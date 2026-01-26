±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡ß´Á¸¡ ¥³¥é¥ÜÌäÂê¤ò¸ø³«¡ª
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ(ÂåÉ½Íý»ö Íý»öÄ¹¡§»³ºê¿®É×/½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÅì»³¶è/°Ê²¼¡¢Åö¶¨²ñ)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Á»úÌäÂê¥×¥ê¥ó¥ÈŽ¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á ´Á»ú¸¡ÄêŽ£¤ò´Á¸¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¼Çµï¾®²°¡£ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆñÆÉÃÏÌ¾Ž¢ÌÚÈÔÄ®(¤³¤Ó¤¤Á¤ç¤¦)Ž£¤ä¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ»¶ñÌ¾¡¢ÉñÂæÍÑ¸ì¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Á»úÌäÂê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡ß´Á¸¡ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
¡¡Ž¢ÌÚÈÔÄ®Ž£¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¸½ºß¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¼þÊÕ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£Ž¢ÌÚÈÔ(¤³¤Ó¤)Ž£¤È¤ÏÌÚ¤ò¤Î¤³¤®¤ê¤Ç¤Ò¤¤¤ÆºàÌÚ¤Ë¤¹¤ë¿¦¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¹¾¸Í¾ë½¤ÃÛ¤Ë½¾»ö¤·¤¿ÌÚÈÔ¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏŽ¢ÌÚÈÔŽ£¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âŽ¢ÌÚÈÔÄ®Ž£¤ÎÃÏÌ¾¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢ÆÉ¤á¤ë¿Í¤â¸º¤Ã¤¿¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÊ¸²½¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤ä¸ÀÍÕ¤¬¿ï½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»¶ñ¤Î°ì¤ÄŽ¢¹ÔÍû(¤³¤¦¤ê)Ž£¡£ÃÝ¤äÌø¤òÊÔ¤ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¼ýÇ¼ÍÑ¤ÎÆþ¤ìÊª¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»þÂå¤È¤È¤â¤ËÀ¸³èÍÍ¼°¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤ä´Á»ú¤â¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÊ¸²½¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎŽ¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á ´Á»ú¸¡ÄêŽ£¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¤Î¤ä¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÇØ·ÊÃÎ¼±¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥½ÐÂê¸ì¤ÎÎã¡§¹ÔÍû(¤³¤¦¤ê)
Ž¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á ´Á»ú¸¡ÄêŽ£¤Î³µÍ×
¡¡Ž¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á ´Á»ú¸¡ÄêŽ£¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ì¶ç¤ò´Á»úÌäÂê¤È¤·¤Æ½ÐÂê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥â¥ÆÌÌ¤Ç¤ÏŽ¢ÌÚÈÔÄ®Ž£¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ä¡Ú¥¤¥Ê¥«¥¶¥à¥é¥¤¡Û¡¢¡Ú¥¨¥ó¥¸¥ã¡Û¤Ê¤ÉËÜ±Ç²è¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ì¶ç¤ò½ñ¤¼è¤êÌäÂê¤È¤·¤Æ½ÐÂê¡£¥¦¥éÌÌ¤Ç¤Ï±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤Î²èÁü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëŽ¢óüÅô(¤¬¤ó¤É¤¦)Ž£Ž¢¹ÔÍû(¤³¤¦¤ê)Ž£¤Ê¤É¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ»¶ñ¤È¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ëÌäÂê¤ä¡¢¡Ú¥Ê¥é¥¯¡Û¡¢¡Ú¥¸¥ç¥¦¥·¥¥Þ¥¯¡Û¤Ê¤É¤ÎÉñÂæÍÑ¸ì¤ò½ñ¤¼è¤êÌäÂê¤È¤·¤Æ½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÁ°¤ÎÊý¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ØË×Æþ¤¹¤ëÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢´Õ¾Þ¤·¤¿¸å¤ÎÊý¤Ë¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥Ž¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á ´Á»ú¸¡ÄêŽ£¡¡º¸¡§¥ª¥â¥ÆÌÌ¡¡±¦¡§¥¦¥éÌÌ
ÇÛÉÛ¾ðÊó
¡¡Ž¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á ´Á»ú¸¡ÄêŽ£¤Ï´Á¸¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢´Á¸¡ ´Á»úÇîÊª´Û¡¦¿Þ½ñ´Û(½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÅì»³¶èµÀ±àÄ®ÆîÂ¦551)¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
´Á¸¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/kobikicho.html
ºîÉÊ¾Ò²ð
¤½¤Î¿¿¼Â¤¬É³²ò¤«¤ì¤ë»þ¡¢¿Í¤Î¾ð¤±¤È¶Ã¤¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
¼Çµï¾®²°¤ÎÓò»Ò¤¬¶Á¤¯¹¾¸Í¡¦ÌÚÈÔÄ®¡£¤¢¤ëÀã¤Î¹ß¤ëÌë¤Ëµ¯¤¤¿Âç»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤¿¸«»ö¤ÊµØÆ¤¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ã¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¡ä¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿――¡£
¤ä¤µ¤·¤¤±³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÁÖ²÷¤ÊµÕÅ¾·à¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¡¦»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾ÞW¼õ¾Þ¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¾Þ¤òÀ©¤·¤¿·æºî»þÂå¾®Àâ¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡£»ö¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ëÅÄ¼Ë»ø¤Ë¡¢ÊÁËÜÍ¤¡£Ææ¤ÎÇØ¸å¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¹õËë¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤é¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¤¬½¸·ë¡£»þÂå·à¤ÎÌ¾¾¢¡¦¸»¹§»Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢Âî±Û¤·¤¿±ÇÁüÈþ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£»þÂå·à¤È²ÎÉñ´ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ÍÍ¼°Èþ¤È¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£Êª¸ì¤Ï¡¢»þÂå·à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ë¾å¤ÎËÜ³Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡£
―±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙINTRODUCTION¤è¤ê
ºîÉÊ¾ðÊó
¢£ ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á
¢£ ¸¶ºî¡§±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)
¢£ ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¸» ¹§»Ö
¢£ ½Ð±é¡§ÊÁËÜ Í¤
¡¡¡¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ À¥¸Í¹¯»Ë ÂìÆ£¸°ì
¡¡¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé °¦´õ¤ì¤¤¤« ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³ ÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ ÌîÂ¼¼þÊ¿
¡¡¡¡¹â¶¶ÏÂÌé ÀµÌ¾ËÍÂ¢ ËÜÅÄÇîÂÀÏº ÀÐ¶¶Ï¡»Ê
¡¡¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò ËÌÂ¼°ìµ±
¡¡¡¡ÅÏÊÕ ¸¬
¢£ ¸ø³«É½µ¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
¢£ ÇÛµë¡§Åì±Ç
¢£ ¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§Ⓒ2026Ž¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤ÁŽ£À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡Ⓒ2023 ±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡¿¿·Ä¬¼Ò