¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤¬ÎÅ°éFC¡ÖKID ACADEMY+¡×¤Î²ÃÌÁ³«È¯»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½¡¡»²²è¸å¤ËÁ´¹ñ80Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¡¢2026Ç¯Ëö200Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ø²ÃÂ®
¡¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¹½ÃÛ¡¦²ÃÌÁ³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§ÀÐÌî Í¥ÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKids Developer¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÇÏ Îé»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖKids Developer¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖKID ACADEMY+¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÃÌÁ³«È¯»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¤¬²ÃÌÁ³«È¯»Ù±ç¤Ë»²²è¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¥Èー¥¿¥ë80Å¹ÊÞ¡ÊÄ¾±Ä¡¦FC¹ç·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë200Å¹ÊÞÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎÅ°é¤Î¡Ö¼Á¡×¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§ÎÅ°é¥Ëー¥º¤Î³ÈÂç¤È¡¢¡Ö¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê
¡¡¾ã³²»ùÄÌ½ê»Ù±ç¡Ê»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±¿±ÄÉÊ¼Á¤ä¿Íºà°éÀ®ÂÎÀ©¤Îº¹¤Ë¤è¤ê¡¢»Ù±çÆâÍÆ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎÅ°é¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Kids Developer¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë60»þ´Ö°Ê¾å¤Î¸¦½¤ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢ÆâÍÆ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍý²ò¡¦ÎÅ°éÃÎ¼±¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¶µ¼¼±¿±Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KID ACADEMY+¤È¤Ï¡Ê¾ÜºÙ¤ÏËöÈøµºÜ¡Ë
¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹»²²è¤Ç¡Ö²ÃÌÁ³«È¯¡×¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¡¢½ÐÅ¹¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë
¡¡
¡¡KID ACADEMY+¤Î³ÈÂç¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÀª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÆ¸½À¤¢¤ë½ÐÅ¹¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¤Ï²ÃÌÁ³«È¯»Ù±ç¤ò°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤Ç¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÁ³«È¯¤ÎÆ³ÀþÀß·×¡Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦ÁÊµá¡¦¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ë
¡¡ÎÅ°éÎÎ°è¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¡¦»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÐÅ¹¸¡Æ¤～°Õ»×·èÄê～³«¶È¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤òÀ°Íý¤·¡¢°Æ·ïÁÏ½Ð¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÉôµ¡Ç½¤ÎÀ°È÷¡Ê³ÈÂç¤ËÂÑ¤¨¤ë±¿ÍÑÀß·×¡Ë
¡¡¸¦½¤¡¦±¿±Ä»Ù±ç¡¦½¸µÒ»Ù±ç¡¦SV¤Ê¤É¡¢²ÃÌÁ¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÉÊ¼Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¡ÖËÜÉô¤Î²ó¤·Êý¡×¤òÀß·×¡¦¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ Kids DeveloperÂ¦¤Ç¤â¡¢Notion¤Ç³«¶È¼êÂ³¤¡¦¸¦½¤¡¦100°Ê¾å¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡ÊYouTube¡Ü¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢±¿±Ä¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ß¥Ê¥ó¥È¡ÊÊ£¿ôµòÅÀ¡Ë¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿³ÈÂçÀß·×
¡¡ ²ÔÆ¯¤¬80%¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÊ³¬¤ÇÆó»ö¶È½êÌÜ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Æ±°ì¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤À¸ÅÌ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ôµòÅÀÅ¸³«¤òÁ°Äó¤Ë¡¢²ÃÌÁ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÊÂ¿Å¹ÊÞ¡¦¥¨¥ê¥¢ÀïÎ¬¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§80Å¹ÊÞÆÍÇË ¢ª 2026Ç¯Ëö200Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ø
¡¡Kids Developer¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Èー¥¿¥ë80Å¹ÊÞ¡ÊÄ¾±Ä¡¦FC¹ç·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁ³«È¯»Ù±ç¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤·¡¢2026Ç¯Ëö200Å¹ÊÞÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢KID ACADEMY+¤Ï³«¶È¤Þ¤ÇÄÌ¾ï4～5¥ö·î¤òÍ×¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÐÅ¹·×²è¤Î¼Â¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀß·×¤â´Þ¤á¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿ï»þ²ÃÌÁÅ¹¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÃÌÁ¸¡Æ¤´ë¶È¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¡¿¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åö¼Ò¤è¤ê°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§´ûÂ¸Ê¡»ã»ö¶È¼Ô¡¿¿·µ¬»ö¶È»²Æþ´ë¶È ¤Ê¤É
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
¡¡¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¡¡ÀÐÌî Í¥ÂÀ
