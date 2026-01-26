¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇäÇã¥µー¥Ó¥¹¡ÖBrandear¡× ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·TVCM¤ò¸ø³« ¡ÈBrand is Dramatic¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿3ËÜ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¥»ー¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ã·Æ£ ¹¯¿Í¡¢¼èÄùÌòCOO¡§¹©Æ£ Àá¡¢°Ê²¼¡§¥µー¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è/ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖBrandear (¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢)¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó½Ð±é¤ÎTVCM¡ÖÅÐ¾ì¡×ÊÓ¡¢¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡×ÊÓ¡¢¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¤¤Á¤ó¤ÈººÄê¡×ÊÓ¤Î3ËÜ¤ò´ØÅì¤È´ØÀ¾¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·TVCM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Brandear¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¤¦¤È¤¤Î¹âÍÈ´¶¤ä¡¢¼êÊü¤¹¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤µ¤ß¤·¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈBrand is Dramatic¡É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò¤È´¶¾ð¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Î¾®¤µ¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢´¶¾ð¤´¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤Þ¤È¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤¤É½¸½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤à»ÑÀª¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Brandear¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Þ¤È¤¤Ä¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢Brandear¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·TVCM¡ÖÅÐ¾ì¡×ÊÓ
¡ÖÅÐ¾ì¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¿·À¸Brandear¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¸ì¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤ê¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë¾è¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤È¡¢²¼¤ê¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¤¿¤Á¡£°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ ¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄÌ¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿ÍÀ¸¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÈBrand is Dramatic¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·TVCM¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡×ÊÓ
¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬Í§¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤¬Brandear¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÉ½¼¨¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡Ö1Ç¯¡Ä¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃÍÃÊ¡¢1Ç¯¤Î365Æü¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É°Â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Brandear¤ËÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥³ー¥ëÌµ¸Â¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¤È²ñÏÃ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡¢Çã¤¤Êª¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¡ÖGIRL¡ÇS MATH¡×¤È¤¤¤¦¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¿¤á¤é¤¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¿·¤¿¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿Brandear¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çä¤ë¡¦Çã¤¦¤ÎÎ¾Êý¤ò¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Î¡Öº£Ãå¤¿¤¤¤â¤Î¡¢Ãå¤è¤¦¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤àÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·TVCM¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¤¤Á¤ó¤ÈººÄê¡×ÊÓ
¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¤¤Á¤ó¤ÈººÄê¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËºÂ¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÈBrandear¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¼ê¤Ë¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÇ®¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ç°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ªÆÀ¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÇÇä¤ë¡×¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤ÈÃËÀ¤¬¡Ö¤ªÆÀ¤Î¥ëー¥×¤À¡ª¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê±Êµ×¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¤È±þ¤¸¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤à´¶³Ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Brandear¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈººÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Î¡Öº£¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢Á°¸þ¤¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¿·TVCM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¡ÖÅÐ¾ì¡×ÊÓ / ¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡×ÊÓ / ¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¤¤Á¤ó¤ÈººÄê¡×ÊÓ
½Ð±é ¡¡ ¡§ÃçÎ¤°Í¼Ó
ÊüÁ÷³«»Ï ¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢ ¡§´ØÅì¡¢´ØÀ¾
URL ¡§
¡¡¡ÖÅÐ¾ì¡×ÊÓ https://youtu.be/jFaD1GWQq0Y ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡¡¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡×ÊÓ https://youtu.be/6z1LCPmpDAc ¡Ê15ÉÃ¡Ë¡¡https://youtu.be/JJmytq0M2T4 ¡Ê30ÉÃ¡Ë
¡¡¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¤¤Á¤ó¤ÈººÄê¡×ÊÓ https://youtu.be/uhTf3UXy_2w ¡Ê15ÉÃ¡Ë
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ãç Î¤°Í¼Ó¡Ê¤Ê¤«¡¦¤ê¤¤¤µ¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1989Ç¯10·î18Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä¹ºê¸©
¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë±éµ»ÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»äÀ¸³è¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅê¹Æ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£2020Ç¯4·î ¤è¤êYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â³«Àß¡£
¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢TBS¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡¢
2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤ÏÊ¿À®»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»ÐÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2026Ç¯½©¸ø³«Í½Äê¤ÎNetflix¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
―º£²ó¤ÎCM»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤á¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
―CM¤Î¡ÖGIRL¡Æs MATH¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¡È¸À¤¤Ìõ¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢¤½¤Î¡ÖGIRL¡Çs MATH¡×¤òÈ¯Æ°¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤«¤é·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÆÀ¡×¤È¤«¡Öº£Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤·¤½¤¦¡×¤¬»ä¤Î¡ÖGIRL¡Çs MATH¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤³¤Î¿§¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤éÊÌÊª¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
―2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤Ä¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
―Brandear¤Ïº£²ó¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬2026Ç¯¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤äÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Brandear¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤Á¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤âÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―ºÇ¸å¤Ë¡¢CM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
CM¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¼êÊü¤¹ÁªÂò¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¡Èº£¤Î¤È¤¤á¤¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¡§¡ÖÅÐ¾ì¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
#1
Ãç¤µ¤ó¡Ë
º£ÆüÃå¤¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢
¤º¤Ã¤ÈÃå¤¿¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢
¤³¤ìÍß¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡¢
#2
Ãç¤µ¤ó¡Ë
º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄÌ¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢
µÕ¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©
#3
Ãç¤µ¤ó¡Ë
¿ÍÀ¸¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª
#4
#5
Ãç¤µ¤ó¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡ª
¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É¡§¡ÖGIRL¡ÇS MATH ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡× ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
#1
Ãç¤µ¤ó¡Ë
¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©
#2
½÷À¡Ë
¤³¤ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É...
