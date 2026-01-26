ホスピタリティ産業はどのように推移すると見込まれているのか
市場規模と経済的貢献
・世界のホスピタリティ関連活動は、二〇二四年に五兆二千二百四十四億二千万ドルに達しました。
・同分野は世界の国内総生産の四・五％を占めました。
・一人当たり年間消費額は六百十七・三ドルでした。
・市場は二〇三四年まで年平均成長率六・二％で成長すると予測されています。
成長を支える主要要因
・単独旅行、体験重視型旅行、レジャー志向の旅行の人気拡大。
・複数地域における査証政策の緩和による越境移動の促進。
・教育および就労を目的とした人の移動増加による短期・中期滞在需要の拡大。
・デジタル予約プラットフォームおよび個別化された顧客体験の導入拡大。
・特に都市部における簡便食品およびレジャーサービスの消費増加。
ホスピタリティ市場はどのように構成されているのか
主要サービス分野
・二〇二四年には、飲食サービスがホスピタリティ市場全体の七四％を占め、最大の構成比となりました。
・この分野には、地域住民および旅行者の双方を対象とするレストラン、バーなどの施設が含まれます。
宿泊および旅行関連サービス
・ホステルやカプセルホテルなど、低価格かつ柔軟な宿泊形態への需要が高まっています。
・インド、オーストラリア、ニュージーランドなどの市場では、特に国内観光およびレジャー旅行を中心に力強い成長が見られています。
地域別の主導的地位
・アメリカ合衆国は二〇二四年も最大の国別市場であり、世界のホスピタリティ市場価値の二九・四％を占めました。
ホスピタリティ産業を形作るトレンドとは何か
デジタル化と人工知能の活用
・ホスピタリティ事業者は、顧客体験の個別化および業務効率向上を目的として、人工知能を活用したツールの導入を進めています。
・自動チェックインシステム、デジタルサービス基盤、リアルタイム支援ツールの採用が、顧客体験の向上と摩擦の低減に寄与しています。
イベントおよび交流型旅行の回復
・イベント、会議、交流活動が行われる都市部を中心に、中価格帯の宿泊施設やカジュアル飲食店の来店者数が増加しています。
・団体旅行および国内レジャー旅行が、稼働率およびサービス需要を引き続き支えています。
コスト圧力と運営面での調整
・人件費の上昇および食品価格の高騰が、運営利益率に圧力を与えています。
・一方で、堅調な国内旅行需要と安定したレジャー消費により、事業者はこれらの課題に対応しています。
地域および地政学的要因はホスピタリティ需要にどのような影響を与えているのか
地域別の旅行動向
・インド、オーストラリア、ニュージーランドなどでは、国内旅行需要が引き続き堅調です。
・国際旅行および業務出張は、主要な世界市場で段階的に回復しています。
都市型ホスピタリティの動向
・都市部では、地域観光、学生の移動、短期の業務出張に支えられ、手頃な宿泊施設および飲食サービスへの安定した需要が続いています。
ホスピタリティ産業の長期的見通しはどうか
ホスピタリティ産業は、飲食、旅行、レジャー体験に対する一貫した消費者関心に支えられ、長期的に安定した成長が見込まれています。国際旅行の回復の遅れやコスト圧力といった課題は残るものの、継続的なデジタル革新、強い国内観光需要、体験重視の消費行動が、前向きな成長軌道を維持すると期待されています。
グローバル・マーケット・モデルでホスピタリティ指標を確認
以下を含む詳細なホスピタリティ関連指標にアクセスできます
・海外からの国際的な留学生数
・ホテル客室数
・海外旅行者によるホテル宿泊延べ泊数
・国内旅行者によるホテル宿泊延べ泊数
・海外からの訪問者数
・国内訪問者数
・海外からの観光客到着数
・事業者数
・従業員数
