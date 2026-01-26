SG株式会社、AI音声技術を活用した退職代行システムを開発 「AI退職代行 by 行政書士」として提供開始
SG株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区）は、AI音声技術を活用した退職代行システムを開発し、SG行政書士法務事務所（所在地：同）の運営のもと「AI退職代行 by 行政書士」として提供を開始いたしました。
サービスURL： https://ai-taishoku.sg-gss.com/
■開発の背景
退職代行サービスの需要が高まる一方、従来のサービスは人件費の問題から高額になりがちでした。SG株式会社では、AI音声技術を活用したシステムを開発することで、低価格かつ品質を担保したサービス提供を可能にしました。運営はグループのSG行政書士法務事務所が担い、適法な業務フローでのサービス提供を実現しています。
■システムの特徴
1. AI音声技術による自動架電システム
SG株式会社が開発したシステムにより、AIが企業へ電話で退職の意思を伝達します。
2. 通話録音・文字起こし機能
通話内容は自動で録音され、AIによる文字起こしデータとともにマイページで確認できます。
3. 本人確認のAI自動処理
身分証のアップロードから本人確認までAIが即時処理し、スムーズな申込を実現しました。
4. 行政書士との連携
システム開発はSG株式会社、運営・監修はSG行政書士法務事務所が担当。技術と法務の両面から品質を担保しています。
■サービス概要
サービス名： AI退職代行 by 行政書士
システム開発： SG株式会社
運営： SG行政書士法務事務所
■料金プラン
【スタンダードプラン】2,980円（税込）
AIによる電話代行（最大3回） 通話録音データの提供 文字起こしテキストの提供 退職届テンプレートの提供
【内容証明郵便オプション】+9,980円
行政書士による退職届作成 行政書士名入りで内容証明郵便を発送
退職届の書き方や内容証明郵便の送り方が分からない、確実に届けたい方向け
【返金保証について】
3回架電しても企業が一度も電話に出なかった場合に限り、全額返金いたします。ただし、以下の場合は業務完了となり、返金対象外です。
- 担当者不在で伝言対応となった場合
- 留守番電話にメッセージを残した場合
- 1度でも電話に出て退職の意思を伝達した場合
■当サービスで対応できないこと（重要）
- 当サービスは弁護士資格を有しないため、以下の業務には対応できません。該当する場合は弁護士へご相談ください。
- 退職日や条件の交渉 有給消化を「認めさせる」交渉 未払い残業代・退職金の請求 損害賠償請求への対応 会社との法的紛争の代理 公務員（国家・地方公務員、自衛隊、警察官等）の退職手続き 契約期間1年未満でやむを得ない事由がない場合の即時退職
- ※当サービスは「退職の意思を伝達する」使者としての役割を担うものであり、会社との交渉や法的紛争の代理を行うものではありません。
■ご利用の流れ
- 会員登録（メールアドレスで登録）
- 身分証のアップロード（AIが即時本人確認）
- 会社情報・希望日時を入力 クレジットカードでお支払い
- 指定日時にAIが架電を実行
24時間受付対応しています。
■会社概要
【システム開発】
会社名：SG株式会社
所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-2-32 錦アクシスビル8階
事業内容：システム開発、Webサービス運営、EC事業、美容業
お問い合わせ：info@sg-co.jp
ホームページ：https://sg-co.jp/
【運営】
屋号：SG行政書士法務事務所
所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-2-32 錦アクシスビル8階
事業内容：行政書士業務、法務サービス
■本件に関するお問い合わせ
SG行政書士法務事務所
お問い合わせ：LINE公式アカウント https://lin.ee/f4CnwEM
ホームページ：https://sg-gss.com/