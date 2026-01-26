ÄÌ¶Ð¤â½µËö¥É¥é¥¤¥Ö¤â¡ÈÁÞ¤¹¤À¤±¡É¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡£Ä¶¾®·¿¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖGETPAIRR MINI¡×¤¬CarPlay¡¿Android AutoÂÐ±þ¡¦¼«Æ°ºÆÀÜÂ³¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê2,979±ß¤ÇÅÐ¾ì
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§5,980±ß ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§2,979±ß
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü～2026Ç¯2·î2Æü¡ÊJST¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L
¢¨¹ØÆþ»þ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ÎÉ½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤À¤±¡¢ÌóÈ¾³Û¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Vq2Eo4Y52Dk ]
GETPAIRR MINI¡Ê¥²¥Ã¥È¥Ú¥¢ー ¥ß¥Ë¡Ë¤Ï¡¢½ãÀµ¤ÎÍÀþCarPlay¡¿ÍÀþAndroid AutoÅëºÜ¼Ö¤ò¡¢ÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Ëè²ó¤Î¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤ò¸º¤é¤·¡¢¼ÖÆâ¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ê¥Ó¡¦²»³Ú¡¦ÄÌÏÃ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¡¦¤Á¤ç¤¤¾è¤ê¡¦½µËö¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤¬¸ú¤¯¥·ー¥ó
¢£ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¡§ÄÌ¶Ð¡¦¤Á¤ç¤¤¾è¤ê¤Î¡È¥±ー¥Ö¥ë½¬´·¡É¤ò·Ú¤¯
Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¤ä¶á½ê¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Ã»¤¤°ÜÆ°¤Û¤É¡ÖÁÞ¤¹¡¦È´¤¯¡×¤Î¼ê´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
GETPAIRR MINI¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âOK¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎCarPlay¡¿Android AutoÁàºî¤ò¡¢¤è¤ê¿È·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ Wi-Fi 6¡õBluetooth 5.4¡§Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤âÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄêÀÜÂ³¤Ø
¥Ê¥Ó¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú¡¢ÄÌÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸³ÎÇ§¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤â¡¢ÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¡£
GETPAIRR MINI¤ÏWi-Fi 6¤ÈBluetooth 5.4¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Î²÷Å¬À¤È°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥×¥ê¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡§¸«´·¤ì¤¿²èÌÌ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë
¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ä²»³Ú¥¢¥×¥ê¡¢ÄÌÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¡¢¸«´·¤ì¤¿UI¤Î¤Þ¤ÞÁàºî²ÄÇ½¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î»È¤¤Êý¡×¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤ÎÊØÍø¤µ¤À¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ 3¥¹¥Æ¥Ã¥×ÀÜÂ³¡õ¼«Æ°ºÆÀÜÂ³¡§Ëè²ó¤ÎÀßÄê¤¤¤é¤º¤Ç¥¹¥àー¥º
½é²ó¤ÏUSB¤ËÁÞ¤·¤Æ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¼¡²ó°Ê¹ß¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Åª¤ËºÆÀÜÂ³¤µ¤ì¡¢¾è¤ë¤¿¤Ó¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ãÀµ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ü¥¿¥ó¡¢²»À¼Áàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¼Ö¼ï¤´¤È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¢£ µ»Å¬Ç§¾Ú¡õOTAÂÐ±þ¡¿2ÂæÅÐÏ¿¡§²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢Ä¹¤¯°Â¿´
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅÅÇÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯µ»Å¬Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£
¤µ¤é¤ËºÇÂç2Âæ¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢É×ÉØ¡¦²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£OTA¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂÐ±þ¤Ç¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤º¤ËºÇ¿·¾õÂÖ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¼Ö¼ï¡¦»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GETPAIRR MINI¤Ï¡¢2016Ç¯°Ê¹ßÈ¯Çä¤Î¡Ö½ãÀµÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¡×ÅëºÜ¼Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢800¼Ö¼ï°Ê¾å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþÁ°¤Ë¡¢¤ª¼Ö¤¬¡Ö½ãÀµ¤ÎÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/165291/table/52_1_dbc2ca2f088890e4578e000a5eccb95c.jpg?v=202601260951 ]
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡ÊºÆ·Ç¡Ë
GETPAIRR MINI¤Ï¸½ºß¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê 2,979±ß¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü～2026Ç¯2·î2Æü¡ÊJST¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L
¢¨ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ»þ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ÎÉ½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=uuJWo-w_Sos ]