Ç¯¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎºöÄê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡§Æ¶»¡¤«¤é¹ÔÆ°¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î·Ð±Ä´´Éô¡¢µ»½Ñ¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤¬½¸·ë¤·¡¢´Ñ¸÷¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÃµµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï´Ñ¸÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ÇÀÜÂ³À¤äÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¶¦ÄÌÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î³«È¯¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢Visa¡¢TikTok¡¢PayPal¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¢Avolta¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢³Æ¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤ä·Ð±Ä¿Ø¤¬TOURISE¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¶È³¦¤¬¸½ºß¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë´Ñ¸÷»º¶È¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TOURISE¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ç¥³¥°¥ëー¥×¡¢¥Ô¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¢APCO¤È¶¦¤ËÇ¯¼¡½÷À¥êー¥Àー¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢TOURISE»ðÌä°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ñ¸÷¾Ê¹ñºÝÃ´Åö¼¡´±¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ï¥¼¥ó¡¦¥Ê¥·ー¥Õ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë½÷À¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤¬¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤³¤ÎÊ¬ÌîÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ò¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÎÌò³ä¤ØÅÐÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤ÏTOURISE¤Î2026Ç¯¥°¥íー¥Ð¥ë³èÆ°·×²è¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤òÀ¤³¦ÊÑ³×¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ù¤¯´ë²è¤µ¤ì¤¿¡¢¶È³¦²£ÃÇ·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¶È³¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥ì¥Ýー¥È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë·Áºî¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£tourise.com¤Ë¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢2027Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼¡´üTOURISE¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¶¦¤ËÀÚ¤ê³«¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOURISE¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÂó¤¯¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ñ¸÷¾Ê¤Î¼çºÅ¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²óTOURISE¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ³×Åª¤Ê¹ç°Õ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢TOURISE¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡¢Ê¸²½¡¢Åê»ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨Ä´Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2027Ç¯3·î¤ÎÂè2²ó¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¡¢TOURISE¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³ÈÂç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯É½¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë²ò·èºö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤Î¼¡¤Î50Ç¯¤ò·Áºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïwww.tourise.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
