LEAP! PROJECT ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë ¤¬1 ·î 25 Æü 22 »þ¤è¤êÀèÃå¼õÉÕ³«»Ï¡ª¿½¹þ¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/leap-audition/
¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë ¡ß À¼Í¥¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë LEAP! PROJECT¡Ê¼çºÅ¡§¥¹¥¿¥¤¥ë¥¥åー¥Ö¡¿Elements Garden¡¿REAL AKIBA GROUP¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë EX THEATER ROPPONGI ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ÎÀèÃå¿½¹þ¤ò¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë22:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/leap-audition/¡Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¤Î»°ÎÎ°è¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»°¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¤òÁí¹çÅª¤ËËá¤¾å¤²¤ë ¡ÈËÜÊª¤Î´Ä¶¡É ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°éÀ®¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯10·î1Æü¤Î¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï°Ê¹ß¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢°ì¼¡¿³ºº¡¦Æó¼¡¿³ºº¤Î·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ìó50Ì¾¤¬¡¢ËÜÆü¤Ä¤¤¤ËÂè»°¼¡¿³ºº¤Ø¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ÏÆ°°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î±þÊç¼Ô¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«Âè»°¼¡¿³ºº¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬Ìó4¤«·î´Ö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢LEAP! PROJECT ¤ÎÀµ¼°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ÎÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ëÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºÇ½ª¿³ºº²ñ ´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
²Á³Ê¡§ ÌµÎÁ
ÀèÃå¿½¹þ´ü´Ö¡§ 2026/1/25¡ÊÆü¡Ë22:00 ～ 2026/2/20¡Ê¶â¡Ë21:59
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§ ¤ª°ì¿ÍÍÍ1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2Ëç¤Þ¤Ç
¿½¹þURL¡§ https://w.pia.jp/t/leap-audition/¡¡
¢£LEAP! PROJECT ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LEAP! PROJECT ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¥åー¥Ö¡¿Elements Garden¡¿REAL AKIBA GROUP ¤Î»°¼Ò¤¬¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë ¡ß À¼Í¥¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
²»³ÚÀ©ºî¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»ØÆ³¡¢À¼Í¥¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÅ¸³«¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤¹»²²Ã¼Ô¤Ë¡¢¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Ä¡É¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãLEAP!³Æ¼ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
¡ÖLEAP!¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://leap-projects.jp/
¡ÖLEAP!¡×¸ø¼°X
https://x.com/LEAPPROJECTS
¡ã±¿±Ä´ë¶È¡ä
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥¥åー¥Ö
https://stylecube.jp/index.html
¡¦Elements Garden
https://www.ariamusic.co.jp/
¡¦REAL AKIBA GROUP
https://realakiba.co.jp/