¡¡ishino@dea-bellus-investment.jp
¡¡080-5453-2440
¢¨Êç½¸¾ò·ï¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆÅù¤Ï¡¢ÌÌÃÌ»þ¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡ÀÐÌî Í¥ÂÀ
200Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤Ø
¡¡¡ÖÎÅ°é¤Ï¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤°ìÊý¡¢³ÈÂç¶ÉÌÌ¤Ç¡Ö¼Á¤ÎÃ´ÊÝ¡×¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¤Ï²ÃÌÁ³«È¯¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤ÈËÜÉôµ¡Ç½¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢KID ACADEMY+¤¬ºÆ¸½À¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢2026Ç¯Ëö200Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒKids Developer¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁêÇÏÎé»Ò
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ã³²»ùÄÌ½ê»ö¶È¤ÎÄ¾±Ä¹»Å¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Æü¡¹¤Î¸½¾ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤ò¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ä°ìÉô¤Î¶µ¼¼¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¶¡Ã£¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤――¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ÊFC¡ËÅ¸³«¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢60»þ´Ö°Ê¾å¤Î¸¦½¤ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢¶µ¼¼¤äÃÏ°è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ù±ç¤Î¼Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£³ÃúÌÜ£³ÈÖ£±£³¹æÀ¾¿·½É¿å´Ö¥Ó¥ë£²³¬
ÂåÉ½¼Ò°÷¡§ÀÐÌî Í¥ÂÀ
²ñ¼Ò³µÍ×¡ÊKids Developer¡Ë
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKids Developer
½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸þÍÎÄ®Ãæ5ÃúÌÜ15ÈÖÃÏ RIC¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïーÆâ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·ー¥ó 204A
ÁÏÎ©¡§2011Ç¯9·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÇÏÎé»Ò
»ñËÜ¶â¡§1,100Ëü±ß¡¿½¾¶È°÷¿ô¡§290Ì¾
KID ACADEMY+
¡¡»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡Ê0ºÐ～6ºÐ¡Ë¤ª¤è¤ÓÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ê7ºÐ～18ºÐ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÎÅ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÎÅ°é¤Ï¡Ö²¿¤ò¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¡¢¤É¤Î¿¼¤µ¤Ç¡×Äó¶¡¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶µ¼¼¤´¤È¤Îº¹¤¬ºÇ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£KID ACADEMY+¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀè¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÈÄí´Ä¶¤äÀ®Ä¹ÃÊ³¬¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¦¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÅª´Ä¶¤È¿ÍÅª´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ëº£¡¢²¿¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÎÅ°é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼´¤Ë¡¢KID ACADEMY+¤Ç¤ÏÇ¾²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¶µ°é¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÎÅ°éÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤ä³Ø½¬¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ»Ù±ç¤È½¸ÃÄ»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´¶³ÐÅý¹ç¤äÁÏºî³èÆ°¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹Ö»Õ¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤ë¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤é°é¤ÄÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢´Ñ»¡¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¥¬¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LD¡Ê³Ø½¬¾ã³²¡Ë¤ä¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ø¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤ä¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç»ñ³Ê¼Ô¤¬´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤ÎÍ×°ø¤òÇÄ°®¤¹¤ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ë¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥êAMI¹ñºÝ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹Ö»Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¤ÎÁêÇÏÎé»Ò¼«¿È¤âÆ±»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÇ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÀ¤È¼ÂÁ©¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÎÅ°é¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¸¦½¤ÂÎÀ©¤ä±¿±Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ¼¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â»Ù±ç¤Î¼Á¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KID ACADEMY+¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»×ÁÛ¤È»ÅÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÅ°é¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£