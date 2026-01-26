±Ä¶È¥Ñー¥½¥ó°éÀ®¤ÎÂ°¿Í²½¤ò²ò¾Ã¡£TIS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¼Áö·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ä¶È¸¦½¤¡Ö±Ä¶È¥µ¥×¥ê¡×¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥×¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ò°æ ²í¹°¡Ë¤Ï¡¢È¼Áö·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ä¶È¸¦½¤¡Ö±Ä¶È¥µ¥×¥ê¡×¤¬¡¢TIS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜ°Â»Ë¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TIS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í¤«¤é¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¤¿¶µ°éÂÎ·Ï¤ÎÀ°È÷¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Ç¤Î±Ä¶È¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¡¢OJTÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤ËÈ¼¤¦°éÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±Ä¶È¥µ¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢±Ä¶È¤Î´ðËÜÆ°ºî¡¦¹Í¤¨Êý¤ÎÉ¸½à²½¡¢¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì²½¡¢¿ÊÄ½¡¦Íý²òÅÙ¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ë°éÀ®¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎãµ»ö¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sapuri.co.jp/case/tis
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
TIS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¿·¿Í¤«¤é¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¶µ°éÂÎ·Ï¤¬¤Ê¤¯¡¢°éÀ®¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
- ÉôÌç¤´¤È¤Ë±Ä¶È¤Î¼Á¤ä¹Í¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤Î±Ä¶È¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
- OJTÃ´Åö¼Ô¤Î¼ãÇ¯²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¶µ¤¨¤ëÂ¦¤¬ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê
±Ä¶È¥µ¥×¥ê¤Ï¡¢³Ø½¬¤È¸½¾ì¼ÂÁ©¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ëÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ç¤¹¡£TIS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¿·¿Í¡¦¼ã¼ê¤¬¤Þ¤º¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤±Ä¶È¤Î´ðÁÃ¤ò¡¢·¿¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¡£
- ¡Ö¿¦¾ì¥³ー¥Á¡Ê¥êー¥Àー¡Ë¤¬È¼Áö¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¡£¼õ¹Ö¼Ô¤ÈÆ±¤¸¶µºà¤òÁ°Äó¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¡¢¾õÂÖÇÄ°®¤ä»ØÆ³¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ä¤¹¤¤¡£
Æ³Æþ¤Î¸ú²Ì
Æ³Æþ¸å¡¢°Ê²¼¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ±Ä¶È¤Î´ðËÜÆ°ºî¡¦¹Í¤¨Êý¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¡¢Ë¬Ìä½àÈ÷¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É´ðÁÃ¹ÔÆ°¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¡£¼ã¼ê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¦ÃÌ¤ËÎ×¤á¤ë¾õÂÖ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
- ¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー¤¬Æ±¤¸¶µºà¤òÁ°Äó¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÝÂêÇÄ°®¡¦»ØÆ³¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¡£°éÀ®ÌÌ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
- È¼Áö¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÊÄ½´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢Íý²òÅÙ¤ä¥¹¥¥ë¾õ¶·¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢»ØÆ³Â¦¤Îµ¤¤Å¤¤¬Áý²Ã¡£·ÑÂ³Åª¤Ë°éÀ®¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤»¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤»Ï¤á¤¿¡£
Æ³Æþ»öÎãµ»ö¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sapuri.co.jp/case/tis
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
TIS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È¥µ¥×¥ê¤Î·ÑÂ³±¿ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶È¡¦±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿°éÀ®¥³ー¥¹¤ÎÆ³Æþ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¼Ò¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì²½¤È±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥×¥ê¤Ïº£¸å¤â¡¢³Æ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿°éÀ®Àß·×¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ä¶È¤òÇä¤ì¤ë±Ä¶È¤Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¥µ¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö±Ä¶È¥µ¥×¥ê¡×¤Ï¡¢±Ä¶È¤Î´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢³Ø½¬¢ª¼ÂÁ©¢ª¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ä¶È¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://www.sapuri.co.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥×¥ê¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-11-1 ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥×¥ì¥¤¥¹´Ý¤ÎÆâ13F
ÂåÉ½¼Ô¡§¼ò°æ ²í¹°
ÀßÎ©¡§2017Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¢¿Íºà³«È¯»ö¶È