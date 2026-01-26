ÅßÌ²¤·¤Ê¤¤·§¤ä½Õ¤Î³èÆ°´ü¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¡£Fujikon¤¬¹ÔÆ°¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡Ö·§¤è¤±Îë¡×2¼ï¤È130dB¡Ö·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡×¤ò¶ÛµÞÈ¯Çä
À¸³èÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ Fujikon corporation³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ ÆÁÇ·¡Ë¤Ï¡¢·§ÂÐºö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö·§¤è¤±Îë¡ÊÅ´¡¦¿¿ï«¡Ë¡×¤È¡Ö·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡×
¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ØÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¡¢ËÜÍè¤ÏÅßÌ²´ü¤Î¤Ï¤º¤Î·§¤¬¿ÍÎ¤ÉÕ¶á¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åß¾ì¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä½Õ¤Î³èÆ°´ü¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¶ÛµÞ¤ÎÂÐºö¶¯²½¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤Î¡Ö·§¤è¤±¥¹¥×¥ìー¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤Æ·§¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡È²»¡É¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³È½¼¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¡ÖÅ´Îë¡×¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡Ö¿¿ï«Îë¡×¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Å·¸õ¤Ç¤â¶Á¤¯130dB¤Î½¼ÅÅ¼°¡Ö·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö²»¤ÇÁø¶ø¤òËÉ¤®¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Ï¥¹¥×¥ìー¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤é¥ì¥¸¥ãー¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤Ë´ó¤êÅº¤¦Éý¹¤¤È÷¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Á÷¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤é¡Ö·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡×¡Ö·§¤è¤±Îë¡ÊÅ´À½¡Ë¡×¡Ö·§¤è¤±Îë¡Ê¿¿ï«À½¡Ë¡×
¡¦AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡Ê·§¤è¤±Îë¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHR4KWN4
¡¦AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡Ê·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHR327ZV
¡Ú³«È¯ÇØ·Ê¡Û
¡ÖÁø¤¦Á°¤Î²óÈò¡×¤È¡ÖÁø¤Ã¤¿»þ¤ÎËÉ¸æ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£Ì¿¤ò¼é¤ëÆóÃÊ¹½¤¨¤ÎÂÐºö¡£
´Ä¶¾Ê¤â¿ä¾©¤¹¤ë·§ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¡Ö²»¤Ç¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢·§¤Ï²²ÉÂ¤ÊÀ¼Á¤Ç¿Í¤òÈò¤±¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ì¤Ð¼«¤éÎ©¤Áµî¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²»¡×¤ÇÂ¸ºß¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÅÁ¤¨¡¢·§¤ËÎ©¤Áµî¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö²»¤ÇÁø¶ø¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ï¥¹¥×¥ìー¤Ç¼é¤ë¡×¡£Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·§¤È¤ÎÉÔ¹¬¤ÊÀÜ¿¨¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1. ·§¤è¤±Îë¡ÊÅ´¡¦¿¿ï«¡Ë¡§¹ÔÆ°¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò»è
¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ä²»¤Î¶Á¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÅ´¡×¤È¡Ö¿¿ï«¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ä¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÆÃÄ§¤Î°Û¤Ê¤ëÎë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Å´Îë¡§³¹Ãæ¤Ç¤ÎÆü¾ï»È¤¤¡¦½¸ÃÄÅÐ¹»¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë
¡Ö¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤·Ú²÷¤Ê²»¿§¤¬ÆÃÄ§¡£¿¿ï«¤ËÈæ¤Ù²»¤¬Ã»¤¯¶Á¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¿ä¾©¥·ー¥ó¡§ ½¸ÃÄÅÐ¹»¡¢¼«Å¾¼ÖÁö¹Ô¡¢³°²ó¤ê±Ä¶È¤Ê¤É¤Î³¹Ãæ¤Ç¤Î³èÆ°¡£
¾Ã²»µ¡Ç½¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¡£ÎëÆâÉô¤Î¶Ì¤ò¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢²»¤ò½Ö»þ¤ËÄä»ß¡£
ÁÇºà¡§Å´¡¢PU¥Ù¥ë¥È¡¢¼§ÀÐ¡¢¥¢¥ë¥ß¥«¥é¥Ó¥Ê
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥È¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó14¡ß3.5cm¡¿Ìó26g
