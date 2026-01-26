¡Ú½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¶¯²½¥×¥í¥°¥é¥à2026¡ÛÁÈ¿¥¤Î¡ÖÃÎ¤È·Ð¸³¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¤ò¡¢½©ÍÕ¸¶²ñ¾ì¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç7·î¤«¤é³«¹Ö¡ª
¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹È¾Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ
¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¡×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¡¢´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¡¢·Ð¸³¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤Ê¤é¤Ó¤Ë³èÌöµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÃÎ¡¦¸³¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡×¤Î¿ä¿Ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡Ö°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤Ë½÷À¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÊÑ³×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¼«¿È¤¬¡¢¶²¤ì¤º¤Ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Åö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°Õ»×·èÄê¡×¡ÖÉô²¼°éÀ®¡×¡Ö¸ò¾Ä¡¦Ä´À°¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤ëÂ¾¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö½÷À¤Î¤ß¤Î¾ì¡×¤Ç¼«¿È¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÀ¡¢°Õ»×¡¢¶¯¤ß¤ò¿¼¤¯Æâ¾Ê¤·¡¢Â¿¿ôÇÉ´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÀµÅö¤Ê¼«¿®¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë£µ¤Ä¤Î¾ì
£±.¼«¼Ò¡¦¼«¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¡£
£².¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡¦¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÃÎ¤ë¡£
£³.¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡É¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
£´.»Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤¯»ý¤Ä¡£
£µ.¼«Ê¬¤Î¡É»Ö¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë³Ø¤ÖÂè°ìÉô¡¢
Ãç´Ö¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ò¼ÂÁ©¤Ë°Ü¤¹ÂèÆóÉô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢
³Ø¤Ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ò¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¹Ö»Õ
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢ÀìÇ¤¤Î¹Ö»Õ¤¬ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÊÑ²½¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢Åª³Î¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ã¥á¥¤¥ó¹Ö»Õ¡ä
ÂÀÅÄ Í³µª
¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º / ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー
¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÀìÇ¤¹Ö»Õ
¡ã¥µ¥Ö¹Ö»Õ¡ä
²Ï¾å¡¡»ÖÊÝ
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô
¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¿¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
°Ê²¼¤Ë¹ÖºÂ³µÍ×¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ê¤É²¿¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
³Ø½¬´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î～12·î(Á´5²ó+¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó3²ó)
³«ºÅÊýË¡¡§Âè°ìÉô¤ÎSession1,3,5¤Ï½©ÍÕ¸¶¡ÊÅìµþ¡Ë²ñ¾ì¤Ç¤Î½¸¹ç¡¢Session2,4¤ª¤è¤ÓÂèÆóÉô¤Î¥Õ¥©¥í¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥óÁ´£³²ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¼Ô¡§´ÉÍý¿¦µÚ¤Ó´ÉÍý¿¦¸õÊä¤Î½÷À
Äê°÷¡§20 Ì¾¡ÊºÇ¾¯³«¹Ö¿Í¿ô 5 Ì¾¡Ë
¼õ¹ÖÎÁ¡§ Ãë¿©Âå¡ÊÂè°ìÉô¤ÎSession1,3,5¡Ë¡¢¸òÎ®²ñ¡¦½¤Î»¼°Èñ¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¼õ¿ÇÈñ¹þ
- Áá´ü¤ª¿½¹þ²Á³Ê¡¡217,800±ß¡ÊÀÇÈ´198,000±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
- ÄÌ¾ï¤ª¿½¹þ²Á³Ê¡¡242,000±ß¡ÊÀÇÈ´220,000±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
Áá´ü¿½¹þÄùÀÚ 2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
ºÇ½ª¿½¹þÄùÀÚ 2026Ç¯6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§¹ÖºÂ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡https://www.cicombrains.com/open_class/w-empowerment.html
¢§ËÜ¹ÖºÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡https://support.cicombrains.com/public/application/add/8051
¡¡
¢§¾ÜºÙ»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¡https://www.cicombrains.com/download/opc_5
https://www.cicombrains.com/open_class/w-empowerment.html
https://www.cicombrains.com/download/opc_5
¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ê¤É²¿¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://support.cicombrains.com/public/application/add/8051
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.cicombrains.com/
MBK Wellness³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥³¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º»ö¶ÈËÜÉô¤Ï¡¢1986Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢±Ä¶È¸¦½¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¼Ò²ñ¿Í¶µ°é¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÌó600¼Ò¡¢30Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸¦½¤¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò¹ñÆâ³°¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤È´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ËÅ¬¤·¤¿´ë¶È¤Î¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¡¢½¸¹ç¸¦½¤¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¡¦±ÇÁü¶µºà¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Åù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£