¡Ú´ÑÍ÷¼ÔÊç½¸¡ÛÍ²Ú¤¬Á¬Åò¤Ç²Î¤¦¡ªµíÆýÀÐ¸´ presents ¤ª³°¤Ç¤æ¤«¤ÎÅò ¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö
µíÆýÀÐ¸´¶¦¿Ê¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜºê ÄðÆó¡¢°Ê²¼¡¢µíÆýÀÐ¸´¡Ë¤Ï¡¢ABC¥é¥¸¥ª¤ÎÈÖÁÈ¡ÖµíÆýÀÐ¸´ presents ¤æ¤«¤ÎÅò¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ª³°¤Ç¤æ¤«¤ÎÅò¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¤Ë¤¢¤ëÄ®¤ÎÁ¬Åò¡Ö¤á¤¬¤Í²¹Àô¡×¤ò²ñ¾ì¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ûー¥ë¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤°Ø»Ò¤ä¥¿¥¤¥ë¾²¤ò´ÑµÒÀÊ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡¢Á¬Åò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ø¡¢ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤æ¤«¤ÎÅò¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®¤ÎÁ¬Åò¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£Íá¼¼¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÍ²Ú¤Î·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµíÆýÀÐ¸´ presents ¤ª³°¤Ç¤æ¤«¤ÎÅò vol.3 in ¤á¤¬¤Í²¹Àô¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～14:00 ¢¨12:30¤è¤êÆþ¾ì²ÄÇ½
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¤á¤¬¤Í²¹Àô¡ÊÂçºå»ÔÀ¸Ìî¶èÅÄÅç4-2-20¡Ë
https://maps.app.goo.gl/zzn227cD89xRKE3C6
2025Ç¯¤ËÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ä®¤ÎÁ¬Åò¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ°ì¤Î¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥º¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÄÅçÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í²¹Àô¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆð¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï°ìÉô²þ½¤¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Î¤¿¤á¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ï¤ªÅò¤òÄ¥¤é¤º¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ¡¡¢¨²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï³Æ¼«¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊç½¸ÊýË¡¡Û½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢Ç¯Îð¡¢¿¦¶È¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢»²²Ã¿Í¿ô¤òÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§yukanoyu@abc1008.com
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë25:00¤Þ¤Ç ¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµíÆýÀÐ¸´ presents ¤æ¤«¤ÎÅò¡×¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ³µÍ×
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô120Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦Í²Ú¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢30Ê¬¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¡ÖBaby you¡×¡ÖPartner¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ÇZÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÍ²Ú¤¬¥Èー¥¯¤È²ÎÀ¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µíÆýÀÐ¸´¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¬Åò¤Î¡ÈÈÖÂæ¤µ¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷Æü¡ÛËè½µÌÚÍË 24»þ30Ê¬～25»þ¡Ê30Ê¬¡Ë
¡ÚÊüÁ÷¶É¡ÛABC¥é¥¸¥ª¡ÊAM 1008kHz¡¿FM 93.3MHz¡Ë¢¨´ØÀ¾¥íー¥«¥ë
¡ÚÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://abcradio.asahi.co.jp/yukanoyu/
¡Úradiko¡Ûhttps://radiko.jp/podcast/channels/40c6d430-b9b7-41e5-97c1-34ebfd76eccf?share=1
¢£µíÆýÀÐ¸´¶¦¿Ê¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1909Ç¯¡ÊÌÀ¼£42Ç¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÈþ¤ÈÀ¶·é ¤½¤·¤Æ·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¡×À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì ¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ©¤Ë¡¢¤³¤³¤í¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÏÁÏ¶È116Ç¯¤Î´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°ÉÊ¼ÁÂè°ì¼çµÁ¤Ï¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Îµá¤á¤ËÂ¨±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÈÉý¹¤¤À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤ò½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÀÖÈ¢¡¦ÀÄÈ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¥«¥¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
https://www.cow-soap.co.jp/¡¡