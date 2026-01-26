¡ÚSTPR¡Û¤ä¤Ê¤È(¤¹¤Ë¤¹¤Æ)¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î1·î26Æü(·î)¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥¹¥Çー¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¡§Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSTPR¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC(°Ê²¼¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡×)¡×¥á¥ó¥Ðー¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü(1·î26Æü)¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖYanato Birtday Goods 2026¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤êSTPR ONLINE STORE ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡¢2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤Î¤ª¤Ò¤µ¤Þ¿§Ã´Åö¡¦¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥°¥Ã¥º¤¬¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤êÅÐ¾ì¡ªÆ±Æü¤è¤ê¡¢STPR ONLINE STORE¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥°¥Ã¥º¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Ò¤µ¤Þ¿§¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢±¦¼ê¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Û¤Ã¤Ú¥Ïー¥È¤òºî¤ë¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤Î±þ±ç¤Ø¤Î°î¤ì¤ë´¶¼Õ¤È¡¢¥á¥¤¥Ä(¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤®¤å¤Ã¤È¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤³¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÊ£À½Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ú´°Á´¼õÃíÀ¸»º¡¦ºÆÈÎ¤Ê¤·¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¤ä¤Ê¤È(¤¹¤Ë¤¹¤Æ)¤«¤é¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤ä¤Ã¤Û～¡ª¤ä¤Ê¤È¤À¤è¡ª
¤¤¤Ä¤â²¶¤Î»ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡ª
º£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·¯¤È½Ë¤¦»ö¤¬½ÐÍè¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¯´ò¤·¤¤¤è¡ª
¤½¤·¤Æ³èÆ°¤â6¼þÇ¯ÌÜ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÌã¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÌã¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆSTPRBOYS¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼õ¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¡ª
ËÜÅö¤ËÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê·¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê½Ð¤»¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤À¤è¤Í¡ª
¼¡¤Î°ìÇ¯¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î½Ö´Ö¤è¤ê¤âºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡ª
´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Æ¤Í¡ª
²¶¤¬·¯¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤è～¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÂç¹¥¤¤À¤¾¡ª¡ª
¢£Yanato Birtday Goods 2026
¡ü¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§7,300±ß
―¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ―
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
Ê£À½Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥µ¥¤¥º¡§LÈÇ(ÌóW8.9cm¡ßH12.7cm)
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
²Á³Ê¡§3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ A5¥µ¥¤¥º(W14.8cm¡ßH21cm)
¡ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È(2¸Ä¥»¥Ã¥È)
²Á³Ê¡§1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â5.4cm(Ìó)
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§W5.6cm¡ßH7.9cm°ÊÆâ
¢¨¶âÂ°¥Ñー¥ÄÉôÊ¬¤ò½ü¤¯¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Á´ÂÎ¡§W12cm¡ßH14cm(Ìó)
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÍÊª¡§W6cm¡ßH12cm°ÊÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¡§W2.8cm¡ßH1.9cm°ÊÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂæºÂ¡§W4.2cm¡ßH2.1cm(Ìó)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÈÎÇä¾ðÊó¡Ó
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¢¨´°Á´¼õÃíÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÏÉ¬¤º¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÆÈÎ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡§2026Ç¯4·î²¼½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¢£¤ä¤Ê¤È (¤¹¤Ë¤¹¤Æ) Profile
2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¥á¥ó¥Ðー¡£¤ª¤Ò¤µ¤Þ¿§Ã´Åö¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¤Ç¥À¥ó¥¹¥êー¥Àー¤âÌ³¤á¤ë¡£ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ä²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤ÎÂÀÍÛ¡ª¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡Ö¤¢¤Û¤²¡×¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¡£¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤âÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
