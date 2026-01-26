³ô¼°²ñ¼ÒTNK¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTNK ALL IN ONE PROGRAM¡×¤ò´°¿ë¨¡ ¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Î¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤ËÃÏ¿Þ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ò¡×¸½ÌòJ¥êー¥¬ー¤Î¾¡Íø¤ÎÏÀÍý¤ò¥Çー¥¿¤È²Ê³Ø¤ÇÉ¸½à²½
¡ÚÇØ·Ê¤È²ÝÂê¡ÊWhy / Story¡Ë¡Û
Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¡ÖÃÏ¿Þ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤Ø ¨¡¨¡ TNK¤Î¡ÖBeyond Footballer Project¡×
⚫︎¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¾õ¶·È½ÃÇ¤¬Ìµ¸Â¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¡ÖÀµ²ò¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô¤Î·Ð¸³Â§¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¼ÂÁ©¤ä»ØÆ³¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
⚫︎³ô¼°²ñ¼ÒTNK¤Ï¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë³ÞÌøÍã¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖFootballer Project¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢Àß·×¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÍýÏÀ¤òÅý¹ç¤·¡¢¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¡Ö²òÆÉ¡×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤ò¡Ö¥×¥í¤À¤±¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤»¤º¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡ÖÃÏ¿Þ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ê»Ø¿Ë¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¼êÅÏ¤¹¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖBeyond Footballer Project¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ò·èºö¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊHow / Innovation¡Ë¡Û
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¡×¤«¤é¡ÖºÆ¸½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¼Â¾Ú ¨¡¨¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡Ö»ý¤Áµ¢¤ì¤ë½ÉÂê¡×¤ÎÆ³Æþ
º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢2025¥·ー¥º¥óTNK¤È¶¦¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ìー¥Êー¤ä¥Õー¥É¥È¥ìー¥Êー¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢TNK¤¬ÉáÃÊJ¥êー¥¬ー¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅý¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚDay 1¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¥×¥í¤Î»×¹Í¤È¿ÈÂÎ¤òÃÎ¤ë¡ÖÆ¬Ç¾¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¼ÂÃÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃÎ¼±¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËºÆ¸½À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¥Õー¥É¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡§ 2025¥·ー¥º¥ó³ÞÌøÍã¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡Ë¤Î¥Õー¥É¥È¥ìー¥Êー¤òÃ´Åö¤·¤¿»°¸Í¿¿Íý»Ò»á¡Ê¤ß¤È¤Þ¤ê¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£°ìÈÌÅª¤Ê¿©»ö»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³ÞÌøÁª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥Õー¥É¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍýÏÀ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎¸½ÌòJ¥êー¥¬ーÂÐÃÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê³ÞÌøÍãÁª¼ê¡¦ÊÆÅÄÈ»ÌéÁª¼ê¡Ë¡§ ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È2Ì¾¤¬¡ÖÌ´¤Î°é¤ßÊý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¡×¤ä¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÎý½¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ¡£»Ò¤É¤â¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÄ¾ÀÜÅú¤¨¡¢¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤ä¡Ö´ðÁÃÎý½¬¤ÎÈ¿Éü¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Î¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚDay 2~3¡§¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Û¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤È¡Ö»ý¤Áµ¢¤ì¤ë½ÉÂê¡×¤Î¼ÂÁ©
Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÈÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¹âÌ©ÅÙ¤Ê¼ÂÃÏ»ØÆ³¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡§ 2025¥·ー¥º¥ó³ÞÌøÍã¡Ê¥×¥í¥À¥Ã¥«ーÁª¼ê¡ËÊÆÅÄÈ»ÌéÁª¼êÁª¼ê¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡Ë¤Î¥È¥ìー¥Êー¤òÃ´Åö¤·¤¿ºØÆ£³Ù»á¡Ê¥¬¥¯¥È¥ì¡Ë¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Î5m¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©»ØÆ³¡£¥¹¥¥Ã¥×¤ä»ÑÀª¤Î¶ºÀµ¤òÄÌ¤¸¡¢Â®¤¯Áö¤ë¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎÁàºî¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¼ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎¥×¥í¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤È¡Ö»ý¤Áµ¢¤ì¤ë½ÉÂê¡×¡§ ³ÞÌøÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¥Ö¥ëÍýÏÀ¡¢ÊÆÅÄÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¼éÈ÷¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò»ØÆ³¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤òÆ°²è»£±Æ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢¼«Âð¤Ç¤âÈ¿ÉüÎý½¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö»ý¤Áµ¢¤ì¤ë½ÉÂê¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎¥×¥í¤ÎËÜµ¤¤Î¼Â±é¡§ ¸½ÌòÁª¼êÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¡ÖËÜµ¤¤Î1ÂÐ1¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¶¯ÅÙ¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ®²Ì¤ÈÌ¥ÎÏ¡ÊWhat / Experience¡Ë¡Û
¡ÖËÜµ¤¡×¤¬Ç®¶¸¤òÀ¸¤à ¨¡¨¡ ¥×¥í¤Î´ð½à¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤òÈ©¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë
