¶õ´Ö±ÇÁüÀ©ºî¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆâËë¡§Hugh Hou»á¡¢CES 2026¤ÎGIGABYTE Suite¤Ç¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó³«ºÅ
¥í¥¹¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¡Ö¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥·¥çー¡ÊCES 2026¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢VR±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¤Ë¤·¤Æ¶µ°é¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëHugh Hou»á¤Ï¡¢GIGABYTE SuiteÆâ¤Ç¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¼Â±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Ë×Æþ·¿±ÇÁü¤¬ÍýÏÀ¤ä´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¼Â¸³¼¼´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤Ç¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏµÏ¿¡¦¼è¤ê¹þ¤ß¤«¤é»£±Æ¸å¹©Äø¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊºÆÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¶õ´Ö±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°ºÑ¤ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥é¥¤¥Ö¼Â±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¦¶ÈÅªXR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥»¥¹¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î°ì´ÓÀ¡¢Ç®Åª¿®ÍêÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÍ×µá´ð½à¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏMeta Quest¡¢Apple Vision Pro¡¢¤½¤·¤Æ¿·È¯Çä¤ÎGalaxy XR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¶õ´Ö±ÇÁü¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë180ÅÙ¤Î»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ê3D¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑË¡
AI¤Ïµ¡Ç½¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÊÔ½¸ºî¶È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥Ó¥åー¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¥Õ¥íー¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëÀÇ½¤ò¸Ø¤ëË×Æþ·¿¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢Adobe Premiere Pro¤äDaVinci Resolve¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦É¸½à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡¢¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ºÙÉô¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢360ÅÙ¤Î»ëÄ°´Ä¶¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ä¥Ô¥ó¥È¤Î´Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¬¤Á¤ÊË×Æþ·¿VR¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÀß·×¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
¥ïー¥¯¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¶õ´Ö±ÇÁü¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤ÎGIGABYTE AI PC¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢AMD Ryzen™ 7 9800X3D¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÈRadeon™ AI PRO R9700 AI TOP GPU¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢8K¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àºÆÀ¸¤È¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥â¥êÂÓ°èÉý¤È·ÑÂ³Åª¤ÊAI¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢X870E AORUS MASTER X3D ICE¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤¬°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¤È¥·¥°¥Ê¥ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¤ÎºÝ¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Meta Quest¡¢Apple Vision Pro¡¢Galaxy XR¤Î³Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç´°À®¤·¤¿¶õ´Ö±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CES¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ×µá¤Î¸·¤·¤¤¶õ´Ö±ÇÁüÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤·Áàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢GIGABYTE¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤¬¡¢Ê£»¨¤ÊË×Æþ·¿À©ºî¤ò¡¢Ã±¤Ë¼Â¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