#3
Ãç¤µ¤ó¡Ë
¤º¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡©
#4
½÷À¡Ë
1Ç¯¡Ä
#5
Ãç¤µ¤ó¡Ë
OK¡¢¤¸¤ã¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃÍÃÊ¡¢
#6
Ãç¤µ¤ó¡Ë
1Ç¯¤Î365Æü¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
#7
½÷À¡Ë
¤¨¡¢°Â¤¤...
#8
Ãç¤µ¤ó¡Ë
¤·¤«¤â¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é
¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ë
#9
½÷À¡Ë
Çä¤ì¤Ð¤¤¤¤
#10
Ãç¤µ¤ó¡Ë
¥¤¥³ー¥ë
#11
½÷À¡Ë
¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤
#12
½÷À¡Ë
¥¤¥³ー¥ë
#13
Ãç¤µ¤ó¡Ë
Ìµ¸Â¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー
#14
NA:
Ìµ¸Â¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÏÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬
#15
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤é¡¢
Çä¤ë¤Î¤âÇã¤¦¤Î¤â
¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡£
#16
Ãç¤µ¤ó¡Ë
º£Ãå¤¿¤¤¤â¤Î¡¢Ãå¤è¤¦¤è¡ª
NA:
¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥±¥Ã¥È
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢
Brandear ¿·¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¥íー¥ó¥Á¤¹¤ëBrandear¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¡ÖÇä¤ë¡×¡ÖÇã¤¦¡×ÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëUI¤È¡¢Brandear¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò"½Û´Ä¤µ¤»¤ë"¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢Á°¸þ¤¤Ç³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¿·¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó
¢¥¿·¥¢¥×¥ê²èÌÌ
¡ÚBrandear¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¡¢5ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÃæ¸Å¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ²ÄÇ½
- 6,000°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¼èÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯ÂÐ±þ
- ¿½¹þ¤«¤éÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â´°·ë¤Ç¤¤ëÂðÇÛÇã¼è
- Á÷ÎÁ¡¦ººÄêÎÁ¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Ê¤É¡¢Çã¼è¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ
- ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÉÊ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËººÄê¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤ÎÇã¼èÂÎÀ©
¡ÚBrandear¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¥¢¥×¥êÌ¾ ¡§Brandear¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ë
ÆâÍÆ ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇäÇã¥µー¥Ó¥¹
ÂÐ±þOS ¡§iOS / Android
ÍøÍÑÎÁ¶â ¡§ÅÐÏ¿ÌµÎÁ ¢¨ÄÌ¿®ÎÁ¤ÏÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´
Äó¶¡³«»ÏÆü ¡§2026Ç¯1·î19Æü(·î)
±¿±Ä²ñ¼Ò ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹
ÂÐ±þ¸À¸ì ¡§ÆüËÜ¸ì
¥À¥¦¥ó¥íー¥É ¡§
¡¡¡¡iOS¡¡https://apps.apple.com/jp/app/brandear-¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢-Ãæ¸Å¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÄÌÈÎ-Çã¼è/id6753277469(https://apps.apple.com/jp/app/brandear-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81%E9%80%9A%E8%B2%A9-%E8%B2%B7%E5%8F%96/id6753277469)
¡¡¡¡Android¡¡https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.brandear.mobile.app
¥µー¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ÆóÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ ÀÄ»³OM¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ã·Æ£ ¹¯¿Í
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§2004Ç¯3·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¹ñÆâ³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¦»þ·×¡¦µ®¶âÂ°¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
³ô¼ç ¡§¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È100¡ó
URL ¡§https://circluxe.jp/
¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ÆóÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ ÀÄ»³OM¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Æ£ºê ¿µ°ìÏº
ÁÏ¶ÈÇ¯·îÆü ¡§1985Ç¯6·î29Æü
»ñËÜ¶â ¡§1,807É´Ëü±ß ¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
Ï¢·ëÇä¾å¹â ¡§55,910É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î´ü¡Ë
Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô ¡§1,060Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§½Û´Ä·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£Ãæ¸Å¼Ö¡¢Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢²Ö¤¡¢Ãæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¡¢Ãæ¸Å°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
³ô¼° ¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3964¡Ë
URL ¡§https://www.aucnet.co.jp/