⚫︎º£²óÄó¶¡¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö¥×¥í¤Î´ð½à¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÌòJ¥êー¥¬ー¤Î³ÞÌøÍã¡¦ÊÆÅÄÈ»Ìé¤Ë¤è¤ë¡ÖËÜµ¤¤Î1ÂÐ1¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¼éÈ÷¡¦¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎÍýÏÀ»ØÆ³¤òÅ¸³«¡£»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎¶µ²Ê½ñ¤Î¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤È¡Öµ»½Ñ¡×¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚGold¥¹¥Ý¥ó¥µーÍÍ¥³¥á¥ó¥È¡Û
⚫︎¾¾Æ£¥°¥ëー¥×ÍÍ
¡¡ÅöÆü¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥×¥ìー¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ø¤Ð¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢TNK´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ä³ÞÌøÁª¼ê¡¦ÊÆÅÄÁª¼ê¤È¤ÎÂÇ¹ç¤»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹ºê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®°Õ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÄ¾ÀÜ»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¾¾Æ£¥°¥ëー¥×¤âÄ¹ºê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎¥È¥è¥¿¥«¥íー¥éÄ¹ºê³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTNK¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¿´¤äÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò°é¤ß¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¾Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
⚫︎¤µ¤»¤Üñ»Ò¸¦µæ½êÍÍ
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÂè2²óTNK¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ë¶¨»¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Íèµ¨J1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡¢¤½¤·¤Æ³ÞÌøÍãÁª¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì´¤äÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤ëËÜ¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Ì¤Íè¤ØÎÏ¶¯¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⚫︎¹çÆ±²ñ¼Òphoenix car washÍÍ
¡¡¥Õ¥£ー¥Í¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎÌµ¿åÀö¼Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2²óTNK¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¤â¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¿´¿È¤¬°é¤Á¡¢´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¼«Á³¤È°é¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
⚫︎ÉÞ·¬¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
¡¡ÍãÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¼Ò²ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯ー¥ë¤ò¸«³Ø¤·¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤¤¤È¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÇÒ¸«¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ¹ºê¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂåÉ½´ÆÆÄ¤äÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯ー¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬°é¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ÊVision¡Ë¡Û
Ä¹ºê¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ¨¡¨¡ ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ø´ÔÎ®¤µ¤»¤ë¿·¥â¥Ç¥ë
⚫︎¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤¬»ý¤Ä¡Ö¶¥µ»ÎÏ»ñËÜ¡Ê¥¹¥¥ë¡¦ÃÎ¼±¡Ë¡×¤ò¡Ö¼Ò²ñ²ÁÃÍ»ñËÜ¡Ê¶µ°é¡¦°éÀ®¡Ë¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡¢TNK¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÁõ¤Ç¤¹¡£
⚫︎TNK¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ¹ºê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö¾Ð´é¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç¼¡À¤Âå¤Ë´õË¾¤¢¤ëÌ¤ÍèÃÏ¿Þ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ¾ðÊó¡Û
Day 1~Day3¤Î¥µ¥Þ¥êÈÇ¤ÎÍÍ»Ò¤òTNK United¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
⚫︎¡ÚDay 1¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¥×¥í¤Î»×¹Í¤È¿ÈÂÎ¤òÃÎ¤ë¡ÖÆ¬Ç¾¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡§https://www.instagram.com/reel/DS1v1UeEnlg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DS1v1UeEnlg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
⚫︎¡ÚDay 2~3¡§¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Û¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤È¡Ö»ý¤Áµ¢¤ì¤ë½ÉÂê¡×¤Î¼ÂÁ©
¡¡¡¦Day2¡§https://www.instagram.com/reel/DS9ljRvEj2z/?igsh=MWZ5YnduOXkzZ2ZtOQ==
¡¡¡¦Day3¡§https://www.instagram.com/reel/DS_pMK8knXc/?igsh=MXNpenFlMnV4emNhNA=
¡ÚTNK United¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTNK¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
⚫︎¡Ö¾¡Íø¤ò²òÆÉ¤·¡¢À®¸ù¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÍÇ½¤È¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¡×¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
⚫︎¸½Ìò¥×¥íÁª¼ê¡¢¸Ä¿ÍÊ¬ÀÏ´±¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¡¦°éÀ®¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
ÆüËÜ½é¥×¥ì¥¤¥äー¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈÀ®¡£
£±.Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢Àß·×
£².¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡¦¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ
£³.¥×¥ìー¥â¥Ç¥ë¡¦¸¶Íý¸¶Â§¤Î³«È¯
£´.¥¢¥¹¥êー¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å
£µ.¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÅý¹ç¤·¡¢Áª¼ê¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÍÇ½¤È¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTNK
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¶â¹ÁÄ®5-14 ¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÞÌø æÆ
¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¡§³ÞÌø Íã¡Ê¼èÄùÌò/Áª¼ê¡Ë¡¢¾®¶ð ³¤À²¡Ê¼èÄùÌò/Ê¬ÀÏ¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTNK
Mail¡§tnk2x.io@gmail.com
TEL¡§080-2258-1912