¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡ÛÆüËÜ·Ð±Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¸å·Ñ¼Ô½Î¡×Âè7´üÂ´¶È¼°¤ò³«ºÅ～¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄ©Àï～

³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÎµÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¸å·Ñ¼Ô½Î¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¤ËÂè7´ü¤ÎÂ´¶È¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¡È³Ø¤Ó¡¢ÂÐÏÃ¤·¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®²Ì¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¸å·Ñ¼Ô½Î¡×¤È¤Ï
¸å·Ñ¼Ô½Î¤Ï¡¢¡Ö»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¸å·Ñ¼ÔÆ±»Î¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ·Ð±Ä¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ü¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¹ÖµÁ¤È²ÝÂê
¡¡ÍýÇ°·ÁÀ®¡¦ºâÌ³¡¦ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥óºöÄê¤Ê¤É¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Æー¥Þ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¡£
¡üÆ±¤¸Î©¾ì¤Î¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤ÎÂÐÏÃ
¡¡¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¡×
¡¡¡Ö°Û¶È¼ï¤Î»ëÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡×¤È¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ü¼Â¹Ô»Ù±ç¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¡¡¹ÖµÁ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò·Ð±Ä¤Î¸½¾ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹½À®¡£
¢£Âè7´ü ³«ºÅÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì
Âè7´ü¡ÖÉÂ±¡·Ð±Ä¼Ô¡¦¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´15²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°åÎÅË¡¿Í¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ä¼¡À¤Âå´´Éô¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ºâÌ³»°É½¤ÎÍý²ò¤ä°åÎÅÀ¯ºö¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¼ý±×¹½Â¤Ê¬ÀÏ¡¢ÁÈ¿¥¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖµÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ä¼«Ë¡¿ÍÊ¬ÀÏ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¤é¤Î·Ð±Ä¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀµ²ò¤ò¼¨¤¹·Ð±Ä¡×¤«¤é¡ÖÁÈ¿¥¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë·Ð±Ä¡×¤Ø¤È»ëºÂ¤òÅ¾´¹¤·¡¢ÍýÇ°¤È¿ô»ú¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ä¡¢Íø±×¤òÌ¤ÍèÁÏÂ¤¤Î¸¶»ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤Ø¤ÎÆâ¾Ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
½¤Î»È¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä¿ÍºàÄêÃå¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¾µ·Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¤ä²ñµÄ²þ³×¡¢¸½¾ì¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·Ð±Ä¤Î¸ÉÆÈ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¡¢¼ÂÁ©¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼¡´ü³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸å·Ñ¼Ô½Î¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Âè8´üÀ¸¡ÊÅìµþ³«ºÅ¡Ë¡¦Âè9´üÀ¸¡ÊÂçºå³«ºÅ¡Ë¤òÊç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´¶ÈÀ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¦¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¤ò·Ñ¤°³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤
Âè»°¼Ô¾µ·Ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·Ð±ÄÎÏ¤òËá¤¤¿¤¤
Æ±¤¸Î©¾ì¤ÎÃç´Ö¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤¤
·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡È´ï¡É¤ò¹¤²¤¿¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¼¡´üÊç½¸°ÆÆâ¤Ï¡¢¸å·Ñ¼Ô½Î¸ø¼°¥Úー¥¸¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô»ûÆâ2-13-3 ÆüËÜ·Ð±Ä¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜÎµÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¡»ã¤ËÆÃ²½¤·¤¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸å·Ñ¼Ô¡¦¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô°éÀ®¡¢³Æ¼ï¶µ°é»ö¶È
´ë¶ÈURL¡§https://nkgr.co.jp/