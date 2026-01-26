CGTN Art Series¡Ã¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖChina Crafted¡×¡¢ART SG¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢CGTN¤Ï¶âÍËÆü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢ART SG 2026¤Ç¡¢CGTN Art Series¤ÎºÇ¿·¥·ー¥º¥ó¡ÖChina Crafted¡×¤ò¡¢²áµî3¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¸·ÁªÅ¸¼¨¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃøÌ¾¿Í¤äÂ¿¤¯¤ÎÈþ½Ñ°¦¹¥²È¤¬¡Ö¸ÅÅµ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¡ÊWhen Classics Inspire¡Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿CGTN¤Î¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¡¢Ãæ¹ñ¸ÅÂå¤Î·Ý½Ñ¤È°ä»º¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖChina Crafted¡×¤Ï¡¢ÝÖ¡¢´Á¡¢Åâ¡¢Á×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÊ¸ÌÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»Í¤Ä¤Î²¦Ä«¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¹©·ÝÉÊ¤ÎÈþ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢À½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î30°Ê¾å¤ÎÄó·ÈÇîÊª´Û¤«¤é100°Ê¾å¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê·Ý½ÑÉÊ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤äÀìÌç²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À4¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²èºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¹©·ÝÉÊ¤ò»Ù¤¨¤ëÊ£»¨¤Êµ»½Ñ¤ä¡¢¹©·ÝÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Àº¿ÀÅª¡¦Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
China Crafted¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤ÊýË¡¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¶µ°éÅª¤«¤Ä»ë³ÐÅª¤ËÌ¥Î»¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÀÀ»¤Ê¤ëÝÖ¡ÊSacred Shang¡Ë¡×¤Ï¡¢ÝÖ²¦Ä«»þÂå¤Î¶Ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ·ÎéÅª¾ÝÄ§¤òÉ³²ò¤¡¢Ãæ¹ñºÇ¸Å¤Î½÷À¾·³¤Î°ì¿ÍFu Hao¤ÎÅÁÀâ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
A screenshot from the virtual exhibition showing hairpins from Shang Dynasty. /CGTN
¡ÖÅ·¾å¤Î±É²Ú¡¢´Á¡ÊHeavenly Han¡Ë¡×¤Ï´ÁÂå¤Î²¦Â²Mawangdui Han¤ÎÊ¯Êè°äÀ×¤«¤é¡¢´Á²¦Ä«¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¸³èÍÍ¼°¤È¡¢¼¿´ï¤ä¸¨¿¥Êª¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ä¹¼÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¯³ØÅªÄÉµá¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅâ¤Î»êÊõ¡ÊTreasured Tang¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ÄÄë¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Àº¹ª¤Ê¶â´ï¡¦¶ä´ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Åâ²¦Ä«¤Î²ÚÎï¤ÊÈþ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A screenshot from the virtual exhibition showing a gilded cup. /CGTN
¡ÖSerene Song¡×¤Ï¡¢Á×»þÂå¤ÎÆ«¼§´ï¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¼Á´¶¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÅÁ¤¨¤ë»íÅª¤Ê´¶À¤È¿·¼ô¶µÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
China Crafted¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥Ä¥¢ー¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊ¸²½¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³×¿·À¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¢Êª¸ìÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿É½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cai Shandi, the cultural counsellor of the Chinese Embassy in Singapore, speaks at CGTN's exhibition at ART SG, Singapore, January 23, 2026. /CGTN
Å¸Í÷²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ç¡¢Chinese Embassy in Singapore¤ÎÊ¸²½»²»ö´±¡¢ Cai Shandi»á¤Ï¡¢CGTN¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢CGTN Art Series¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Seng Yu Jin, director for curatorial, research and exhibitions at the National Gallery Singapore, speaks at CGTN's exhibition at ART SG, Singapore, January 23, 2026. /CGTN
National Gallery Singapore¤Î³Ø·Ý¡¦¸¦µæ¡¦Å¸¼¨Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë Seng Yu Jin»á¤Ï¡¢°§»¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢CGTN Art Series ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¸²½°ä»º¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÅÁÃ£¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¼¨¤¹ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÎã¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¾Þ»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëART SG¤Ë¤Ï¡¢30¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é106¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤ä¥¢ー¥È»ÜÀß¤¬½¸·ë¤·¡¢¼ý½¸²È¡¢·Ý½Ñ²È¡¢³Ø·ÝÉÊ¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¼Ô¡¢Èþ½Ñ´Û´Ø·¸¼Ô¡¢³Ø½Ñ´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
ART SG¤Î¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢CGTN¤ÏART SG¡¢CGTN¤Î²áµî3¥·ー¥º¥ó¡¢¡Ö³¨²è¤Ç¸«¤ëÁ× - ¿Í¡¹¡ÊThe Song, Painted - People¡Ë¡×¡¢¡Ö³¨²è¤Ç¸«¤ëÁ× - ¼«Á³¡ÊThe Song Painted - Nature¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅâ¤Î·úÃÛ¡§»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿±É¸÷¤òÃÛ¤¯¡ÊTang Architecture: Building Timeless Glory¡Ë¡×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¡¢¥Þ¥é¥¬¡¢¹á¹Á¡¢Âçºå¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Art enthusiasts explore digital exhibitions of the CGTN Art Series at ART SG in Singapore, January 23, 2026. /CGTN
CGTN¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢·Ý½Ñ°¦¹¥²È¤é¤¬¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÁ´4¥·ー¥º¥ó¤ò¸«³Ø¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¸²½Åª¤Ê»êÊõ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
