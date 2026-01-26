¡ÚWevox¡Û¿·ºî¥¢¥Ë¥áCM¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö～¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª»þ´Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«ÊÓ～¡×¤ò1·î26Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
People Tech¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¨¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿·µï²Â±Ñ¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§6194¡¢°Ê²¼ ¥¢¥È¥é¥¨¡Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWevox¡Ê¥¦¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥áCM¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö～¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª»þ´Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«ÊÓ～¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜCM¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥áCM¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¡ÊTOKYO PRIME¡ÊGO¡Ë¡Ë¤ª¤è¤ÓYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ CMÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê¡§¡ÖÀ¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë
Æ¯¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤à¤ºáÚ¤µ¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤¿°ì¸À¤ä¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈÀ¼¡É¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÀ¼¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤Ç¤Î³Ý¤±°ã¤¤¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¡×¤ä¡Ö»×¤ï¤ºð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¶¦´¶¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤¯¤µ¤¯Æ¯¤¯¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö¡×¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦CM¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ X¤ÇÊç½¸¤·¤¿¡ÈÁÈ¿¥¤Ç¤Î³Ý¤±°ã¤¤¡É¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ
ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Wevox¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à²Í¶õ¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö¡×¡£
¸ÄÀË¤«¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡ÖÁÈ¿¥¤Ç¤Î³Ý¤±°ã¤¤¡×¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Wevox¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤¿¡ÖÁÈ¿¥¤Ç¤Î³Ý¤±°ã¤¤¡×¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖËÜ²»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¿¦¾ì¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥º¥ì¤ò¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¥¿¦¡ª¡©¡×¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª»þ´Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¡×――¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¡£ËÜÅö¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¤ÁêÃÌ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ°¤ÎÁÛÁü¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Ç¡¢¶¦´¶¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö～¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª»þ´Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«～¡×¡Ê30ÉÃ¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ ¡ÊTOKYO PRIME¡ÊGO¡Ë¡Ë2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë / ¡ÊYouTube¡Ë2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§TOKYO PRIME¡ÊGO¡Ë¡¢YouTube
YouTube¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=HoQE5q_gf10 ]
¢£ ¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á
ËÜºî¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ê¥óËÜÉôÄ¹¡ÊCV¡§ÂçÄÍÌÀÉ×»á¡Ë
¹â¤¤»ëºÂ¤«¤éÉô½ðÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢»þ¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾¯¤·Á°¤Î¤á¤êµ¤Ì£¤Ê¾å»Ê¡£¤½¤Î½Å¸ü¤ÊÀ¼¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¹³¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤È¡¢¤É¤³¤«°¥½¥¤¬Éº¤¦¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ëËÜÉôÄ¹¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡É¤Ï¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡©
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー & ¥µ¥á²ÝÄ¹¡ÊCV¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß»á¡Ë
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¾¦»ö¤Ç¤ª¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎËèÆü¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÌò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥µ¥á²ÝÄ¹¤ÏÌò¿¦¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Î²ÝÄ¹¡£Íê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤Ë°î¤ì¤ëÀ³Ê¤ÇÉô²¼¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤¬¼ñÌ£¡£
¢£ Wevox¡Ê¥¦¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wevox¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ë¥¹¥µー¥Ù¥¤¤ÇÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤äÁÈ¿¥¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¡ÉÁÈ¿¥¤Î¾õÂÖ¡É¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤¿¤º¤Í¤ë¢ª¤ï¤«¤ë¢ª¤Ï¤Ê¤¹¢ª¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¡ÖÃù¤á¤Æ¡¢³è¤«¤¹¡×¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ³ÆþÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¿ô:4,100°Ê¾å¡£²óÅú¥Çー¥¿¤ÏÎß·×4²¯110Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
Wevox ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://get.wevox.io/
Wevox ¸ø¼°X¡§https://x.com/wevox_io
Wevox ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/atrae_wevox/
Wevox ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@wevox3481
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡ Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¨¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì:6194¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ1-10-10 ¥¸¥åー¥ëA 8F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿·µï ²Â±Ñ
URL¡§https://atrae.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§People Tech»ö¶È¡ÊGreen¡¦Wevox¡¦Yenta¡Ë
Green https://www.green-japan.com/¡¡
Wevox https://get.wevox.io/
Yenta https://page.yenta-app.com/jp
Atrae Design https://atrae.design/
¢¨People Tech»ö¶È¡§¡È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡É ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥È¥é¥¨¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿Â¤¸ì
