LEPAS¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊLEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê±¿Å¾¡×¤òÄêµÁ

°Âµ«¾ÊÉó¸Ð»Ô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü /PRNewswire/ -- Á´¤¯¿·¤·¤¤¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉLEPAS¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¼ÖÎ¾¡ÊLEX¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LEX¤ÏChery Group¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëµ»½Ñ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿è¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¡ÊNEV¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤òÀßÄê¤·¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢LEX¤ÏÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÇÓ½ü¤·¡¢½¼ÅÅ¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤«¤éÅÅµ¤¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°Ü¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÉÔËþ¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥Àè¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎLEPAS¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
LEPAS Defines ¡ÈElegant Driving¡É with Its Intelligent LEX Platform
¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¶È³¦¤¬À¤³¦Åª¤Ê¶¥Áè¤Î¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢½ÅÍ×»ö¹à¤ÏÃ±ÂÎ¤ÎÀÇ½»ØÉ¸¤«¤é¡¢ÅÅ»Ò¡¦ÅÅµ¤¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡ÊEEA¡Ë¤ä¥Õ¥ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊÑ³×¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢¡ÖEEA 5.1¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿LEX¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¾ー¥ó¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿ーÅý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3¤Ä¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÍøÅÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÉ¸½à²½¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Î³ÆÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎÃÇÊÒ²½¤ä¹¹¿·¤ÎÀ©¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖEEA 5.1¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤¿LEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤ÎÀì¶È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥·¥ã¥·ー¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Êµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23,800N¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Í¤¸¤ê¹äÀ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»• ¥Ü¥Ç¥£¤Í¤¸¤ê¹äÀ¤ÏN•m/deg¤ÈÆ±Åù¼Ö¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¡¢3ÃÊ³¬¤Î¥Ïー¥Õ¥·¥ã¥Õ¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥à¥¸¥ó¥ì¥Ù¥ë¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤È½ÓÉÒ¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢±¿Å¾¼Ô¤È¥Þ¥·¥ó¤Î¤³¤ì°Ê¾åÌµ¤¤°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢LEX¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÇ³µ¡´Ø¤ÎÇ®¸úÎ¨¤Ï45.79¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½¼ÅÅ°Ý»ý¥âー¥É¤Ç¤ÎÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤Ï4.9L/100km¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£800V¤Î¹âÅÅ°µµÞÂ®½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥½ー¥¹¤Î¹²¹ÅÙÈÏ°Ï¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê-40¡î¤È¤¤¤¦¶ËÄã²¹²¼¤Ç¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤±¿Å¾¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ÈÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÂÐ±þ¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¬±þÀ¤òÈ÷¤¨¤¿LEX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢´°Á´ÅÅµ¤¶îÆ°¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー·ÁÂÖ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£LEX¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢LEPAS¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÄêµÁ¤·¤¿¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁà½ÄÀ¡¢°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
