¡Ö¥ì¥â¥ó¤â¿ÍÀ¸¤âÇ»¤¤Êý¤Ç¡ª¡×¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í Ç»¤¤¤á¡×¥Ö¥é¥ó¥É¿·CM1·î26Æü(·î)¤«¤é¸ø³«
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë(³ô)¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í Ç»¤¤¤á¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·CM¡Ö¿ÍÀ¸¤âÇ»¤¤Êý¤Ç ¥é¥¤¥Ö¡×ÊÓ¤ò1·î26Æü(·î)¤«¤é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢µï¼ò²°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êºñ¤ê¥µ¥ïー¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÆÃÄ¹¤Ë¡¢¥®¥å¥Ã¤È¼êºñ¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥óÌ£¡¦¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥°¥ì¥Õ¥ëÌ£¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥Ôー¤Ï¡Ö¥ì¥â¥ó¤â¿ÍÀ¸¤âÇ»¤¤Êý¤Ç¡ª¡×¡£¡ÈÇ»¤¤¡É¥ì¥â¥óÌ£¤Ë¤è¤ëËþÂ´¶¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤â¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÇ»¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CM¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÇ»¤¤¤á¡ªÇ»¤¤¤á¡ª¡×¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¿ÍÀ¸¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤«ー¤¤¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í Ç»¤¤¤á¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥â¥óÌ£¡¦¥°¥ì¥Õ¥ëÌ£¡ÈÇ»¤¤¤á¡É¤ÎÆÈ¼«²ÁÃÍ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£CM³µÍ×
1.¥¿¥¤¥È¥ë
Ç»¤¤¤á¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡¡¿ÍÀ¸¤âÇ»¤¤Êý¤Ç¡¡¥é¥¤¥ÖÊÓ
2.¸ø³«Æü
2026Ç¯1·î26Æü(·î)
¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÆ±Æü¤«¤éCMËÜÊÔ¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.sapporobeer.jp/koime_lemon_sour/
3.ÆâÍÆ
¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ì¥â¥ó¤â¿ÍÀ¸¤âÇ»¤¤Êý¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤¬¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¡ÖÇ»¤¤¤á¡ªÇ»¤¤¤á¡ª¡×¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¿ÍÀ¸¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤«ー¤¤¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Àª¤¤¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í Ç»¤¤¤á¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡×¤Î¥ì¥â¥ó¤¬¡ÈÇ»¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤òÂçÃÀ¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¥¨¥Ô¥½ー¥É
2025Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í Ç»¤¤¤á¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï´ÑµÒÌò¤ÎÊý¡¹¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¾¯¤·¶ìÀï¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥à¥í¤µ¤ó¤Î¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Èー¥¯¤Ç¸½¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï1·î¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥ì¥â¥ó¥±ー¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥à¥í¥Ä¥è¥·
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡Ú¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Û
1976Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¡¦±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±Ç²è¡Ö¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥¹¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±ÇÁü¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¡¢TX¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¥·¥êー¥º¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢NTV¡Ö¿Æ¥Ð¥«ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡¢NHK¡ÖÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡×¡¢CX¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥À¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¿À¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë¡×¡¢¡Ö¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡×¡¢¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½Ð±éÉñÂæ¡Ömuro¼°¡×¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í Ç»¤¤¤á¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë²Ì¼Â´¶¡ÈÇ»¤¤¤á¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Âç¹¥É¾¤Ê¥µ¥ïー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤äµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ëRTD»Ë¾åºÇÂç¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
