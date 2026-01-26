¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÒÏ«»Î¸ÂÄê¡ÛÀ¸À®AI¤Ç¡ÈÇä¾å¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¡É¤òÆ±»þ¤Ë¿¤Ð¤¹ÊýË¡ ～AI»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ï～¡Ã1/29¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¾´¹°¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê¸þ¤±¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÏ«Ì³¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339485/images/bodyimage1¡Û
À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼ÒÏ«»Î¤Î»Å»ö¤ÏAI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï«Ì³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Ï¼ÒÏ«»Î¤ÎÀìÌçÀ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤ò³ÈÄ¥¡¦¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÏ«»Î¤¬À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ¡Û
£±¡¥¼ÒÏ«»Î¶ÈÌ³¡ßÀ¸À®AI¤ÎºÇ¿·³èÍÑ¡ÊÆ³ÆþÊÔ¡Ë
¡¡Ï«Ì³ÎÎ°è¤ÇÀ¸À®AI¡ÊRAG¡Ë¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥AI RAG¤ÇÊÑ¤ï¤ëÁêÃÌÂÐ±þ¡¦°ú·Ñ¤®¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý
¡¡¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥AIÏ«Ì³·¯¥×¥í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂçÊýË¡
¡¡¸ÜÌä¶ÈÌ³¡Ü¦Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Æ³Æþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ÈÀ®¸ù¤Î¥³¥Ä
¡¡¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼ÒÏ«»Î¤¬À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊýË¡
³«ºÅÆü»þ¡§1/29¡ÊÌÚ¡Ë12:00~12:30¡Ê30Ê¬¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoomÍ½Äê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¸å¡¢³«ºÅÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»²²ÃURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
https://eerp.jp/roumu/webinars-260129
¢¨ÅÓÃæÆþÂà¼¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ø¡Û
¼ÒÏ«»Î¸þ¤±¤ËAI RAG¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤¿²òÀâµ»ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://note.com/ai_roumukun
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¹Ö»Õ¡§µ×ÊÝÅÄÂîËá
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
Ï«Ì³DX¤Î¸°¤Ï¡ÖAI RAG¡×¡£
Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¡¦¼ÒÏ«»Î¡¦¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò·Ò¤°¡Ö¶¨Æ¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÏ«Ì³³×¿·¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¸¦µæÏÀÊ¸¡§https://eerp.jp/roumu/news/paperpresentation
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://commerce-robotics.com
´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦¼è°ú¤¬E¥³¥Þー¥¹²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤òB2C¥³¥Þー¥¹¤«¤éB2B¥³¥Þー¥¹¡¢SCM¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥³¥Þー¥¹¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ò·ë¤Ö³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339485/images/bodyimage1¡Û
À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼ÒÏ«»Î¤Î»Å»ö¤ÏAI¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï«Ì³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Ï¼ÒÏ«»Î¤ÎÀìÌçÀ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤ò³ÈÄ¥¡¦¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÏ«»Î¤¬À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ¡Û
£±¡¥¼ÒÏ«»Î¶ÈÌ³¡ßÀ¸À®AI¤ÎºÇ¿·³èÍÑ¡ÊÆ³ÆþÊÔ¡Ë
¡¡Ï«Ì³ÎÎ°è¤ÇÀ¸À®AI¡ÊRAG¡Ë¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥AI RAG¤ÇÊÑ¤ï¤ëÁêÃÌÂÐ±þ¡¦°ú·Ñ¤®¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý
¡¡¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥AIÏ«Ì³·¯¥×¥í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂçÊýË¡
¡¡¸ÜÌä¶ÈÌ³¡Ü¦Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Æ³Æþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ÈÀ®¸ù¤Î¥³¥Ä
¡¡¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼ÒÏ«»Î¤¬À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊýË¡
³«ºÅÆü»þ¡§1/29¡ÊÌÚ¡Ë12:00~12:30¡Ê30Ê¬¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoomÍ½Äê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¸å¡¢³«ºÅÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»²²ÃURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
https://eerp.jp/roumu/webinars-260129
¢¨ÅÓÃæÆþÂà¼¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ø¡Û
¼ÒÏ«»Î¸þ¤±¤ËAI RAG¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤¿²òÀâµ»ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://note.com/ai_roumukun
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¹Ö»Õ¡§µ×ÊÝÅÄÂîËá
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
Ï«Ì³DX¤Î¸°¤Ï¡ÖAI RAG¡×¡£
Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¡¦¼ÒÏ«»Î¡¦¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò·Ò¤°¡Ö¶¨Æ¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÏ«Ì³³×¿·¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¸¦µæÏÀÊ¸¡§https://eerp.jp/roumu/news/paperpresentation
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://commerce-robotics.com
´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦¼è°ú¤¬E¥³¥Þー¥¹²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤òB2C¥³¥Þー¥¹¤«¤éB2B¥³¥Þー¥¹¡¢SCM¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥³¥Þー¥¹¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ò·ë¤Ö³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø