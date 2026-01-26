¡ÚÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¡ÛÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²Æü³«ºÅ¡££²·î£±Æü¡¦£³Æü¤ËÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ¡×¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È´Ñ¸÷µÒ¤¬¡ÈÊ¡¤ò¤Ä¤«¤à¡ÉÆ¦¤Þ¤­Âç²ñ

Æ»¤Î±Ø¡Ö¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾ÂÄÅ»Ô¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô¼çºÅ¤Î¡ÖÆ¦¤Þ¤­Âç²ñ¡×¡¢Æ±Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ¼çºÅ¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¸þ¤±¤Î¡ÖÆ¦¤Þ¤­Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤â´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿Êý¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖÊ¡¤ò¤Ä¤«¤à¡×ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡£
²¿¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£º£Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÀáÊ¬¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¢þ¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ë


¢£ 2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë14:15～¡Ã¾ÂÄÅ»Ô¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô Æ¦¤Þ¤­




¸ÍÅÄ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀáÊ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


ÅöÆü¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ 2³¬¿á¤­È´¤±¤è¤ê¡¢¾ÂÄÅ»Ô¾¦¹©²ñ¸ÍÅÄ»Ù½êÀÄÇ¯Éô¤Ë¤è¤ëÆ¦¤Þ¤­¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£




Æ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤â¤Þ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢


ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ô»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£




ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿Êý¤â¡¢ÅöÆü¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÀáÊ¬¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£




¢£ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00～¡Ã¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ¼çºÅ Æ¦¤Þ¤­Âç²ñ




¡Ö¤«¤Ä¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÀáÊ¬¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡£¡×




¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¡¢¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ¼çºÅ¤ÎÆ¦¤Þ¤­Âç²ñ¤Ç¤¹¡£




--¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢ÀáÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤Î²È¡¹¤ò²ó¤ê¡¢


Æ¦¤ä¤ª²Û»Ò¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦É÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½àÈ÷¤ò¤·¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤â»µ¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë


¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿--




¤½¤ó¤Ê¡¢ÃÏ°è¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤ëÀáÊ¬¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£




º£²ó¤ÎÆ¦¤Þ¤­Âç²ñ¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢


´ÛÆâ¤ÎÏÂ¼¼¡Ê¹âÎð¼Ô¸òÎ®¥ëー¥à¡Ë¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£




¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¤Þ¤¯Í½Äê¤Ç¡¢


¶áÎÙ¤Î¾®Ãæ°ì´Ó¹»¤ä¤³¤É¤â±à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤â¤Á¤í¤óÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ°è³°¤ÎÊý¤ä´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿Êý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£




¢þ»ÜÀß¾Ò²ð¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ð¡¦¹ðÃÎ¡Ë




¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡×¤ÎÀ»ÃÏ¡¢Æâ±º¡¦ÂçÀ¥ºê¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸ÍÅÄÃÏ¶è¡¢


¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÅö±Ø¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ËÆþ¤ì¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£


²¹Àô¤ÏÆþ´ÛÎÁ500±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¡¢´Ñ¸÷¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




´ÛÆâ¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ËÆ¦À¾Éô¤Î¤ªÅÚ»ºÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î»×¤¤½ÐÁª¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£


·Ú¿©¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿¼³¤µû¡Ö¥È¥í¥Ü¥Ã¥Á¡×¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤ä¡¢¸ÍÅÄ±ö¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡×¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ëÅ¸¼¨¡Ê»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç4¤«·îËè¹¹¿·Ãæ¡Ë¡¢¾ÂÄÅ¤Þ¤Á¤¢¤ë¤­¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡Êhttps://www.llsunshine-numazu.jp¡Ë¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£






¢þ»ÜÀß³µÍ×¡ÊÍøÍÑÊýË¡¡¦ÎÁ¶âÅù¡Ë


»ÜÀßÌ¾¡§Æ»¤Î±Ø ¤¯¤ë¤é¸ÍÅÄ


½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¸ÍÅÄ1294-3


±Ä¶È»þ´Ö¡§


¡¦ÇäÅ¹¡¦·Ú¿©¡¡10:00～18:00¡Ê17:30 L.O.¡Ë


¡¦²¹Àô¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～21:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 20:30¡Ë