²Á³Ê¡§\440¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHR4KWN4
¢£ ¿¿ï«Îë¡§ÅÐ»³¤äÇÀºî¶È¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²°³°³èÆ°¤Ë
¡Ö¥êー¥ó¥êー¥ó¡×¤È¤¤¤¦Âç²»ÎÌ¤ÇÄ¹¤¯¶Á¤¯²»¿§¤¬ÆÃÄ§¡£±ó¤¯¤Þ¤Ç²»¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢»ë³¦¤Î°¤¤¾ì½ê¤ä¹ÈÏ°Ï¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿ä¾©¥·ー¥ó¡§ ÅÐ»³¡¢Äà¤ê¡¢ÇÀºî¶È¡¢»³ºÚ¼è¤ê¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ°Ê³°¤Ç¤Î³èÆ°¡£
¾Ã²»µ¡Ç½¡§Îë¤ÎÌÄ¤ê»Ò¤òËÜÂÎ¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¸ÇÄê¡£
ÁÇºà¡§¿¿ï«¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ù¥ë¥È¡¢¥¢¥ë¥ß¥«¥é¥Ó¥Ê
¥«¥éー¡§¥·¥ë¥Ðー¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥«¥é¥Ó¥Ê¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó18¡ß5cm¡¿Ìó85g
²Á³Ê¡§\1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHR4KWN4
¡ý ¶¦ÄÌ¤Î¤³¤À¤ï¤êµ¡Ç½
- ¹â²»ÂÓÀß·×¡§ ·§¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¹â¤¤²»°è¤òºÎÍÑ¡£
- ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¾Ã²»µ¡Ç½¡§ ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä·úÊªÆâ¤Ê¤É¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¾Ã²»¤¬²ÄÇ½¡£
- ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¡§ ¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥ë¥ÈÄÌ¤·¡¢ÇÀ¶ñ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ø´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£
¡ý ¹ÔÆ°¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÇã¤¤Ê¬¤±¡¦»È¤¤Ê¬¤±¡×¤Ë¤è¤ëÈ÷¤¨
½ÐË×¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ëº£¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È÷¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÌ³Ø¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ÏÅ´Îë¡×¡ÖÇÀºî¶È¤ä»³´ÖÉô¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¿¿ï«Îë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÁªÂò»è¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÁø¶ø¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡Ö·§¤è¤±¥¹¥×¥ìー¡×¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ä¹ÔÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê½àÈ÷¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§¤è¤±Îë¡ÊÅ´À½¡Ë¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¸ÇÄê¼°¤Ç¡¢Îë¤ÎÆâÉô¤ò¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¤·¾Ã²»¤¹¤ë
·§¤è¤±Îë¡Ê¿¿ï«¡Ë¡§Îë¤ÎÌÄ¤ê»Ò¤òËÜÂÎ¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¸ÇÄê¤·¾Ã²»¤¹¤ë
2. ·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡§130dB¤ÎÂç²»ÎÌ
Îë¤Î²»¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤°Å·¸õ»þ¤ä¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¿Í´ÖÂ¦¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£130dB¤Î°µÅÝÅªÂç²»ÎÌ¤Ï¡¢±óÊý¤Î·§¤ò¶á´ó¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê²óÈò¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»ÎÌ¤ò3ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»³´ÖÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¹Ãæ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£Æü¾ï¤ÎËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç²»ÎÌ¡§130dB¡ÊÍîÍë¤ä¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¶á¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²»¡Ë
²»ÎÌÄ´À°¡§3ÃÊ³¬
²»¿§ÀÚÂØ¡§3¥Ñ¥¿ー¥ó
½¼ÅÅÊý¼°¡§USB Type-C¡¿Ìó90Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ
Ï¢Â³»ÈÍÑ¡§ºÇÂç½ÐÎÏ¤ÇÌó2»þ´Ö
ÉÕÂ°ÉÊ¡§½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ö¥ëー
²Á³Ê¡§\3,080¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHR327ZV
¡ý³èÍÑ¥·ー¥ó
- »³´ÖÉô¡¦²°³°¤Ç¤Î·§ÂÐºö¡§ »ë³¦¤Î°¤¤¾ì½ê¤ä¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÀºî¶È¡¢ÅÐ»³¡¢»³ºÚ¼è¤ê¤Ê¤É¤Ë¡£Âç²»ÎÌ¤Ç±óÊý¤Î·§¤ØÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¡¢Áø¶ø¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
- Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î·Ù²ü¤Ë¡§ ·§¤Î½ÐË×¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¡¢ÁáÄ«¡¦¿¼Ìë¤Î²°³°³èÆ°»þ¤Ë¡£Îë¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤Ê²»¤Ç¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡§ ²»ÎÌÄ´Àáµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ï¤ÎËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¤ä¶ÛµÞ»þ¤Î¹ç¿Þ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Fujikon¤Î·§¤è¤±¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
·§¤è¤±¥Ûー¥ó
·§¤è¤±Îë
·§¤è¤±¥¹¥×¥ìー º¸¤«¤é¡Ö³È»¶¥¿¥¤¥×100ml¡¢200ml¡×¡ÖÄ¾·â¥¿¥¤¥×180ml¡×
¿ä¾©¥·ー¥ó
AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¡Ê·§¤è¤±¥¹¥×¥ìー¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZZJBM5B
¡ÚÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡Û
Åö¼Ò¤Î·§¤è¤±¥¹¥×¥ìー¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¡¦ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢È÷ÃßÍÑ¤ä¿¦°÷¤Î·È¹ÔÍÑ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï·§¤È¤ÎÁø¶ø¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÄÂÎº¹¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áø¶ø¤äÈï³²¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- À½ÉÊ¤ò²á¿®¤»¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢´í¸±¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Î³èÆ°¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê²óÈò¹ÔÆ°¤òÊ»¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Ûー¥ó¤Î½¼ÅÅ»ÄÎÌ¤ä³ÆÉô¤ÎÎô²½¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦»öÁ°¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Ûー¥ó¤ä¿¿ï«Îë¤ÏÂç²»ÎÌ¤òÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ä¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¡Ê½Ã³²ÂÐºö¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¼ç¤ÊÍÑÅÓ¡§
ÅÐ»³¡¦¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢»³´ÖÉô¤ä¿¹ÎÓ¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ãー³èÆ°»þ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö
»³ºÚºÎ¤ê¡¦Äà¤ê¡¦¤¤Î¤³ºÎ¼è¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸Ä¿Í³èÆ°»þ¤ÎËÉ¸î¼êÃÊ
ÎÓ¶È¡¦ÇÀºî¶È¡¦ÎÄ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î·§¤È¤ÎÉÔ°Õ¤ÎÁø¶øÂÐºö
½»Âð¼þÊÕ¡¦ÄÌ¶ÐÄÌ³ØÏ©¡¦»¶Êâ¥³ー¥¹¤Ê¤É¡¢·§¤Î½ÐË×¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î¼«±ÒÍÑ¡¡
¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¡¦ËÉºÒÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÈ÷Ãß¡¦Âß½Ð¡¦½ä²ó»þ¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
Fujikon corporation³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·§¤È¤Î¶¦À¸¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡×¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤°ÂÁ´½¬´·¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áµî¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¥Þ¥¹¥¯6000ËüËç～ºÇÂç1²¯Ëç¤ò¶¡µë¡Ê2020Ç¯4·î30Æü¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000057531.html)
°åÎÅÍÑ¥Þ¥¹¥¯100ËüËç¤òÁ´¹ñ¤Ë´óÉÕ¡Ê2020Ç¯5·î9Æü¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000057531.html)
¸¡ºº¥¥Ã¥È2000¸Ä¤ò¹âÎð¼Ô²ð¸î»ÜÀß¤Ø´óÉÕ¡Ê2022Ç¯1·î28Æü¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000057531.html)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Fujikon corporation³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õ¥¸¥³¥ó¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©916-0016 Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¿ÀÃæÄ®1ÃúÌÜ5-22
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£ÅÄ ÆÁÇ·
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujikon-hd.com
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ô·§¤è¤±Îë¡ô·§¤è¤±¥Ûー¥ó¡ôÅ´Îë¡ô¿¿ï«Îë#·§¤è¤±¥¹¥×¥ìー #·§ÂÐºö #ËÉºÒ¥°¥Ã¥º #¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó2¡ó #Fujikon #¥Õ¥¸¥³¥ó #¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÐºö #ÅÐ»³¥°¥Ã¥º #¶ÛµÞ»þÂÐºö #´÷Èò¥¹¥×¥ìー #ËÉ½Ã #È÷ÃßÍÑÉÊ #·§·âÂà #ÌîÀ¸Æ°ÊªÂÐºö