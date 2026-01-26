SG株式会社、AI音声技術を活用した退職代行システムを開発 「AI退職代行 by 行政書士」として提供開始

SG株式会社

SG株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区）は、AI音声技術を活用した退職代行システムを開発し、SG行政書士法務事務所（所在地：同）の運営のもと「AI退職代行 by 行政書士」として提供を開始いたしました。

サービスURL： https://ai-taishoku.sg-gss.com/

■開発の背景

退職代行サービスの需要が高まる一方、従来のサービスは人件費の問題から高額になりがちでした。SG株式会社では、AI音声技術を活用したシステムを開発することで、低価格かつ品質を担保したサービス提供を可能にしました。運営はグループのSG行政書士法務事務所が担い、適法な業務フローでのサービス提供を実現しています。

■システムの特徴

1. AI音声技術による自動架電システム

SG株式会社が開発したシステムにより、AIが企業へ電話で退職の意思を伝達します。

2. 通話録音・文字起こし機能

通話内容は自動で録音され、AIによる文字起こしデータとともにマイページで確認できます。

3. 本人確認のAI自動処理

身分証のアップロードから本人確認までAIが即時処理し、スムーズな申込を実現しました。

4. 行政書士との連携

システム開発はSG株式会社、運営・監修はSG行政書士法務事務所が担当。技術と法務の両面から品質を担保しています。

■サービス概要

サービス名： AI退職代行 by 行政書士

システム開発： SG株式会社

運営： SG行政書士法務事務所

サービスURL： https://ai-taishoku.sg-gss.com/

■料金プラン

【スタンダードプラン】2,980円（税込）

AIによる電話代行（最大3回） 通話録音データの提供 文字起こしテキストの提供 退職届テンプレートの提供

【内容証明郵便オプション】+9,980円

行政書士による退職届作成 行政書士名入りで内容証明郵便を発送

退職届の書き方や内容証明郵便の送り方が分からない、確実に届けたい方向け

【返金保証について】

3回架電しても企業が一度も電話に出なかった場合に限り、全額返金いたします。ただし、以下の場合は業務完了となり、返金対象外です。

- 担当者不在で伝言対応となった場合- 留守番電話にメッセージを残した場合- 1度でも電話に出て退職の意思を伝達した場合

■当サービスで対応できないこと（重要）

- 当サービスは弁護士資格を有しないため、以下の業務には対応できません。該当する場合は弁護士へご相談ください。- 退職日や条件の交渉 有給消化を「認めさせる」交渉 未払い残業代・退職金の請求 損害賠償請求への対応 会社との法的紛争の代理 公務員（国家・地方公務員、自衛隊、警察官等）の退職手続き 契約期間1年未満でやむを得ない事由がない場合の即時退職- ※当サービスは「退職の意思を伝達する」使者としての役割を担うものであり、会社との交渉や法的紛争の代理を行うものではありません。

■ご利用の流れ

- 会員登録（メールアドレスで登録）- 身分証のアップロード（AIが即時本人確認）- 会社情報・希望日時を入力 クレジットカードでお支払い- 指定日時にAIが架電を実行24時間受付対応しています。

■会社概要

【システム開発】

会社名：SG株式会社

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-2-32 錦アクシスビル8階

事業内容：システム開発、Webサービス運営、EC事業、美容業

お問い合わせ：info@sg-co.jp

ホームページ：https://sg-co.jp/

【運営】

屋号：SG行政書士法務事務所

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-2-32 錦アクシスビル8階

事業内容：行政書士業務、法務サービス

■本件に関するお問い合わせ

SG行政書士法務事務所

お問い合わせ：LINE公式アカウント https://lin.ee/f4CnwEM

ホームページ：https://sg-gss.com/