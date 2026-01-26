Huawei Cloud¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤Î¶¦Í¤òÌÜ»Ø¤¹2026Ç¯ÅÙÈÎÇäÄó·È²ñ¼ÒÊý¿Ë¤òÈ¯É½
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü /PRNewswire/ -- 1·î22Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ç¶¦¤ËÀ®¸ù¤ò¡ÊShared Intelligence, Shared Success¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿Huawei Cloud¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÈÎÇäÄó·È²ñ¼ÒÊý¿ËÈ¯É½²ñ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Huawei¤Î¾åµéÉû¼ÒÄ¹·óHuawei Cloud Global Marketing and Sales Service¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëCharles Yang»á¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Huawei Cloud¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÈÎÇäÄó·È²ñ¼ÒÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¼ý±×À¤ò¹â¤á¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Äó·È³Æ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·òÁ´¤Ç³èµ¤¤Î¤¢¤ë¡¢¼«Î©¤·¤¿Äó·È²ñ¼Ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°éÀ®¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service
Äó·È²ñ¼ÒÊý¿Ë¡§¤µ¤é¤Ê¤ë¿®Íê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ý±×À¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ÊÁÇ²½¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¡ÊMore Trust, More Profitability, More Simplicity, More Growth¡Ë
Charles Yang»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ÏHuawei Cloud¤È¤½¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È²ÝÂê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Huawei Cloud¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à³×¿·¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊCloudMatrix¥¹ー¥Ñー¥Îー¥É¤ò²ð¤·¤ÆÈæÎà¤Î¤Ê¤¤AI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Huawei Cloud¤ÎMaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¶È³¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëPangu¥â¥Ç¥ë¤Î³«Âó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êñ³çÅª¤Ê¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³èÈ¯¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°é¤ß¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Huawei Cloud¤ÎÄó·È²ñ¼ÒÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Huawei Cloud¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶³¦¤È»Ô¾ìÀïÎ¬¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤Î¿®Íê¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢Íø±×¶¥Áè¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊý¿Ë¤Ïº£¸å3Ç¯´ÖÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Huawei Cloud¤ÏÄó·È²ñ¼Ò¤Î¼ý±×À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ5¤Ä¤Î¶¯²½Êý¿Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë³ä°ú¤È¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤Ë¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È´Ø·¸¤Î¹çÍý²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Huawei Cloud¤ÏÆÃÄê¤Î¶¨¶È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½å¼é¤·¡¢±ø¿¦ËÐÌÇ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Partner Center¤Ï¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥ïー¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨À¤È¶¨ÎÏ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Äó·È²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¡¢Huawei Cloud¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ê¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Yang»á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤ÈAI¤Ïº£¸å30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄó·È²ñ¼Ò¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÎÄó·È¤È¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤¾Íè¤Ë¤à¤±¤Æ¶¦¤ËÊâ¤àÈ¼Î·¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Huawei Cloud¤Ï¡¢Áê¸ß¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÍ±×¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
·òÁ´¤Ç³èµ¤¤Î¤¢¤ë¡¢¼«Î©¤·¤¿Äó·È²ñ¼Ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°éÀ®
Li Shi, President of Huawei Cloud Computing Global Sales
Huawei Cloud Computing Global Sales¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëLi Shi»á¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Huawei Cloud¤ÈÄó·È²ñ¼Ò¤¬Êâ¤ß¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿µ°À×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢Huawei Cloud¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤Ï50%°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£Äó·È²ñ¼Ò¤Î¿ô¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤â¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Huawei Cloud¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë40¼Ò°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂåÍýÅ¹¤È50¼Ò°Ê¾å¤Î¥³¥¢¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÃæ¹ñ¹ñ³°¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï4,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÄó·È²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô½½ËüÌ¾¤ÎÍÎÁ¸ÜµÒ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®ÍêÀ¡¢¼ý±×À¡¢´ÊÊØÀ¡¢À®Ä¹À¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ëÄó·È²ñ¼Ò¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Huawei Cloud¤Ï¸ÜµÒ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊ¬Îà¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Huawei¤ÈÄó·È²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Huawei Cloud¤Ï¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¢µ¬À©¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤·¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤È¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊó¾©¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Huawei Cloud¤¬Äó·È²ñ¼Ò¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤òâË¤ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë4¤Ä¤Î»Ù±ç¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î4¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Huawei Cloud¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÄó·È²ñ¼Ò¤ÎÀ¼¤òÁýÉý¤·¡¢¼çÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î50°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄó·È²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê»Ô¾ì³«È¯´ð¶â¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿Äó·È²ñ¼Ò¤ÎÆÃÅµ¤ò¶¯²½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÄó·È²ñ¼Ò¤òHuawei CloudÆÈ¼«¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÈÎÂ¥³èÆ°¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÅªÃÎ¸«¤«¤éÈÎÇä¼ÂÁ©¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Äó·È²ñ¼Ò¤Î¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼èÄùÌò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢AIÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð±Ä´´Éô¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢»ö¶È±¿±Ä¡¢¶È³¦Æ¶»¡¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³ー¥¹¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ö¶È³«È¯¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂêÊ¬ÀÏ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢±Ä¶È·±Îý¤äµ»½Ñ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¼ÂÁ©Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Dale Chen, Director of Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development
Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development¤ÎDirector¤Ç¤¢¤ëDale Chen»á¤Ï¡¢Huawei Cloud¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£²áµî5Ç¯´Ö¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëHuawei Cloud¤ÎÊ£¹çÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï40¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Äó·È²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼ý±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç50¼Ò°Ê¾å¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¢200¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó´ë¶È¡¢500¼Ò°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ÜµÒ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¥Áー¥à¤Ï10¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Huawei Cloud¤ÈÄó·È²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎAI¤ª¤è¤ÓXtoB¡Ê¸ÜµÒ¤«¤éË¡¿Í¸þ¤±¡Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½»Ù±ç¡¢À¯ÉÜ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥Èー¥¯¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸½ºß¹á¹Á¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Huawei¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ü¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»º¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¡ÊVonosis¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡ÊWormwood¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡ÊMovistar¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ë¥³¡ÊLogosoft¡Ë¤ÎÄó·È²ñ¼Ò¤¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
