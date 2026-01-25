¡Ø²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè°ìÉô Â®Êó¥ì¥Ýー¥È
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡Ø²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Á´2Éô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHuman or Doll¡Ù ²ÚDoll* Thinking reeds Event 2025°ÊÍè¤Î¡ÖAnthos*¡×½¸·ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£·ë¾ëâÃ¹ÉÌò¡¦»³²¼À¿°ìÏº¤µ¤ó¡¢±Æ²ÏÎ¿²ïÌò¡¦ßÀÌîÂçµ±¤µ¤ó¡¢ÅôÆ²Íý¿ÍÌò¡¦°ËÅì·ò¿Í¤µ¤ó¡¢¥Á¥»Ìò¡¦¶ðÅÄ ¹Ò¤µ¤ó¡¢Ç¡·î ·°Ìò¡¦ÅÚ´ôÈ»°ì¤µ¤ó¡¢À¶À¥ÍÛÂÁÌò¡¦ÁýÅÄ½Ó¼ù¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤ÆÈ¬ÂåÑëÆáÌò¡¦ËÙ¹¾ ½Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¥Èー¥¯¤äÀ¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÈäÏª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖAnthos*¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¡Ø²ÚDoll*¡ÙThe Anthos* Anatomy¡×¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè°ìÉô¤ÎÂ®Êó¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡ÙSP¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ®Êó¥ì¥Ýー¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÚDoll*-Reinterpretation of Flowering-¤ÎBlu-rayÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¾Ð´é¤¬ºé¤Íð¤ì¤ëÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦¥Ë¥Ã¥·¥çー¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ø²ÚDoll*¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤éÁá¤¯¤â¹âÍÈ´¶¤È´üÂÔ¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤òÌ³¤á¤ëÈ¬ÂåÑëÆáÌò¡¦ËÙ¹¾ ½Ö¤µ¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ÚDoll*¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯8·î°ÊÍè¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤âÃÆ¤ß¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÚDoll*-Reinterpretation of Flowering-¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡Ö¼ï¤ÎËä¤á¹þ¤ßÁ°¡×¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÏÃ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯Âè6ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢³ÆÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä´¶ÁÛ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯À¸¥¢¥Õ¥ì¥³¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1～8ÏÃ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ç®±é¡£À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ©¤ò°û¤ó¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÊØ¤ê¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËAntholic (¥¢¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯)¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²óÅú¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¶Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤¬·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¡¢ºîÉÊ°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤ÎÃêÁª²ñ¤ËÆÍÆþ¡ª¡¡¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤êÆþ¾ìÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¤¬3Ì¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë´ë²è¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ðÅÄ¤µ¤ó¡¢ÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾·ôÈÖ¹æ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£ÅöÁª¤·¤¿3Ì¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¹ðÃÎ¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤ÎBlu-ray¾å²¼´¬¤ä¡¢OP¡¦ED¼çÂê²ÎCD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¤«¤é3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø²ÚDoll*¡Ù¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ë¤Æ¡ÖAnthos*¤ÎÌ¤¸ø³«Q&A¥·ー¥È¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅ¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢Loulou*di¤ÎCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´°Á´¼õÃí¿·¾¦ÉÊ¡ÖLoulou*di ART work object 8¼ï¡×¤ÎÈ¯Çä¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Anthos*¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¡Ø²ÚDoll*¡ÙThe Anthos* Anatomy¡×¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî´°·ë¸å¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¹á¤êÂ³¤±¤ë¡Ø²ÚDoll*¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿»þÀÞ¡Ø²ÚDoll*¡Ù¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¹Í¤¨¤ë°±¡É¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¤ä¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í´Ö¡×¤Î¤â¤ÄÈþ¤·¤µ¤äÊ£»¨¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤òÉÁ¤¯¡Ø²ÚDoll*¡Ù¡£¸¶ºî¤ª¤è¤Ó2025Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø-Reinterpretation of Flowering-¡Ù¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤Î¤Ê¤«²Ö³«¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎËþ³«¤Î¾Ð´é¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¸¡§¼Æ»³Í¼Æü¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡×Blu-ray &¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²ÎCD¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡×¤ÎBlu-ray¾å²¼´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ë²ÚÈÇ¤âÈÎÇä¡£¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥êー¥Ö¤ä¡¢Î¢ÀßÄêËþºÜ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸3¼ï¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¢ªhttps://hanadoll-anime.com/release/bd/vol01/
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²ÎCD¤âÈ¯ÇäÃæ¡ª
TV¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ä¼çÂê²Î¤ÏÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢Ê¹¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÚDoll*¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ãÂç¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª
¥¬¥Á¥ã¥¥ó¥°¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÚDoll*¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤âÂç¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª
¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ö²ÚDoll*¡×-Eternal Bloom-¥Õ¥§¥¢Â³Êó¡ª
3·î7Æü(ÅÚ) ¤è¤ê°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¦²ÚDoll* Official Online Shop¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¡Ö²ÚDoll*¡×-Eternal Bloom-¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢ÆÃÅµ¤Ï¡ÖAnthos*¤ÎÌ¤¸ø³«QA¥·ー¥È¡×¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ¡§https://hana-doll.com/contents/hp0003/index01550000.html
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËLoulou*di¤Î´°Á´¼õÃí¾¦ÉÊ¡ÖLoulou*di ART work object¡Ê¥ë¥ë¥Ç¥£ ¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ë£¸¼ï¡×¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¾ÜºÙ¤Ï2·îÃæ½Üº¢¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³Êó¤Ï²ÚDoll*¸¶ºî¤Î¸ø¼°HP¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡Ö¡Ø²ÚDoll*¡ÙThe Anthos* Anatomy¡×À©ºî·èÄê¡ª
Anthos*¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¡Ø²ÚDoll*¡ÙThe Anthos* Anatomy¡Ù¤¬À©ºî·èÄê¡ª¸¶ºî¼ÔR/0»á¤Ë¤è¤ë½é½ÐÌ¤¸ø³«¾ðÊó¤äMV¡¦CD¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Î²òÀâ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÄðÂÀÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAnthos*¤ÎÈþÎï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥®¥ã¥é¥êー¤ä2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ØHuman or Doll¡Ù²ÚDoll*Thinking reeds Event 2025¡×¤ÎDVD±ÇÁü¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙÂ³Êó¤Ï3·îº¢¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀÆü1·î26Æü¡Ê·î¡Ë18»þ¤è¤ê¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÂçÊç½¸¡ªºîÉÊÀ©ºî¤äAnthos*¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢À©ºî¿Ø¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
