Web3×広告×CSR/ESGを統合した新市場創出モデルが評価

一般社団法人 Inclusive Wis は、千葉県主催「第11回ちば起業家ビジネスプラン・コンペティション（CHIBAビジコン2025）」において、当法人が提案した

「Web3を活用し市場に価値を与える産学連携による広告概念改革」が評価され、株式会社地域新聞社より「ちいき新聞 賞（サポーター賞）」を受賞いたしました。

本受賞は、広告・マーケティング分野における一方向型から双方向型への構造転換を捉え、市場規模・収益性・スケーラビリティを兼ね備えたビジネスモデルとしての将来性が評価されたものです。

受賞理由・評価コメント

株式会社地域新聞社（ちいき新聞） コメント

プロモーションやマーケティングは、従来の一方向型から双方向型へとシフトしています。

これにより、より精緻で効果的なマーケティングが可能になり、導入企業は今後さらに増えていくことが見込まれます。

当社は、広告事業を展開する企業として、「マーケティング3.0」の潮流を捉え、新たな価値を創出しうる本プランを評価しました。

事業概要｜広告費を「コスト」から「資産」へ

Inclusive Wisは、Web3技術（トークン／NFT／DAO）を活用した双方向型マーケティング支援事業を展開しています。

従来の広告が抱える

・情報の一方通行

・顧客との関係性の希薄化

・広告効果の不透明さ

といった課題に対し、広告接触の対価として企業独自トークン（ポイント）を生活者に付与し、DAO型コミュニティへの参加と連動させることで、企業と生活者が継続的につながる仕組みを構築します。

これにより、広告費・販促費・CSR/ESG投資を統合的に活用し、

広告を単発の支出ではなく、LTVを最大化する顧客関係資産へと転換します。

市場規模と成長性｜7兆円広告市場の構造転換

・日本の広告市場規模：約7.3兆円

・インターネット広告費：約3.3兆円（成長率+5.8%）

本モデルは、デジタル広告費の一部がトークン型コミュニティマーケティングへ移行することで、

数千億円規模の新市場創出が見込まれるポテンシャルを有しています。

さらに、

・サブスクリプション／ファンマーケティング市場

・CSR/ESG投資市場

・Web3・トークンエコノミー

と強い親和性を持ち、広告×金融×社会投資が融合する新たなマーケットの形成を目指しています。

収益モデル｜スケーラブルな多層構造

短期（導入フェーズ）

・初期設計・グランドデザイン費

・トークン発行支援費

・DAO設計・運営支援費

▶ 1社あたり年間3,000万～5,000万円規模

・中期（拡張フェーズ）

・DAO運営の継続収益

・複数企業横断コミュニティの形成

長期（金融領域への展開）

・NFT／トークンの相対的価値格付け

・クローズド取引所運営

・ICO支援（デューデリジェンス・上場支援）

広告支援にとどまらず、金融インフラ型ビジネスへ拡張可能な設計が本事業の大きな特徴です。

千葉県発・産学連携モデルとしての強み

本事業は、千葉工業大学との産学連携を基盤に、Web3研究・人材育成と社会実装を同時に推進しています。

首都圏に集積するナショナルカンパニーを主なターゲットとし、

**「千葉発の次世代マーケティング実証モデル」**として全国展開を視野に入れています。

また、第一媒体として障害当事者家族を中心とした共感コミュニティを起点にすることで、社会的信用・話題性を確保し、CSR/ESG文脈での導入障壁を下げています。

今後の展望と代表よりコメント

今後の展望

・3年後：導入企業10～15社、年間売上3～5億円規模

・5年後：全国50社以上、取引所・ICO支援を含め年間15億円超

Inclusive Wisは、広告市場の構造転換を起点に、企業価値・社会価値・地域価値が循環するWeb3経済圏の構築を目指してまいります。

障害福祉から、社会に価値創造していく世界を実現していきたいです。ちがいを尊重するコミュニティを形成し、「みんなちがって、みんないい。」という文化をテクノロジーの力で実現していきます。

